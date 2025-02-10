新作ゲーム『魁 三国志大戦』事前登録100万人達成！武将カード「SR 曹操」を全員にプレゼント!!2025年3月に正式リリース！
double jump.tokyo株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・松谷幸紀、以下「double jump.tokyo」）は、新作ゲーム『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』（以降、『魁 三国志大戦』 ）の事前登録数が100万人を達成したことをお知らせいたします。また、事前登録100万人達成を記念して、武将カード「SR 曹操」をプレゼントいたします。
https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/
事前登録100万人達成記念「SR 曹操」プレゼント！
事前登録達成記念として、20万人達成記念「SR 劉備」、50万人達成記念「SR 孫堅」に続き、100万人達成記念で「SR 曹操」の武将カードをプレゼント！今回配布される「SR 曹操」は、現在開催中の事前イベント「義勇の夜明け」で使用できる他、2025年3月正式リリースの本編のバトルでも使用できます。
＜事前イベント達成報酬＞
事前登録20万人達成 武将カード「SR 劉備」
事前登録50万人達成 武将カード「SR 孫堅」
事前登録100万人達成 武将カード「SR 曹操」
※「SR 曹操」は2月10日に配布予定です。
【事前登録特典】20万人達成記念 SR劉備、50万人達成 記念 SR孫堅、100万人達成記念 SR曹操
事前登録イベント「義勇の夜明け」で武将カードをGET！
『魁 三国志大戦』の公式サイトから事前登録イベント「義勇の夜明け」に参加できます。事前登録イベントは、本編につながる三国志の世界を体感できるミニゲームです。ゲーム本編で使用可能な武将カードやBravery Point（事前登録イベント専用ポイント）を獲得できます。
『魁 三国志大戦』公式サイト
https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/
2025年3月に正式リリース
本作は、2025年3月の正式リリースに向けて、現在開発の最終調整段階となっております。現在開催中の事前登録イベント「義勇の夜明け」が2025年2月下旬に終了し、『魁 三国志大戦』本編ゲームを2025年3月に正式リリースとなります。対応言語は日本語・英語・中国語（繁体字）の3言語です。
【中華MAP】広大なMAPを駆け巡り、全国から仕官しにやってくる武将たちを登用していく
【計略】条件が整った時、強力な計略が発動する
【バトル勝利画面】もっとも戦功を立てた武将が表示される
『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』とは
株式会社セガより『三国志大戦』のライセンス許諾を受け、double jump.tokyoが開発する軍勢カードバトルゲーム。 アーケード版『三国志大戦』に登場した武将はもちろん、『魁 三国志大戦』のために描きおこされた新しい武将たちも登場。2025年3月に正式リリース予定。
＜ゲーム概要＞
ゲーム名 魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-
ジャンル 軍勢カードバトルゲーム
開発会社 double jump.tokyo
プラットフォーム PC、Android、iOS
対応言語 日本語・英語・中国語（繁体）
配信日 2025年3月正式リリース予定
ティザーサイト https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/
公式X https://twitter.com/b3k_jp(https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/)
公式Discord https://discord.gg/pAbVaKEd89(https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/)
double jump.tokyo株式会社
NFT・ブロックチェーンゲーム専業開発会社として、2018 年に設立。「My Crypto Heroes」「BRAVE FRONTIER HEROES」などのブロックチェーンゲーム開発や、日本を代表するゲーム開発会社と共同ゲーム開発に取り組む。ゲーム特化型ブロックチェーンOasysのメインディベロッパーとして開発に携わり、OasysのL2である「HOME Verse」運営を行っている。ゲームに限らず、独自ブロックチェーン（Verse）の構築支援や、Web3事業者が複数人で秘密鍵を管理できるビジネス向けNFT管理サービス「N Suite」も提供。また、「Oasys Passport」開発運用で培うノウハウを中心に、ウォレット開発支援事業も実施。ワンストップで即座にウォレット事業を展開できるOEM開発やユーザー体験を高めるAPI群の一括提供を行う。
会社名：double jump.tokyo株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
代表者：代表取締役 上野広伸・松谷幸紀
事業内容：ブロックチェーン技術を用いたゲームおよびアセットの開発・運営・販売
ホームページ：https://www.doublejump.tokyo/