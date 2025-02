BLACKPINKのリサが出演！HBO(R)エミー賞受賞シリーズ『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン３』が2月17日（月）よりU-NEXTにて本国同時・独占配信！

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年2月17日(月)より『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン3』を独占配信いたします。

今作の舞台はタイ!シーズン3の配信に先駆け、シーズン4の制作も決定している大人気シリーズ

マイク・ホワイトが手掛ける、高級リゾート・ホワイトロータスで巻き起こる、ゲストや従業員の1週間の騒動を描く、エミー賞受賞の大人気シリーズ「ホワイト・ロータス」。

物語は各シーズンごとに異なる地域を舞台に展開され、シーズン1のハワイ、シーズン2のシチリア島に続き、本作ではタイを舞台にスピリチュアルと信仰をテーマに新たな物語が動き出します。

本作は、毎シーズン何者かが殺害されたシーンから物語が始まることも特徴。殺されたのはいったい誰なのか、リゾートで何が起きたのか、登場人物1人1人の行動から目が離せないミステリアスな世界観も魅力の一つです。1シーズン完結型の本作は、前シーズンを見ていない方でも楽しむことができます。



リサはホテルの健康メンター・ムーク役を熱演!さらに過去シーズンのキャストも再出演

キャストには『陪審員2番』のレスリー・ビブや「ゴーストバスターズ」や『ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-』のキャリー・クーン、「ハリーポッター」シリーズや『グッド・サム 外科医親子のパワーゲーム』のジェイソン・アイザックスなど、豪華な面々が名を連ねています。

さらに、今作で話題を集めているのはBLACKPINKのリサ。グループとしての活動のみならずソロでも活躍を広げるなか、今作では俳優・ラリサ・マノバルとして英語とタイ語のバイリンガルで「ホワイト・ロータス」の健康メンター・ムーク役を演じています。

彼女の出演が決まると、SNS上では作品をより楽しむためにシーズン1から全話見返したファンもいるほど。さらに、シーズン1のメインキャストであるベリンダ役のナターシャ・ロスウェルなどファンにはおなじみのキャラクターのストーリーにも注目です。

『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン3』は2月17日(月)11:00より毎週月曜配信です。ぜひお楽しみください。

『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン3』(全8話)

【配信開始日時】

2025年2月17日(月)11:00~ 第1話配信開始

※以降、毎週月曜に週次配信

【視聴リンク】

https://video.unext.jp/title/SID0169292?rid=PR00769

※配信開始日時よりご視聴いただけます。

【スタッフ】

企画・脚本::マイク・ホワイト

製作総指揮:

マイク・ホワイト、デヴィッド・バーナド、マーク・カミネ

【キャスト・キャラクター】

■ケイト役:レスリー・ビブ

久しぶりに女子旅に出かけた長年の友人3人のうちの1人。

■ローリー役:キャリー・クーン

久しぶりに女子旅に出かけた長年の友人3人のうちの1人。

■リック役:ウォルトン・ゴギンズ

恋人のチェルシーと旅をする男。

■パイパー・ラトリフ役:サラ・キャサリン・フック

ティモシー&ビクトリア・ラトリフの子供。宗教学を専攻している大学生

■ティモシー・ラトリフ役:ジェイソン・アイザックス

妻と3人の子供と休暇を過ごす裕福な実業家

■ムーク役:ラリサ・マノバル

ホワイトロータスに訪れるゲストの健康メンター

■ジャクリン 役:ミシェル・モナハン

久しぶりに女子旅に出かけた長年の友人3人のうちの1人。

■ロクラン・ラトリフ役:サム・ニヴォラ

ティモシー&ビクトリア・ラトリフの末っ子で高校生。

■シタラ役:レック・パトラワディ

「ホワイト・ロータス」のオーナーの1人であり、ウェルネス・プログラムの立役者。

■ヴィクトリア・ラトリフ役:パーカー・ポージー

夫と3人の子供と休暇を過ごす妻

■ベリンダ・リンゼイ役:ナターシャ・ロスウェル

ハワイの「ホワイト・ロータス」のスパ・マネージャー

■サクソン・ラトリフ役:パトリック・シュワルツェネッガー

ティモシー&ビクトリア・ラトリフの長男。父親の経営する会社で働いている。

■ギトク役:タイム・タプティムトン

「ホワイト・ロータス」のセキュリティガード

■チェルシー役:エイミー・ルー・ウッド

自由奔放で、年上のボーイフレンド・リックと旅をしている。

(C) 2025 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

