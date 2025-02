お金がなきゃ始まらない。Love is Money?! Love関連銘柄をもらおう！キャンペーン開始

Woodstock株式会社

Z世代向けSNS型投資アプリwoodstock.club を運営する、「Woodstock(ウッドストック)」(東京都港区、代表取締役 ブライアン ジェフン ユン https://www.woodstock.club/(https://www.woodstock.club/) )は、「お金がなきゃ始まらない。Love is Money?! Love関連銘柄をもらおう!」と題したプレゼントキャンペーンを開始いたします。このキャンペーンでは、恋の機運が高まるバレンタイン、ホワイトデーに合わせて、woodstock.clubの口座開設や入金、取引を行うことで、Woodstockと恋活・婚活アプリ ペアーズが厳選した、恋愛に関連する米国株銘柄がもれなく、くじで当たります。ペアーズで同じ価値観の相手と出会えるのと同様に、ウッドストックにおいても若年層のみならず幅広い世代、国籍の皆様と、お金の価値観が合う相手との出会いを応援しながら、気軽に楽しく資産形成ができる投資アプリを目指して、これからもサービスの拡充を図って参ります。

ペアーズ & Woodstockコラボキャンペーン

人気の米国Love関連銘柄が必ずもらえる。最大2万円*!チャンスは3回!

(*株式購入代金が当たります。)

当サービスにおいては、新規に口座開設されたタイミング、10万円入金された際、そして20万円の取引をしていただいた際に、抽選券が付与され、皆様にペアーズ厳選の恋愛関連銘柄の中から、ランダムな銘柄が、ランダムな金額であたります。何が当たるかはお楽しみ。

(Love関連銘柄一覧)

(ハート) 出会い(The Beginning)

・ Match Group (MTCH)

ペアーズをはじめ、「Tinder」「Match.com」「Hinge」などを運営。恋愛関連銘柄の代表格!

・ Apple Inc. (AAPL)

マッチングアプリも株式投資もiPhoneが大活躍! 二人の連絡を支えるスマホは恋愛の必須アイテム。



デート(The Date)

・ Starbucks Corporation (SBUX)

寒い冬の中、あったかいコーヒーでカジュアルデートするなら、やっぱりスタバ。カフェデートの定番。

・ AMC Entertainment (AMC)

映画館デートは定番中の定番。一緒にドキドキすることで二人の距離もグッと縮まる。

・ Tesla (TSLA)

スマートでエコなドライブデートには、最新の電気自動車テスラでいかが?



🌍 旅行 & 特別な体験(The Adventure)

・ Airbnb Inc. (ABNB)

いつもとは違う二人旅を楽しむなら、エアビーでロマンチックな宿泊を。

・ Live Nation Entertainment, Inc. (LYV)

コンサートやライブイベントで二人のテンションも最高潮!



記念日・サプライズ(The Celebration)

・ Etsy Inc. (ETSY)

恋人へのプレゼントは、ハンドメイドやユニークなギフトが揃うEtsyで特別な一品を。

・ Tapestry (TPR)

Coach、Kate Spade、Stuart Weitzmanなどを展開。大切な記念日には特別なバッグやアクセサリーを贈ろう。

・ The Hershey Company (HSY)

バレンタインやちょっとしたギフトには、甘いチョコレートのハーシーズ。



特別な瞬間(The Forever)

・ Marriott International (MAR)

ハネムーンやカップル旅行には、世界中の高級ホテル・リゾートを展開するマリオット。

・ Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)

エコノミーからラグジュアリーまで、あらゆるシーンに合わせた大人のデートを演出

・ The Walt Disney Company (DIS)

特別な日のデートにはやっぱりディズニー!ディズニーリゾートやDisney+で最高の時間を。



🌟 おうち時間(The Cozy Moments)

・ Netflix (NFLX)

おうちデートの定番、Netflix。ハラハラするサスペンスも、キュンとする恋愛映画も揃ってる!

・ Booking Holdings (BKNG)

旅行やレストラン予約を一括検索。ロマンティックな旅行や記念ディナーの手配にぴったり。

キャンペーン参加方法

詳しくは下記のキャンペーンサイトをご参照ください。

https://woodstock.club/press/pairs-love-is-money-campaign(https://woodstock.club/press/pairs-love-is-money-campaign)

プログラム名:

お金がなきゃ始まらない。Love is Money?!

WoodstockをインストールしてLove関連銘柄をもらおう!

キャンペーン期間:

2025年2月10 日(月)~3月16日(日) 23:59

内容:

”お金がなきゃ始まらない。Love is Money?!”

バレンタインデーからホワイトデーに向けて、恋の機運が高まるこの季節に、Woodstockでの口座開設をしていただいたお客様、さらには口座開設済みのお客様を対象に、人気の米国株が必ず当たるくじを引ける抽選券をプレゼントいたします。

当選する銘柄については、Woodstock及びペアーズ両者で厳選した、恋愛にまつわる15銘柄の中から、ランダムに当選します。このくじを引くことで、特定の銘柄がランダムな金額で当たります。

*当選する銘柄はWoodstock内のLove銘柄から選定されます。

*当選金額は200円~20000円までの間でランダムに変動します。



適用条件:

2025年2月10日以降で、

1.新たに口座開設をされた方

2.10万円以上の入金をされた方*1

3.20万円以上の取引をされた方*2



*1 累計10万円以上の入金をされた方が対象となります。

*2 約定金額合計が20万円以上となった方が対象となります。

それぞれの条件に合わせて、くじを引けるチャンスを1回ずつ付与させていただきます。

プレゼント賞品:

ハズレなし!最大2万円分!ランダムな銘柄の有価証券購入代金をプレゼント

(口座開設時に付与されるくじは最大1万円、入金10万円、取引20万円達成時に付与されるくじは最大2万円が当たるくじとなります。)

当選銘柄についてはLove関連銘柄の中から、ランダムに当たります。

ダウンロードはこちらから

アプリダウンロードはQRコードもしくは下記リンクから。

iOS版・Android版

https://woodstock.go.link/eyaXm(https://woodstock.go.link/eyaXm)

【会社概要】

会社名: Woodstock株式会社

金融商品仲介業者 登録番号:関東財務局長(金仲)第965号

所属金融商品取引業者:AlpacaJapan株式会社

金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第3024号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

代表者氏名:ブライアン ジェフン ユン

設立: 2021年3月3日

Website:https://www.woodstock.club/(https://www.woodstock.club/)



【免責事項】

・米国株式等の金融商品の取引に際しては、契約締結前交付書面等をよくお読みください。

・米国株式等の売買等にあたっては、株式相場や金利水準、為替水準等の変動や株式等の発行者等の業務や財産の状況等の変化による価格等の変動によって損失が生じるおそれがあります。

・米国株式の売買にあたっては、為替手数料(約定金額の1%)をいただきます。

・出金にあたっては、出金手数料(1件につき550円)をいただきます。

・投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いいたします。

・本サービスの利用にはAlpacaJapan株式会社の口座開設が必要です。