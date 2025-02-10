【SNS総フォロワー約644万人の人気クリエイターが集結】秋葉原ドンキCreatorFes第3弾が開催

株式会社灯白社

■秋葉原ドンキCreatorFes第3弾「心に残る1枚」概要

秋葉原ドンキCreatorFesは、ドン・キホーテ秋葉原店と合同で開催する、

総フォロワー数644万人以上を誇るイラストレーターたちによる、グッズ販売・展示イベントです。

ドン・キホーテ秋葉原店 5階の一角を利用させていただき、空間演出を含めた物販企画となっています。

「心に残る1枚」をテーマに、17名のイラストレーターが参加します。

特別な加工技術を駆使した唯一無二のアート作品をはじめ、本企画でしか手に入らないグッズ、

店頭に並べられた立ち絵パネルをご覧いただけます。

サイン会イベントなども多数実施予定です。

イラストレーターが紡ぐ彩り豊かな作品の数々を、アート作品やグッズを通じて、心に響く感動とともにお届けします



場所：ドン・キホーテ秋葉原店

期間：2025年1月30日（木）～2月28日（金）

詳細ページ：https://shop.wonder-story.jp/pages/akibadonki-creatorfes3rd(https://shop.wonder-story.jp/pages/akibadonki-creatorfes3rd)

会場イメージ▼

アート・グッズ一覧▼

アクリル特殊加工アート 油布さん ※アイテム一部抜粋アクリルスタンド じゅんさん ※アイテム一部抜粋

クリアカード 藤ちょこさん ※アイテム一部抜粋チェキステッカー イコモチさん ※アイテム一部抜粋





■イベントの見どころ

秋葉原ドンキCreatorFes「心に残る1枚」では、以下のような特別企画をご用意しています。

ファンの皆さまにとって忘れられない思い出となる空間をお楽しみください。

豪華立ち絵パネル展示：店頭には参加クリエイターによる特別デザインの立ち絵パネルを展示。このイベント限定の空間演出を体感いただけます。

特別加工技術によるアート作品展示：普段は見ることのできない特別な技術を駆使したアート作品もお披露目。

サイン会イベントなどの特別企画：参加イラストレーター(一部)によるサイン会など、直接触れ合える企画を多数予定。

■テーマについて

今回のイベントテーマ「心に残る1枚」には、来場者の皆さまが特別な1枚との出会いを体験していただきたい、という願いが込められています。

展示されるアート作品やグッズを通じ、感動やインスピレーションをお届けします。

■代表クリエイター紹介

今回のイベントには、SNSフォロワー数合計644万人を超える17名の人気クリエイターが参加。注目のクリエイターを一部ご紹介します。

藤ちょこさん（@fuzichoco）：繊細なイラストで多くのファンを魅了。限定グッズ販売も予定。

T-TRACKさん（@T__TRACK）：スタイリッシュなデザインと独創的な世界観が特徴。

イコモチさん（@rswxx）：透明感あふれるキャラクターイラストで人気。





■秋葉原ドンキCreatorFes「心に残る1枚」参戦クリエイターのご紹介

秋葉原ドンキCreatorFes「心に残る1枚」に参加されるクリエイターを紹介します。



春日さん

【Xアカウント】：https://x.com/kasuga_iz

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/kasuga-creatorfes3rd

じゅんさん

【Xアカウント】：https://x.com/navigavi

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/jun-creatorfes3rd



T-TRACKさん

【Xアカウント】：https://x.com/T__TRACK

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/t-track-creatorfes3rd



ぺんたごんさん

【Xアカウント】：https://x.com/RailgunKy

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/pentagon-creatorfes3rd

ほうき星さん

【Xアカウント】：https://x.com/houk1se1

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/houkisei-creatorfes3rd

柊裕一さん

【Xアカウント】：https://x.com/yuichi_hiiragi

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/hiragiyuuichi-creatorfes3rd

油布さん

【Xアカウント】：https://x.com/YuFu_toyomimasu

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/yufu-creatorfes3rd

ぱんさん

【Xアカウント】：https://x.com/panno_mimi

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/pan-creatorfes3rd



のずみさん

【Xアカウント】：https://x.com/nozu78

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/nozumi-creatorfes3rd

marumoruさん

【Xアカウント】：https://x.com/marumoru_ka

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/marumoru-creatorfes3rd



しゅがおさん

【Xアカウント】：https://x.com/haru_sugar02

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/shugao-creatorfes3rd

ようかさん

【Xアカウント】：https://x.com/__y_o_u_k_a__

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/youka-creatorfes3rd

イコモチさん

【Xアカウント】：https://x.com/rswxx

【販売ページ】https://shop.wonder-story.jp/collections/icomochi-creatorfes3rd



藤ちょこさん

【Xアカウント】：https://x.com/fuzichoco

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/fuzichoco-creatorfes3rd

GuLuco和えさん

【Xアカウント】：https://x.com/Gu_Luco

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/gulucoae-creatorfes3rdd

Rikoさん

【Xアカウント】：https://x.com/rik0ring

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/riko-creatorfes3rd



るいせんとさん

【Xアカウント】：https://x.com/llluicent

【販売ページ】：https://shop.wonder-story.jp/collections/luicent-creatorfes3rd



参加クリエイター（五十音順）

春日さん、じゅんさん、ぺんたごんさん、ほうき星さん、油布さん、ぱんさん、のずみさん、

marumoruさん、しゅがおさん、ようかさん、GuLuco和えさん、Rikoさん、るいせんとさん

■実績

秋葉原は、国内外のサブカルチャーファンが集まる日本有数の観光地です。

アニメ・ゲーム・コスプレ関連市場は国内外で年々成長しており、特に訪日観光客にとって秋葉原は必訪スポットとなっています。

【過去実績】

CreatorFes第2弾では、SNS上でも総リーチ数600万を記録。 ※第1弾では、500万以上

多くの参加クリエイターが、自身のSNSでイベントの様子を発信し、自然に拡散されました。

■企業連携・提案事例

イベント参加企業様は、以下のようなプロモーションが可能です。

ロゴ・商品展示：会場内パネルやパンフレット、公式サイトで企業ロゴや商品をPR

特設ブース設置：商品・サービスの展示スペースを提供（ブース演出のカスタマイズも可能）

共同キャンペーン：SNSキャンペーンやコラボ商品の販売企画

ノベルティ企画：来場者向けオリジナルノベルティの配布

■ドン・キホーテ秋葉原店とは

ドン・キホーテ秋葉原店は、アニメ、ゲーム、コスプレ愛好家の聖地であり、秋葉原のサブカルチャーを象徴する存在です。24時間営業で、特別なメイドカフェやAKB48劇場も併設し、アイドル文化の最前線を体験できます。独自のグッズやコスプレアイテムが豊富に揃う8階建ての建物は、訪れるだけでワクワクするような発見が待っています。また、国際的なファンに向けた免税サービスも完備し、日本のサブカルチャーを世界に発信しています。秋葉原の心臓部で、サブカルの魅力に満ちたショッピングを楽しめます。



■株式会社灯白社について

株式会社灯白社は、イラストレーターやクリエイターとの連携を軸に、IPプロモーション、商品企画・販売、ASMR・各種音声コンテンツ・Live2D制作など多岐にわたるエンターテインメント事業を展開するスタートアップ企業です。世界市場を見据えた取り組みを通じて「世界を、もっとビビッドに」を実現しています。

現在、灯白社では以下のポジションで新しい仲間を募集しています：



・グッズ企画ディレクター ：詳細はこちら(https://www.wantedly.com/projects/1860989)

・ライセンス商材の企画営業：詳細はこちら(https://www.wantedly.com/projects/1839396)

・学生・社会人インターン ：詳細はこちら(https://www.wantedly.com/projects/1696997)

・SNS WEBマーケター ：詳細はこちら(https://www.wantedly.com/projects/1967300)

灯白社 カルチャーデックページ(https://speakerdeck.com/tohakusha202006/zhu-shi-hui-deng-bai-she-hui-she-shao-jie-zi-liao-kanpanidetuku) ※スライドページへ遷移します

灯白社 採用ページ(https://summer-age-48a.notion.site/recruit) ※採用ページ（notion）へ遷移します





■灯白社の会社情報

代表：小木曽 一輝

所在：渋谷区桜丘町16－13桜丘フロントIIビル

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

【報道発表に関するお問い合わせ】

株式会社灯白社

取締役 マーチャンダイジング領域統括：佐々木

sasaki.sou@tohakusha.co.jp