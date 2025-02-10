comicoのオリジナルWEBTOON『灰かぶり令嬢と行き遅れ元王太子の結婚』LINEマンガで10冠達成！

NHN comico株式会社

NHN comico株式会社が運営する漫画アプリ「comico」（iOS/Android/WEB版）のオリジナルWEBTOON『灰かぶり令嬢と行き遅れ元王太子の結婚』が2024年12月28日にLINE Digital Frontier株式会社が運営する「LINEマンガ」で配信が開始され、配信翌日に「総合ランキング」を始めとする計10部門で1位を獲得。また、2025年1月5日に配信の『奴隷公爵の愛は、優しくて執拗的だった』、1月10日配信の『脇役悪女なので愛さないでください』、1月12日配信の『恋愛初心者ですが不倫皇后に転生しました』の3作品もLINEマンガにおいて「総合ランキング」など計8部門で1位を獲得と、昨年末から年明けにかけて配信されたcomicoのオリジナルWEBTOONがLINEマンガのランキングで軒並み好ランクを記録しましたのでお知らせいたします。

4作のうち、「総合ランキング」を始め、「女性ランキング」「ファンタジー・SFカテゴリ（総合）」「ファンタジー・SFカテゴリ（女性編）」「新着カテゴリ（総合）」「新着カテゴリ（女性編）」「\0パスカテゴリ（総合）」「\0パスカテゴリ（女性編）」「キャンペーンカテゴリ（総合）」「キャンペーンカテゴリ（女性編）」の最多10部門で1位を獲得した『灰かぶり令嬢と行き遅れ元王太子の結婚』は、2024年2月にcomicoで連載が開始した異世界ロマンスファンタジー。政略結婚により、水魔法が使えないにも関わらず、「水の女神」と偽り嫁されることになった令嬢が主人公で、現在まで1000万PVを達成する人気となっています。

comicoでは、今後も多くの方に楽しんでいただけるオリジナルWEBTOONを他社プラットフォームにも提供してまいります。

●10部門1位：『灰かぶり令嬢と行き遅れ元王太子の結婚』

【原作】：海城あおの 【スタジオ】：WithLinks

【あらすじ】

ベルブロン王国はヴィルキャスト家の使う水魔法の力で繫栄し、「美しい水の国」と呼ばれている。しかしヴィルキャスト家の令嬢ララは、水魔法を使うことができず、一家の恥として家族から冷遇されて暮らしていた。

ある日、水の汚染で苦しむトゥルムフート王国からの縁談がヴィルキャスト家に舞い込む。水魔法の力で自国を救うため、トゥルムフート王国が大金を積んで縁組をした政略結婚だった。相手は38歳にして独身の「行き遅れ元王太子」。だがヴィルキャスト家は、水魔法が得意な義妹メアリではなく、役立たずなララをこの縁談で押し付けてしまおうと企ていた。

国を救う「水の女神」として、トゥルムフート王国に嫁いでしまったララ。水魔法が使えないララの運命は――！？

【コピーライト】

(C)WithLinks/comico (C)海城あおの

※LINEマンガ「総合ランキング」「女性ランキング」「ファンタジー・SFカテゴリ（総合）」「ファンタジー・SFカテゴリ（女性編）」「新着カテゴリ（総合）」「新着カテゴリ（女性編）」「\0パスカテゴリ（総合）」「\0パスカテゴリ（女性編）」「キャンペーンカテゴリ（総合）」「キャンペーンカテゴリ（女性編）」第1位（すべて2024年12月29日時点）

●8部門1位：『奴隷公爵の愛は、優しくて執拗的だった』

【作家】：Lena Jeong 【原作】：Jezz 【スタジオ】：NHN

【あらすじ】

「ねえ、地獄鳥の話を知ってる？

カラスのような漆黒の体で、血のような真っ赤な瞳をしているの。

その瞳と目が合うと、魂を奪われるんだって」

小さく荒涼とした領地、レグベルで孤独に暮らす伯爵令嬢のシオアナ。

ある日、彼女の家にひとりの少年が奴隷としてやって来る。

ひと目で彼の真っ赤な瞳の虜になってしまったシオアナ。

次第に仲を深め合う２人の運命は…？

【コピーライト】

(C)Lena Jeong, Jezz/NHN

※LINEマンガ「総合ランキング」「女性ランキング」「ファンタジー・SFカテゴリ（総合）」「ファンタジー・SFカテゴリ（女性編）」「新着カテゴリ（総合）」「新着カテゴリ（女性編）」「キャンペーンカテゴリ（総合）」「キャンペーンカテゴリ（女性編）」第1位（すべて2025年1月6日時点）

●8部門1位：『脇役悪女なので愛さないでください』

【作家】：iitaesan 【作画】：STUDIO WOOGII(kang yu)

【原作】：MUSO 【スタジオ】：Wisdomhouse

【あらすじ】

小説では脇役だったくせにヒロインを夢見てしまった。

愛の力で運命を変えられると信じて…。

それが勘違いだと気付いたのは周囲の人たちがいなくなった後だった。

「過去に戻れるならあなたを愛したりしない」

その願いが通じたのか原作のストーリーが始まる１年前に回帰転生した。

原作で誰もが嫌う悪女に！

このままではヒロインが現れたときに処刑されると思った私は、皇帝陛下と距離を置き更生するつもりだったが…。

私はただ生き延びたいだけなのに、原作がもう一度変わろうとしている。

【コピーライト】

(C)iitaesan, STUDIO WOOGII, MUSO /Wisdomhouse

※LINEマンガ「総合ランキング」「女性ランキング」「ファンタジー・SFカテゴリ（総合）」「ファンタジー・SFカテゴリ（女性編）」「新着カテゴリ（総合）」「新着カテゴリ（女性編）」「キャンペーンカテゴリ（総合）」「キャンペーンカテゴリ（女性編）」第1位（すべて2025年1月11日時点）

●8部門1位：『恋愛初心者ですが不倫皇后に転生しました』

【作家】：Onu 【作画】：Melan

【原作】：snowflake mushroom(ariel) 【スタジオ】：NHN

【あらすじ】

男という男をみんな惑わす悪女ベリッタ

そんな不倫皇后に、ある日突然憑依転生してしまった！

それだけで十分混乱してるのに、よりによって転生した瞬間はベリッタが殺される直前の不倫現場!?

変人で戦争狂の暴君である夫に殺されないよう、ひたすら逃げてみるが…

「君が皇宮の女主人にふさわしいと証明してみろ」

…完全に目を付けられてしまった

【コピーライト】

(C)snowflake mushroom(ariel), Onu, Melan/NHN

※LINEマンガ「総合ランキング」「女性ランキング」「ファンタジー・SFカテゴリ（総合）」「ファンタジー・SFカテゴリ（女性編）」「新着カテゴリ（総合）」「新着カテゴリ（女性編）」「キャンペーンカテゴリ（総合）」「キャンペーンカテゴリ（女性編）」第1位（すべて2025年1月12日時点）

【配信情報】

■『灰かぶり令嬢と行き遅れ元王太子の結婚』

comico、LINEマンガ、めちゃコミックにて連載中。毎週土曜日更新。

<comico>

https://www.comico.jp/comic/10336

<LINEマンガ>

アプリ版：https://app-manga.line.me/app/periodic/S147918?_appstore=0

WEB版：https://manga.line.me/product/periodic?id=S147918

<めちゃコミック>

https://mechacomic.jp/books/201419

■『奴隷公爵の愛は、優しくて執拗的だった』

comico、LINEマンガ、めちゃコミックにて連載中。毎週日曜日更新。

<comico>

https://www.comico.jp/comic/9732

<LINEマンガ>

アプリ版：https://app-manga.line.me/app/periodic/S148015?_appstore=0

WEB版：https://manga.line.me/product/periodic?id=S148015

<めちゃコミック>

https://mechacomic.jp/books/201875

■『脇役悪女なので愛さないでください』

comico、LINEマンガ、めちゃコミックにて連載中。毎週金曜日更新。

<comico>

https://www.comico.jp/comic/10367

<LINEマンガ>

アプリ版：https://app-manga.line.me/app/periodic/S148168?_appstore=0

WEB版：https://manga.line.me/product/periodic?id=S148168

<めちゃコミック>

https://mechacomic.jp/books/201877

■『恋愛初心者ですが不倫皇后に転生しました』

comico、LINEマンガ、めちゃコミックにて連載中。毎週日曜日更新。

<comico>

https://www.comico.jp/comic/10532

<LINEマンガ>

アプリ版：https://app-manga.line.me/app/periodic/S148180?_appstore=0

WEB版：https://manga.line.me/product/periodic?id=S148180

<めちゃコミック>

https://mechacomic.jp/books/202071

■comico概要

スマートフォンに最適化した「タテカラー(R)」の閲覧環境が特長の漫画アプリ（iOS／Android／WEB版）。多彩なジャンルのオリジナル漫画と外部IP作品を定期掲載しているほか、各出版社の人気作も配信中。韓国版「comico」のほか、「comico」のグローバル版「POCKET COMICS」を米国、イギリス、フランスをはじめとする世界各地で展開。世界累計のダウンロード数は3,300万件を突破中。

◆サービス名：comico（コミコ）

◆サービス開始日：2013年10月31日

◆利用料金：基本無料

◆世界ダウンロード数：3,300万ダウンロード

◆国内ダウンロード数：2,500万ダウンロード

(C)NHN comico Corp.

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/comico/id721512660

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.comico

※ タテカラーは、NHN comico株式会社の登録商標です。

※ Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※ iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※ 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。