国内シェアNo.1の真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」が、台湾最大級のスニーカーマーケットプレイス「AREA 02」と業務提携！

IVA株式会社

国内シェアNo.1(※1)の真贋鑑定サービス「フェイクバスターズ」を運営するIVA株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:相原 嘉夫、以下「IVA」)は、台湾最大のスニーカーマーケットプレイス「AREA 02」と業務提携し、2025年2月10日より真贋鑑定の提供を開始します。AREA 02が従来より行っていた独自の鑑定に加えてフェイクバスターズがクロス鑑定を行うことで鑑定精度を高め、台湾のユーザーが安心して利用できるマーケットプレイスを構築します。なお、本提携により、台湾の事業者との提携は5社目となります。

◼️提携の背景と目的

スニーカーの二次流通市場は世界的に拡大を続ける一方で、スニーカーを扱うマーケットプレイスでは偽造品の流通が依然として大きな課題です。そのため、消費者が安心して取引できる信頼性の高い環境の整備が求められています。

本提携により、AREA 02は従来行っていた独自の鑑定に加え、フェイクバスターズによる鑑定を導入し「クロス鑑定」の提供を開始します。これにより、これまで以上に鑑定精度を向上させ、台湾のユーザーが安心して利用できるマーケットプレイスを構築します。



また、AREA 02はグローバル市場への進出や、スニーカー以外のカテゴリへの取り扱い範囲の拡大も視野に入れており、幅広いカテゴリの鑑定に強みを持つフェイクバスターズとの提携により、これらの取り組みが加速すると期待されています。

◼️フェイクバスターズを組み合わせた鑑定フローについて

「AREA 02」は、2019年に設立された台湾最大のスニーカーマーケットプレイスです。ストリートカルチャーを支えるプラットフォームとして、プロフェッショナルな鑑定を行い、消費者に信頼性の高いショッピング体験を提供しています。

購入者がAREA 02のプラットフォーム上で商品を購入すると、商品が出品者からAREA 02に送られ、一次鑑定を実施。その後、フェイクバスターズが二次鑑定を行います。鑑定済みの商品には専用の「鑑定済みコラボタグ」と「サンクスカード」が付与され、オリジナルボックスに丁寧に梱包された上で、安全に購入者へ届けられます。タグは一度装着すると切断する以外に取り外すことができないすり替え防止の機能も搭載されているため、すり替えによる返品詐欺を防ぐことができます。

「フェイクバスターズ」は、国内外のマーケットプレイス事業者との提携をさらに拡大し、真贋鑑定を通じて消費者に安心安全を届けられるような市場環境の健全化を目指します。これにより、マーケットプレイスの急速な成長を根幹から支え、二次流通市場全体の信頼性向上に寄与してまいります。

◼️AREA 02 CEO CORY氏 コメント

We are honored to announce our collaboration with FAKEBUSTERS, a renowned authentication expert from Japan. This partnership marks a significant step forward in the Asian sneaker market and underscores our commitment to product authenticity and consumer trust.

FAKEBUSTERS brings industry-leading authentication technology and experience, along with years of expertise from their team. They are able to accurately identify counterfeit items and provide highly reliable authentication results. Through this collaboration, we are able to offer AREA 02 users a more comprehensive and professional authentication service, further reinforcing our commitment to “transaction security.”





Through this partnership, we aim to achieve the following objectives:

・Enhancing Authentication Accuracy and Efficiency: FAKEBUSTERS’ professional technology will significantly improve our ability to authenticate each item, especially for high-risk limited-edition and high-value products.

・Increasing Brand Trustworthiness: By partnering with an industry leader, AREA 02’s credibility with consumers will be further enhanced, becoming an important foundation for our international expansion.

・Strengthening Impact in the Asian Market: We believe that collaborating with Japan’s leading authentication experts is a crucial strategy to solidify our position in the Asian market and pave the way for further international growth.

We are confident that this collaboration is not only an upgrade in technology and service but also a merging of values-our shared commitment to consumer rights and the pursuit of product authenticity. In the future, we will continue to work hard, through more innovations and partnerships, to build the most trustworthy trading platform for sneaker enthusiasts, collectors, figurines, cards, and luxury goods lovers.

◼️IVA 代表取締役CEO 相原 嘉夫 コメント

台湾最大級のスニーカーマーケットプレイスであるAREA 02は、代表のCORYはじめ経営陣が、消費者に信頼感と安心感を届けることに強い信念を持っており、その姿勢に深く共感しました。

今回の提携を通じて、AREA 02がより安心・安全なマーケットプレイスになるサポートをさせていただけることを大変嬉しく思います。

AREA 02は既に台湾のファッションシーンにおけるムーブメントになっていますが、今後はさらに多彩な商品を取り扱うことになっていき、またグローバルの市場に展開されていく中で、AREA 02チームの皆さんとダイナミックにパートナーシップを拡大できることを楽しみにしています。

◼️「フェイクバスターズ」について

「フェイクバスターズ」は、偽造品が多く存在しているブランドを対象とした、累計鑑定数180万件を超える国内シェアNo.1(※1)の真贋鑑定サービスです。多彩な経歴を持つ鑑定チームと最新鋭の専門機器、AI鑑定技術を駆使して、正確かつ迅速に鑑定を行います。

2023年6月に台湾拠点、同年9月に中国法人を開設し、事業の海外展開を推し進めてまいりました。現在は日本語に加え、英語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語の5ヶ国語、及び主要9通貨に対応しており、今後は日本市場のみならず、アジア市場、欧米市場、欧州市場への展開も進めていきます。

(※1)自社調べ、2022年12月調査、日本国内における「真贋鑑定サービス」として

▼対応ブランドについて

現在、スニーカーブランドをはじめ、アパレル、アクセサリー、ラグジュアリーブランドなど約92のブランドを鑑定することができます。今後も対応ブランドを追加してまいります。

◼️代表取締役CEO プロフィール

相原 嘉夫(Yoshio Aihara)

1995年生まれ。青山学院大学大学院国際マネジメント研究科を卒業し、MBAを取得。学生時代に自身一社目となるアパレル関連の事業を展開。そこで成長を続けるスニーカー市場と、市場の長年抱える「フェイク問題」というペインに目をつけ、2019年にAIと鑑定士を掛け合わせることで高い精度を実現した真贋鑑定サービス「FAKEBUSTERS」を立ち上げ、IVA株式会社を設立。日本語・中国語のバイリンガル。「Forbes JAPAN 30 Under 30 2023」、「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」選出。

◼️採用情報

FAKEBUSTERSのチームはソフトウェア開発、プロダクト開発、鑑定オペレーション構築、コーポレートといった機能ごとに、それぞれ少数のプロフェッショナルが連携して事業を開発・運営しています。今後とも少数精鋭であることは維持しながら、新しいデファクトスタンダードをつくっていく組織を目指してまいります。人々から「FAKEBUSTERSがあるから、安心して買い物ができるんだね」と言われる、そんな世界の実現のために、FAKEBUSTERSチームで、力を存分に発揮していただける方からのご連絡を、社員一同お待ちしております。

https://herp.careers/v1/iva0403

【会社概要】

IVA株式会社(フェイクバスターズ運営)

所在地:東京都渋谷区東2-22-5 3F

代表取締役:相原 嘉夫

事業内容:スニーカー、アパレル、ブランドバッグ、トレーディングカードの真贋鑑定

URL:https://iva-corp.com/