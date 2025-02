Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー(R)¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ª¡È¶õ¡ßºù¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ªThe Sakura SKYTREE(R)

東京スカイツリータウン

東京スカイツリーでは、天望デッキが桜で彩られる「The Sakura SKYTREE(R)~ Feel the Cherry Blossoms with All Your Senses at the TOKYO SKYTREE(R) ~」を初めて開催します。

本イベントは、“空×桜”をテーマに、展望台では桜で彩られたフォトスポットや装飾が初登場するほか、桜をイメージしたカフェメニューの販売や春の新しい特別ライティング「桜宙(さくら そら)~Sakura SKY~」を点灯します。さらに、SKYTREE ROUND THEATER(R)では、美しい桜をご覧いただける特別映像を上映します。五感を使って、桜の花やその魅力を感じられるだけではなく、ここでしか体験できない“空×桜”をテーマにした様々なイベントをお楽しみください。

★“空×桜”のコラボレーション!フォトスポット・装飾の設置

地上では体験できない、目の前に広がる絶景と桜を写真に収めることができるフォトスポットが初登場。天望デッキを、ソメイヨシノを中心とした4種類の桜をイメージした装飾で施し、スカイツリーならではの“空×桜”の世界観をご堪能いただけます。

★景色と共に桜メニューを楽しもう!イベント限定カフェメニューの販売

桜をイメージしたイベント限定カフェメニューが登場。視覚だけでなく、味覚でも桜を感じることができます。インバウンドのお客さまにもお楽しみいただける日本酒を使用したドリンクや、写真映え間違いなしの“空×桜”をイメージしたドリンクを販売します。

国内外問わず、より多くのお客さまに、東京の絶景と桜のコラボレーションをお楽しみいただき、東京スカイツリーならではの、日本らしい美しい桜体験をご堪能ください。

The Sakura SKYTREE(R)~ Feel the Cherry Blossoms with All Your Senses at the TOKYO SKYTREE(R) ~

△キービジュアル (C)TOKYO-SKYTREE

“空×桜”をテーマに、展望台では桜で彩られたフォトスポットや装飾が初登場するほか、桜をイメージしたカフェメニューの販売や特別ライティングを点灯します。さらに、SKYTREE ROUND THEATER(R)では、美しい桜をご覧いただける特別映像を上映します。

期 間 2025年2月27日(木)~4月14日(月)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350、フロア340、

東京スカイツリー天望デッキ フロア350 「SKYTREE CAFE」

東京スカイツリー4階

東京スカイツリー5階 「SKYTREE SHOP」

特設サイト https://www.tokyo-skytree.jp/event/info/sakura2025(https://www.tokyo-skytree.jp/event/info/sakura2025)

※営業時間は東京スカイツリー公式ホームページをご確認ください。

1. 天望デッキ フォトスポット・装飾の設置

館内に4種類の桜(ソメイヨシノ・枝垂れ桜・舞姫・八重桜)をイメージしたフォトスポットや装飾が登場します。

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350、フロア340、東京スカイツリー4階

■主なフォトスポットの装飾

(C)TOKYO-SKYTREE

1.空に舞う(フロア350)

空に舞う大輪のソメイヨシノが地上350メートルから望む東京の絶景とコラボレーションします。

(C)TOKYO-SKYTREE

2.空に願う(フロア350)

「願いが成就する」ことを意味する日本独自の表現「桜咲く」。つぼみから花開く枝垂れ桜で、その意味を表現しました。

(C)TOKYO-SKYTREE

3.空に溶ける(フロア350)

まるで花びらが空の青に溶けていくような、幻想的なフォトスポットです。

(C)TOKYO-SKYTREE

4.空に包む(フロア340)

包み込むように咲く桜が華やかなフォトスポット。幾重にも重り合う桜色が、写真とともに記憶に残ります。

2. イベント限定カフェメニュー販売

本イベント限定の桜をイメージしたアルコール、ノンアルコールのドリンクメニューとスイーツが登場!眺望と一緒に思わず写真を撮りたくなる見た目も可愛いメニューです。

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350 「SKYTREE CAFE」

時 間 月~土 10:00~21:45(L.O. 21:15)

日・祝 9:00~21:45(L.O. 21:15)

※価格は全て税込です。

(C)TOKYO-SKYTREE

桜宙(さくらそら)-KENRAN- (1,100円)

夜に飲んでも空の青を感じられる桜風味のカクテル。桜の香りが爽やかな日本酒ベースのお酒です。フルーティな味わいで日本酒が苦手な方にもおすすめ!

(C)TOKYO-SKYTREE

桜氷(さくらぽっぷ)-HOROYOI- (1,200円)

桜風味のアイスキャンディがまるごと1本入ったカクテル。桜といちご風味のジンベースのお酒にアイスキャンディを少しずつ崩して味わいの変化をお楽しみください。

(C)TOKYO-SKYTREE

桜宙(さくらそら)-MANKAI- (980円)

青空と満開に咲き誇る桜の木を閉じ込めたドリンク。桜の香りがほのかに香るソーダにいちごとライチ果実がゴロゴロと入っていて飲みごたえ十分!

(C)TOKYO-SKYTREE

桜氷(さくらぽっぷ)-URARAKA- (980円)

桜風味のアイスキャンディがまるごと1本入ったソーダドリンク。桜といちご風味のドリンクソーダにアイスキャンディを少しずつ崩して味わいの変化をお楽しみください。

△さくらもち味 (C)TOKYO-SKYTREE△ビーツベリー味 (C)TOKYO-SKYTREE

ドーナツ(さくらもち味・ビーツベリー味) (各600円)

見た目も華やかな100%植物性食材から誕生したヴィーガン&グルテンフリーのドーナツ。桜ドリンクとあわせてぜひお楽しみください。

3. 特別ライティング点灯

△特別ライティング「桜宙(さくらそら)~Sakura SKY~」(イメージ) (C)TOKYO-SKYTREE

春の新しい特別ライティング「桜宙(さくらそら)~Sakura SKY~」を点灯します。

宇宙のごとく広がる春の大空(宙)に咲く桜を見上げているような情景をイメージし、交点照明で風に吹かれて飛び立つ桜の花びらを表現しています。

日 時 ・18:15~22:00

2月27日(木)、28日(金)

・18:45~22:00

3月2日(日)~6日(木)、9日(日)、

16日(日)、20日(木・祝)、21日(金)、

23日(日)~28日(金)、

30日(日)、31日(月)

・19:00~22:00

4月1日(火)~4日(金)、

6日(日)~14日(月)

※事前の予告なく、点灯時間および内容を変更する場合がございます。

4.「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での映像の上映

日本ならではの、桜の“儚さ”と“美しさ”を表現した映像を特別上映します。地上350メートルのパノラマスクリーンで美しい体験をお楽しみください。

期 間 2025年2月27日(木)~4月14日(月)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350

上映時間 各回約3分

※内容は変更となる可能性があります。

※画像はイメージです。

(C)TOKYO-SKYTREE

SKYTREE ROUND THEATER(R)

天望デッキ フロア350において、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立て、13台のスピーカーによる臨場感溢れる音響と、24台のプロジェクターで迫力のある映像を投影する夜間限定の演出空間です。

5. 春限定フォトサービス販売

東京スカイツリー天望デッキ フロア350のフォトサービスでは、春限定で、背景上空に桜の花びらが合成された写真を撮ることができます。

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア350

フォトサービス

時 間 月~土 10:00~21:30

日・祝 9:00~21:30

※時間は変更になる場合があります。

料 金 1枚:1,500円(通常料金で利用可能)

※購入時に桜の花びらの合成を希望されない場合は、通常の写真に変更ができます

6. 桜シンボルツリーの設置・桜グッズの販売

△昼景 (C)TOKYO-SKYTREE

東京スカイツリー5階「SKYTREE SHOP」では、桜のシンボルツリーが設置され、展望台での桜体験の感動と共にお持ち帰りいただける桜グッズを期間限定で販売します。また、イベント限定のメダルキーホルダーも販売します。

場 所 東京スカイツリー5階 「SKYTREE SHOP」

時 間 月~土 10:15~21:45

日・祝 9:30~21:45

△「SKYTREE SHOP」で販売される桜グッズ(イメージ) (C)TOKYO-SKYTREE△「SKYTREE SHOP」で販売される桜グッズ(イメージ) (C)TOKYO-SKYTREE△東京スカイツリー5階 「SKYTREE SHOP」桜のシンボルツリー (C)TOKYO-SKYTREE(C)TOKYO-SKYTREE

The Sakura SKYTREE(R) 刻印メダルキーホルダー (1,200円) ※数量限定

スカイツリーと桜が描かれたイベント限定のメダルキーホルダー。自分だけの記念に訪れた日付やメッセージを刻印機で入れることができます。※価格は税込です。

【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL:0570‐55‐0634(10:00~18:00)

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/