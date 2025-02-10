宝島社の公式通販サイト【宝島チャンネル】公式アプリがスタート！
株式会社 宝島社
サービス名：宝島チャンネル公式アプリ ※月額料金：無料
▲DL特典で割引クーポンプレゼント
▲ルーレットでお得なクーポンをゲット
▲カテゴリーから簡単に商品が見つかる
▲プッシュ通知で最新情報を配信
「宝島チャンネル」情報は各種SNSでも発信中！
ファッション雑誌販売部数トップシェア(※1)の株式会社宝島社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠)は、宝島社の公式通販サイト「宝島チャンネル」の公式アプリを2025年１月28日（火）にスタートしました。
「宝島チャンネル」は、雑誌やブランドムック(R)などの宝島社の全出版物のほか、10万着突破の疲労回復ウェアやおせちなどの「宝島チャンネル」限定オリジナル商品を販売する公式通販サイトで、会員数は130万人を突破しています。
このたび、より便利にお得にお買い物を楽しんでいただくために「宝島チャンネル公式アプリ」を作成しました。キャラクターやブランドなどカテゴリー別で商品を検索できる便利機能や最新情報のプッシュ通知、クーポンがもらえるルーレットゲームなど、アプリならではのコンテンツが盛りだくさんです。公式アプリのスタートを記念し、ダウンロードした方が全員がもらえる500円割引クーポン（※2）のプレゼントキャンペーンも実施中です。
※1 日本ABC協会 雑誌発行社レポート2024上半期（1～6月）より
※2 宝島チャンネルで5500円(税込)以上購入でご利用いただけます。ほかのクーポンと併用不可
サービス名：宝島チャンネル公式アプリ ※月額料金：無料
▲DL特典で割引クーポンプレゼント
▲ルーレットでお得なクーポンをゲット
▲カテゴリーから簡単に商品が見つかる
▲プッシュ通知で最新情報を配信
下記URLよりアプリをダウンロードいただけます。
https://yappli.plus/tkj-channel_newsletter
（推奨OS： Android12.0以上、iOS16.1.1以上）
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