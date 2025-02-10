宝島社の公式通販サイト【宝島チャンネル】公式アプリがスタート！

写真拡大 (全2枚)

株式会社　宝島社

ファッション雑誌販売部数トップシェア(※1)の株式会社宝島社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠)は、宝島社の公式通販サイト「宝島チャンネル」の公式アプリを2025年１月28日（火）にスタートしました。






　「宝島チャンネル」は、雑誌やブランドムック(R)などの宝島社の全出版物のほか、10万着突破の疲労回復ウェアやおせちなどの「宝島チャンネル」限定オリジナル商品を販売する公式通販サイトで、会員数は130万人を突破しています。



　このたび、より便利にお得にお買い物を楽しんでいただくために「宝島チャンネル公式アプリ」を作成しました。キャラクターやブランドなどカテゴリー別で商品を検索できる便利機能や最新情報のプッシュ通知、クーポンがもらえるルーレットゲームなど、アプリならではのコンテンツが盛りだくさんです。公式アプリのスタートを記念し、ダウンロードした方が全員がもらえる500円割引クーポン（※2）のプレゼントキャンペーンも実施中です。



※1　日本ABC協会 雑誌発行社レポート2024上半期（1～6月）より


※2　宝島チャンネルで5500円(税込)以上購入でご利用いただけます。ほかのクーポンと併用不可




サービス名：宝島チャンネル公式アプリ　※月額料金：無料



▲DL特典で割引クーポンプレゼント
▲ルーレットでお得なクーポンをゲット
▲カテゴリーから簡単に商品が見つかる
▲プッシュ通知で最新情報を配信


下記URLよりアプリをダウンロードいただけます。


https://yappli.plus/tkj-channel_newsletter


（推奨OS： Android12.0以上、iOS16.1.1以上）




「宝島チャンネル」情報は各種SNSでも発信中！

◆宝島チャンネル


https://tkj.jp


◆公式X


https://x.com/storetkj


◆公式Instagram


https://www.instagram.com/store.tkj/


◆公式TikTok


https://www.tiktok.com/@takarajimachannel