LiBon studio、2025年3月2日に「pium」に続くアパレルブランド「DOLCELICHE（ドルチェリーチェ）」をリリース

株式会社hayaoki

アパレルブランド「pium」やインテリアブランド「LARME de LAPIN」を展開するLiBon studio(株式会社hayaoki、本社:東京都目黒区)は、2025年3月2日(日)より、大人のための甘さをテーマにした新アパレルブランド「DOLCELICHE(ドルチェリーチェ)」をリリースいたします。

「DOLCELICHE」では、20代後半~30代前半までの自立した大人の女性をメインターゲットに、フェミニン×カジュアルなアパレルラインを展開。

コース料理の最後に食べるドルチェのように、かわいいものが溢れる世の中でも別腹として選ばれるような、心ときめく一着をご提案します。

■ブランド名

「DOLCELICHE」(読み:ドルチェリーチェ)

■コンセプト

「There is always room for DOLCE」

-可愛いは別腹-

日常の中にひと匙のときめきを。コース料理の最後に食べるドルチェのように、満たされていても手を伸ばしたくなる、大人のための特別な甘さをご提案します。

■販売日

2025年3月2日(日)20:00より、公式webサイトにて販売を開始します。

http://dolceliche.shop/

■商品展開(一部)

リボンジャガードワンピース \18,000(税込み)リボンジャガードミニワンピース \15,000(税込み)ラインストーンストラップロンパース \17,500(税込み)デニムマーメイドワンピース \17,000(税込み)バックリボンシフォンセットアップ \17,000(税込み)

※3月販売予定の商品です。販売予定は変更になる可能性がございます

■展示会

2025年2月22日(土)、インフルエンサー・業界関係者の方をご招待して、ブランドのローンチイベントを開催いたします。参加ご希望のご関係者様・インフルエンサー様は info@dolceliche.com までご連絡ください。

■販売サイト

公式webサイト http://dolceliche.shop/

■SNS

公式Instagram

https://www.instagram.com/dolceliche_official/

公式TikTok

https://www.tiktok.com/@dolceliche

<LiBon studioとは>

株式会社hayaoki内で、アパレルブランド「pium」とインテリアブランド「LARME de LAPIN」を展開。女の子たちの人生を「かわいい」でプロデュースすることを掲げた、トータルプロデューススタジオです。