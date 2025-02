キャピタルメディカ・ベンチャーズのレスポンシブルイグジットの取り組みがGlobal Impact Investing Networkのレポートで紹介されました

株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ

ヘルスケアスタートアップへのインパクト投資を行う株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ(東京都千代田区、代表取締役:青木武士、以下「CMV」)が実践するインパクトIPOなどのレスポンシブルイグジットの取り組みが、インパクト・マネジメント運用原則(OPIM)事務局であるGlobal Impact Investing Network(GIIN)が発行する「Common and Emerging Practices in Implementation of the Impact Principles : Principle 7 Impact at EXIT」で紹介されました。

「Common & Emerging Practices in Implementation of the Impact Principles」とは、OPIM

署名機関の開示文書の分析に基づき、インパクト・マネジメントに係る実践プラクティスを紹介するレポートです。署名機関によるインパクト創出にむけた行動を促進するための、具体的なアプローチや注目すべきトレンドがまとめられています。

「Common & Emerging Practices in Implementation of the Impact Principles」には、CMVの投資・支援を受け、2022年にレスポンシブルイグジットを果たしたノックオンザドア株式会社と、2024年に日本初のインパクトIPOを実現した株式会社笑美面が紹介されています。

出所:Common & Emerging Practices in Implementation of the Impact Principles: Principle 7 Impact at EXIT

インパクト・マネジメント運用原則(Operating Principles for Impact Management:OPIM)ダウンロードページ(英語):https://www.impactprinciples.org/commonpractices_principle7

【掲載文】

インパクトIPOや株式譲渡を通じたレスポンシブルイグジット

キャピタルメディカ・ベンチャーズ(CMV)は、日本を拠点とし、主にヘルスケア分野への投資を通じて社会課題の解決に取り組むベンチャーキャピタルであり、インパクトIPOやM&A、そしてExit to Communityを通じたレスポンシブルイグジットを支援する方針を掲げています。

インパクトIPOの支援

CMVは、投資先のTheory of Change(ToC)変化理論に沿ったインパクト達成に向けた取り組みを加速し深めるために、インパクトIPOに必要な財務的および非財務的サポートを提供します。これらのサポートイニシアチブには、インパクトIPOに関する社内コンセンサスの構築、社会的インパクトと利益成長を結び付けるビジネス成長ストーリーの作成、インパクト領域と関連する公開情報の文書化、インパクト企業としての機関投資家へのアピール、IPO後のIMMシステムの継続的なサポートなどが含まれます。

M&A(株式譲渡)およびExit to Community

CMVは、投資先企業の影響力を継続および拡大するためのリソースとネットワークを持つ適切な譲渡先(顧客やビジネス パートナーなど)を発掘、選定します。この取り組みには、株式譲渡先のインパクト デューデリジェンスの発掘と実施、既存の株主間の利害調整のサポート、インパクトに合わせた契約条件の起草、株式譲渡に関する社内合意の構築、責任ある出口の実施のための PR およびイベント実施サポートなどが含まれます。

このような方針のもと、CMVは実施プロセスとアプローチの体系化に取り組んでおり、イグジット件数の増加に伴い、さらなる標準化の促進を計画しています。

(上記の掲載文は、「Common and Emerging Practices in Implementation of the Impact Principles : Principle 7 Impact at EXIT」をCMVが翻訳したものです。英語の原文と翻訳内容に相違がある場合には原文が優先されます。)



<参考>

- 「キャピタルメディカ・ベンチャーズ、投資先社会インパクトの最大化を図る為のレスポンシブルイグジットを実行(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000109457.html)」(2022年10月11日)- 「キャピタルメディカ・ベンチャーズ、「ヘルスケア・ニューフロンティア・ファンド 2023 インパクトレポート」を発行(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000109457.html)」(2024年6月17日)※特集ページにて株式会社笑美面とCMV青木の対談を掲載しています