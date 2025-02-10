【新商品】キッチンに新たな収納スペースを生み出す！キッチン家電ラック スライドテーブル＆引出し付き
様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区 代表取締役社長：樋口圭介）は、『キッチン家電ラック スライドテーブル＆引出し付き』を2025年1月に発売致しました。
キッチンに新たな収納スペースを作り出す『キッチン家電ラック スライドテーブル＆引出し付き』。
電子レンジやトースター、炊飯器などの下に設置することで、デッドスペースだったところが
新たな収納に生まれ変わります。
上の段はスライドテーブルになっており、食器や調理する前の食材、電子レンジなどの家電から取り出した食材を一時置きするのに便利。
下の段は引出しタイプの収納になっているので、キッチンツールやミトン、サランラップなどの小物や、レシピブックなどを保管しておくのもおすすめです。
インテリアにも馴染みやすいシンプルなホワイトカラー。
ザラザラな表面処理が上品な雰囲気を演出してくれます。
調理後に一時置き出来るスライドテーブル付き
コップやお皿などを一時置きしたり、お湯を注ぎたいときも台として使えます。
小物を収納出来る引き出し付き
ラップ・アルミホイル・ミトンなど、すぐに取り出して使いやすい引き出し付き。
デッドスペースを有効活用します。
スムーズに開閉出来るスライドレール仕様
スライドテーブルと引き出しには「スライドレール」が付いているので、スムーズに開閉出来ます。
指を引っ掛けやすい取っ手形状
指先を引っ掛けて、手前に引き出しやすい取っ手形状。
製品情報
商品名/Comtool キッチン家電ラック スライドテーブル＆引出し付き
価格/\13,200（税込）
型番/CB-KR01-WH
サイズ/
［本体］幅500×奥行き405×高さ108mm
［天板］幅500×奥行き380mm
［スライドテーブル］幅460×奥行き275mm
［引出し］幅455×奥行き375×高さ62mm
重量/5.8kg
耐荷重/
［天板］20kg
［スライドテーブル］2.5kg
［引出し］2.5kg
主材質/スチール（粉体塗装）
原産国/中国
ホームページ :
https://cb-j.com/products/003-11/
オンラインストア :
https://cbj-store.com/products/cbj-371?_pos=1&_sid=b82a0f285&_ss=r
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株式会社シービージャパン
【商品に関するお問い合わせ先】
株式会社シービージャパン 広報担当：脇田
電話：03-5888-1051 メールアドレス：t-wakita@cb-j.com