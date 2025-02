【HMV record shop 独自企画盤】ロックバンド「syrup16g」のセルフタイトルで発表された再結成前ラストアルバム初のアナログ化が決定！2025年2月10日(月)より予約受付開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶商品詳細・予約ページ https://www.hmv.co.jp/news/article/250205111(https://www.hmv.co.jp/news/article/250205111)

2007年12月9日に、東京NHKホールでのTour 2007 "END ROLL"最終日に突如解散が宣言されたロックバンドsyrup16g。このたび、2008年1月30日にセルフタイトルで発表された再結成前のラストアルバム『syrup16g』を、33回転LP2枚組で初アナログ化し発売することが決定いたしました。

2025年2月10日(月)10:00より、予約受付を開始いたします。

昨年LPで発売された前作『delayedead』に続いて待望の初アナログ化となる『syrup16g』は、名曲「さくら」「scene through」「夢からさめてしまわぬように」ほか、前作『delayedead』から3年以上の間にステージで熟成されていった完成度の高い楽曲が並ぶ作品。また今回、音楽雑誌『音楽と人』の編集長 金光裕史による書き下ろしライナーノーツも掲載いたします。

さらに、アナログ盤と同日に、2008年3月1日に日本武道館にて行われたラストライブの模様を完全収録した映像作品『the last day of syrup16g』も同時発売。

この機会にぜひお買い求めください!

【商品概要】

■タイトル:『syrup16g』

■価格:5,500円(税込)

■品番:PROT-7316/7

■フォーマット:33回転、2枚組アナログレコード

■発売日:2025年5月28日(水)

■予約開始日:2025年2月10日(月)10:00~

■製造:ユニバーサル ミュージック

■企画・販売:HMV record shop

<収録曲>

Side A

1. ニセモノ

2. さくら

3. 君をなくしたのは



Side B

1. 途中の行方

2. バナナの皮

3. 来週のヒーロー



Side C

1. ラファータ

2. HELPLESS

3. 君を壊すのは



Side D

1. scene through

2. イマジネーション

3. 夢からさめてしまわぬように

▶商品の詳細やご予約は以下よりご確認ください。

【ライブ映像作品も同時発売!】

2008年3月1日に日本武道館にて行われたラストライブの模様を完全収録した映像作品『the last day of syrup16g』。代表曲「生活」「翌日」「Reborn」や未発表の「New Song」など当日演奏された33曲に加え、初回限定盤のみに付属したボーナスディスク- document of last days -を含むDVD3枚組仕様。

■商品名:『the last day of syrup16g』

■価格:4,840円(税込)

■品番:UPBY-9220/2

■フォーマット:3枚組DVD

▶商品の詳細やご予約は以下よりご確認ください。

▶syrup16g公式サイト:http://www.syrup16g.jp/(http://www.syrup16g.jp/)