『千銃士プロジェクト』 7th Anniversary Shopが新宿マルイアネックス7FにてOPEN決定！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード(本社:東京都品川区、代表取締役:大塚 則和)は、2025年3月14日(金)より新宿マルイアネックス7Fにて『千銃士プロジェクト』 7th Anniversary Shopを開催いたします。

今回のイベントでは、『千銃士プロジェクト』 7周年を記念した新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください!

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=88542

【イベント情報】

イベント名:『千銃士プロジェクト』 7th Anniversary Shop

開催期間:2025年3月14日(金)~3月25日(火)

開催場所:新宿マルイアネックス7F

【ご購入者様特典】

【アニバーサリー特典】

【販売商品】

インスタントフォト風ブロマイド(ブラインド) vol.1

価格:440円(税込)

種類数:全11種

サイズ:約H89mm×W63mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

インスタントフォト風ブロマイド(ブラインド) vol.2

価格:440円(税込)

種類数:全11種

サイズ:約H89mm×W63mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

インスタントフォト風ブロマイド(ブラインド) vol.3

価格:440円(税込)

種類数:全12種

サイズ:約H89mm×W63mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカンバッジ(ブラインド)vol.1

価格:660円(税込)

種類数:全11種

サイズ:直径約56mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカンバッジ(ブラインド)vol.2

価格:660円(税込)

種類数:全11種

サイズ:直径約56mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカンバッジ(ブラインド)vol.3

価格:660円(税込)

種類数:全12種

サイズ:直径約56mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ラメアクリルフィギュア

価格:1,980円(税込)

種類数:全34種

サイズ:約H150mm

カンバッジ(ブラインド) vol.6

価格:550円(税込)

種類数:全10種

サイズ:直径約56mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ブラインド) Aストーリーピクチャー ver.

価格:550円(税込)

種類数:全8種

サイズ:直径約56mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ブラインド) Bストーリーピクチャー ver.

価格:550円(税込)

種類数:全8種

サイズ:直径約56mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ブラインド) Cストーリーピクチャー ver.

価格:550円(税込)

種類数:全8種

サイズ:直径約56mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルブロック(ブラインド)

価格:880円(税込)

種類数:全12種

サイズ:約H50mm×W50mm×D8mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルキーホルダーぬいぐるみ ver.

価格:770円(税込)

種類数:全27種

サイズ:約H50mm

アクリルスタンド

価格:1,320円(税込)

種類数:全10種

サイズ:約W85mm×H105mm

ミニアクリルアート

価格:2,530円(税込)

種類数:全2種

サイズ:B6

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

『千銃士』公式サイト

https://noble.marv.jp/game/

『千銃士R』公式サイト

https://rose.marv.jp/game/



THEキャラ

https://www.the-chara.com/





【権利表記】

(C) LY Corporation / Marvelous Inc. (C)Marvelous Inc.

【会社概要】

会社名:株式会社コンテンツシード

所在地:〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者:代表取締役 大塚 則和

設立:平成24年8月1日

URL:https://contents-seed.co.jp/

事業内容:キャラクターグッズの企画・製造・販売