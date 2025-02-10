『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』 新規協力イベント「竜の宴」が開催！
イベントにしか登場しないモンスターを撃退して、限定素材を手に入れよう！
iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2025年2月10日（月）より、新規協力イベント「竜の宴」を開催いたします。
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
【公式サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
■新規協力イベント「竜の宴」
2025年2月10日（月）11:00より、新規協力イベント「竜の宴」が配信開始！
仲間と協力して蒼火竜・獄狼竜・桜火竜を撃退し、イベント限定素材を集めて協力イベント報酬装備を一挙に手に入れるチャンス！
蒼火竜（リオレウス亜種）
獄狼竜（ジンオウガ亜種）
桜火竜（リオレイア亜種）
【イベント報酬】
イベント報酬イメージ（蒼火竜）
イベント報酬イメージ（獄狼竜）
イベント報酬イメージ（桜火竜）
イベント報酬一覧（限定素材と交換）
【開催期間】
2025年2月10日（月）11:00～2025年2月15日（土）11:00
■「サンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナス」を２週連続で配布！
「サンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナス」として、サンリオキャラクターズ×モンスターデザインのＴシャツ（アバター用の体装備）を２週連続で配布！
第１週 「ハンギョドンTシャツ（ハンギョドン×ラギアクルスデザイン）」「ポチャッコTシャツ（ポチャッコ×ジンオウガデザイン）」
ハンギョドンTシャツ、ポチャッコTシャツ
ログインボーナス
【配布期間】
2025年2月6日（木）11:00～2025年2月14日（金）11:00
第２週 「バッドばつ丸Tシャツ（バッドばつ丸×ナルガクルガデザイン）」「タキシードサムTシャツ（タキシードサム×バルファルクデザイン）」
バッドばつ丸Tシャツ、タキシードサムTシャツ
ログインボーナス
【配布期間】
2025年2月14日（金）11:00～2025年2月22日（土）11:00
さらに、３月もサンリオキャラクターズコラボイベントやログインボーナスの配布を予定しているので、続報にご期待ください！
■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要
モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！
舞台はアイルーたちの不思議な世界。
島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！
アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ObNUURGm6pg ]
タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド
ジャンル：マッチ３パズル
対応機種：スマートフォン（iOS / Android）
配信日：好評配信中
アクセス方法:
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）
公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles
著作権表記：
(C) ‘25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650083
(C)CAPCOM
※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。