株式会社フォレストは『ホテル城山』の「赤ちゃんファミリー」向けプラン＼♨赤ちゃん温泉デビュー♨／“露天風呂付ゆったり客室“を販売いたします♪

株式会社フォレスト

株式会社フォレスト（本社 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀／代表取締役 石田浩二）は、赤ちゃんとの初めての温泉旅行をサポートする「赤ちゃんファミリー」向けプランを、公式サイトで販売いたします。露天風呂付客室に赤ちゃんグッズを多数ご用意し、赤ちゃんや小さなお子さま連れでも周りを気にすることなく、お風呂に入ったり、お部屋でご夕食をおとりいただくなど、安心して寛げる空間をご提供いたします。露天風呂付客室なので時間も気にすることなく、お好きな時間にゆっくりと天然温泉をお愉しみください。ご夕食は、当館自慢の四季の味覚満載“花会席膳”をご用意させていただきます。「ホテル城山」は JR 湯河原駅より徒歩 2 分という好立地に加え、駐車場も完備しております。赤ちゃんとの初めての温泉旅行に、泉質がお肌にやさしい湯河原温泉で『♨赤ちゃん温泉デビュー♨』をしてみてはいかがでしょうか♪

※「ホテル城山」は関東圏を中心に20施設の宿泊施設を運営する株式会社フォレストのグループ施設です。

■＼♨赤ちゃん温泉デビュー♨ ／“露天風呂付ゆったり客室“を販売開始！

■露天風呂付き客室で、温泉デビューが盛り上がります♪

客室が露天風呂付きなので時間も気にすることなく、お好きな時間にゆっくりと天然温泉をお愉しみください。赤ちゃん温泉デビューにピッタリなロケーションです♪

■赤ちゃんグッズを多数お部屋にご用意♪ お荷物も軽く！

ゆったり寛げる露天風呂付客室天然温泉の露天風呂赤ちゃん温泉デビューの夢が叶います♪

客室には赤ちゃんグッズ（ベビーバス・ベビーチェア・離乳食・おむつ・おむつ箱・ベビーシャンプー※全身用 等）をご用意いたします。離乳食の温め、お子様用の取り皿やスプーン・フォーク等も準備いたしますので、お気軽にお声がけください♪女性の方は３色の色浴衣からお好みの色をお選びいただけます。

■ご夕食はお部屋で♪ ご家族だけでゆっくりお食事を！

赤ちゃんグッズを多数ご用意 お荷物は身軽でOK！浴衣も3色からチョイス

ご夕食は、当館自慢の四季の味覚満載“花会席膳”をご用意させていただきます。近海でとれた新鮮な山海の幸や彩り豊かな品々をお部屋でお召し上がり下さい。

■館内の大浴場は、天然温泉とラドン温泉がお楽しみいただけます♪

新鮮な山海の幸や彩り豊かな品々

お部屋の露天風呂及び館内の大浴場・貸切風呂は湯河原の天然温泉を使用しております。大浴場には人気のラドン温泉もお楽しみいただけます。

■お子様が楽しく遊べるキッズルーム♪

大浴場は内湯と露天があります人気のラドン温泉 当館のラドン温泉は伊豆箱根地域にて希少な施設

館内には、お子様が楽しく遊べる、おもちゃやぬいぐるみなどを設置したキッズルームがございます。

■【アクセス＆周辺案内】湯河原駅から徒歩2分！湯河原町中心の施設が近くに♪

キッズルーム

「ホテル城山」はJR湯河原駅から徒歩2分、駐車場完備。コーヒーショップや和洋菓子店も近場にございます。また「パンの町」と称されるほどパン屋さんも多数ありますので、ご当地散策の拠点にするには絶好な場所です。

◆東京方面より電車：JR東海道本線湯河原駅、徒歩２分。

お車：東名高速厚木IC下車～小田原厚木道路石橋IC～R135を熱海方面へ。湯河原中学校前右折。800m右側。

◆名古屋方面より電車：東海道新幹線熱海駅下車、東海道本線湯河原駅下車で徒歩２分。

お車：東名高速沼津IC下車そのまま環状道路へ。沼津ＩＣ～旅館約４０分～東駿河湾環状道路三島

塚原ＩＣ～国道１号線経由箱根峠右折伊豆方面へ、湯河原パークウェイ利用。

『ホテル城山』へのアクセス▶https://www.hotel-shiroyama.com/access/(https://www.hotel-shiroyama.com/access/)

【施設概要】

名称 ：ホテル城山

直営 ：株式会社フォレスト

所在地 ：神奈川県足柄下郡湯河原町城堀207

予約・お問い合わせ：0465-63-0151

MAIL ：info@hotel-shiroyama.com

URL ：https://www.hotel-shiroyama.com/(https://www.hotel-shiroyama.com/)

部屋数 ：全18室 [80名収容]

駐車場 ：有り 15台

アクセス ：JR湯河原駅より徒歩2分

Instagram ：https://www.instagram.com/hotel.shiroyama/(https://www.instagram.com/hotel.shiroyama/)

『ホテル城山』公式ホームページ▶https://www.hotel-shiroyama.com/(https://www.hotel-shiroyama.com/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フォレスト

企画部／萩原、林

TEL:0465-43-7262 FAX:0465-43-7261

Email：info@its-forest.jp

HP：www.its-forest.jp

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【ご参考】

株式会社フォレストについて

名称：株式会社フォレスト

所在地：神奈川県足柄下郡湯河原町城堀207番地

代表者：石田 浩二

設立年月日：1999年（平成11年）1月20日

資本金：50,000,000円

従業員数：334名（グループ全体 542名）

主な事業内容：旅館経営・宿泊施設運営業務委託・レストラン・貸切バス事業・旅行業・旅館経営コンサルティング

株式会社フォレストの基本理念

常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供

個性豊かな多くの施設を運営するフォレスト。多様な施設があるからこそ、基本の気持ちは創業当初から変わりません。「お客様の立場に立つ」ことはサービスの基本。どの業態の宿泊施設であっても「安全」と「快適」は不可欠。創業70年超のフォレストは、今までもこれからも皆様に『常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供』をお約束いたします。

更なるお客様満足度向上のために

皆様の旅をトータルプロデュース

株式会社フォレストは宿泊業だけでなく平成22年にバス事業・旅行業の許可・登録を取得しました。バス旅行と宿泊を一社で一括して行うことで、魅力あふれるツアーをリーズナブルなお値段にてご提供することが可能となり、皆様に大変ご好評をいただいております。

また、平成25年に学校給食を手掛ける株式会社富士フードサービス、平成26年に魚類卸売業の株式会社魚浦商店、平成27年にホテルサンルート栃木を運営する株式会社フォレストフォーシーズン、平成29年にこころをなでる静寂 みやこを運営する株式会社ニューみやこ、令和4年に湯の宿 白山菖蒲亭を運営する有限会社白山菖蒲亭の株式を取得、令和6年11月にフォレストリゾート初のフォレストグランピングリゾート稜「ITU」（栃木県那須郡那須町）の運営を開始し、食事提供部門と宿泊部門のさらなる強化も進めております。

「宿泊」「飲食」「バス」の各事業が伴うことで、観光旅行~ビジネス宿泊～教育旅行等すべてを網羅し、皆様の旅をトータルプロデュースさせていただく所存です。フォレストは宿泊施設のM&A・経営受託による運営も得意としており、B to Cのカスタマーサービスだけでなく、B to Bにおいても、お客様のご意向に沿った運営はもちろん、更なるご提案を通じてお客様の満足度向上に邁進して参ります。

【運営事業所】

【関連会社】

【株式会社 ニューみやこ】

施設名称：「こころをなでる静寂 みやこ」

本社所在地：岐阜県下呂市森2505

TEL：0576-25-3181 FAX：0576-24-1012

主な事業内容：温泉旅館

客室数19室

【有限会社 白山菖蒲亭】

施設名称：「ゆ湯の宿 白山菖蒲亭」

本社所在地：石川県加賀市山代温泉桔梗丘4-34-1

TEL：0761-77-0335 FAX：0761-76-3711

主な事業内容：温泉旅館

客室数：49室

【株式会社 青巒荘】

施設名：「青巒荘」

本社所在地：神奈川県足柄下郡湯河原町

宮上６７９

TEL：0465-63-3111 FAX：0465-63-3116

主な事業内容：温泉旅館

客室数：41室

【株式会社フォレストフォーシーズン】

施設名称：「ホテルサンルート栃木」

本社所在地：栃木県栃木市万町16番1号

TEL：0282-24-5858 FAX：0282-24-6520主な事業内容：「ホテルサンルート栃木」の運営

(宿泊・宴会・レストラン・ケータリング等)

客室数：65室

【株式会社 富士フードサービス】

本社所在地：山梨県甲斐市玉川1433-2

TEL：055-230-6830 FAX：055-230-6832

主な事業内容：特定給食業務・施設内食堂運営受託業務、弁当、惣菜の製造販売

【株式会社 魚浦商店】

本社所在地：神奈川県小田原市本町1-9-50

TEL：0465-22-3403 FAX：0465-22-3390

主な事業内容：魚類卸売業