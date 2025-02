日本未上陸プロダクトを中心に、30年代～80年代のデザインをコレクションする topso（トプソ）のショールームが、2月22日（土）清澄白河にオープン。

株式会社フォティーノtopsoショールーム内観

清澄白河のヴィンテージ家具・アートなどを扱うギャラリー stoop(ストゥープ)(https://stoop.jp)は、stoop の運営で培った、インテリアのモダンデザインを軸とした独自の美意識とネットワークから、30年代から80年代にかけてデザインされ、日本流通の少ない現行品のプロダクトを中心にコレクションした新業態 topso(トプソ)のショールーム兼ギャラリースペースを2月22日(土)清澄白河にオープン致します。

今回のショールームは元自動車整備工場だった空間をリノベーション。開放感のある天井高を活かしながらギャラリースペース、ショールームスペースと、ステップフロア構造のホテルライクなラグジュアリースペースとをシームレスに繋ぐ空間構成となっています。

また、海外のインテリアスタイルにも調和するよう、topsoが独自にプロデュースした、漆などの日本国内の工芸を含めて展示・コーディネートしたショールームを通して、日本のインテリアの可能性を広げる新たな提案の場となることを目指します。

topso 公式 HP : https://topso.jp

topso 公式 Instagram : @gallery_topso(https://www.instagram.com/gallery_topso/)

エントランススペースは通常はショールームとして機能しつつ、ギャラリースペースとして定期的に企画展を開催する。

中央のショールームスペースでは、フィリップ・スタルクや倉俣史朗、吉岡徳仁、ピエロ・リッソーニなど国際的なアーティストらがデザインを手掛けた「GLAS ITALIA社」のガラス製の家具を中心にコーディネート。

topso(トプソ)とは

世界各国から日本流通の少ない、1930年~1980年代のデザインを今も製造する海外ブランドのプロダクトをコレクションし日本国内にディストリビューションする輸入代理店事業。

それらに調和する日本国内の工芸をプロデュースし、併せて展示・販売・海外セールスを行なうプロデュース事業。



家具・照明の歴史上の名作をセレクトし販売を行う小売事業。



系列のヴィンテージギャラリー stoop との協業により、デザイン当時の歴史的な背景を交えた展覧会の企画・実施などを通して、その魅力を発信するギャラリー事業。



これら4つの機能を通して、インテリア領域の新たな価値観の創出を目指すインテリアプロジェクトです。

ヴィットリオ・ノビリによって55年にデザインされたメディアチェアや、マッシモ & レッラ・ヴィネッリが79年に手掛けたメタフォーラコーヒーテーブルなど、topsoが日本総代理店として扱う時代を象徴するアイコニックな家具が並ぶ。

Original Medea Chair by Vittorio Nobili for Medea , Italy , 1955 : \198,000 tax in Glass Table by Shiro Kuramata for GLAS ITALIA , Italy , 1976 : \528,000 tax in TARAXACUM S1 Suspension Lamp by Achille & Pier Giacomo Castiglioni for FLOS , Italy , 1960 : \370,700 tax in TUCROMA Bed by Guido Faleschini for 4 MARIANI , Italy , 1971 : \8,580,000 tax in ECLIPSE Desk Lamp by Mauricio Klabin for OBJEKTO , Brazil , 1982 : \39,600 tax in E-16 Urushi F10 Art Panel by MAKINO URUSHI DESIGN , Japan , Contemporary : \88,000 tax in Paulistano Mesh Arm Chair by Paulo Mendes da Rocha for OBJEKTO , Brazil , 1957 / 2010 : \418,000 tax in METAFORA Coffee Table by Massimo and Lella Vignelli for Martinelli Luce , Italy , 1979 : \1,100,000 tax in

新たに4ブランドの取り扱いをスタート。全18ブランドから、ヴィンテージと縁ある当時のデザインを中心にコレクション。

ショールームのオープンに併せて、フィリップ・スタルクや倉俣史朗、吉岡徳仁、ピエロ・リッソーニなど国際的なアーティストらがデザインを手掛け、高い技術力で独自のガラス家具を製造する「GLAS ITALIA社」のガラス製家具。フランスの巨匠ピエール・ポランの数々の名作を製造する「Artifort社」のチェア。アキッレ・カスティリオーニ、トビア・スカルパなどが手掛けた歴史的なデザインを今も製造する「FLOS社」の照明。ブラジルの建築家リナ・ボ・バルディがデザインしたGirafaシリーズを筆頭に、建築と一体化した家具デザインを追求した「Marcenaria Baraúna社」のチェアなど、新たに4ブランドから象徴的なプロダクトの取り扱いをスタート。

これまでEC上で取り扱いのあった、ジオ・ポンティ、ガエ・アウレンティなどとコラボレーションを果たした「FontanaArte社」の照明。同じくジオ・ポンティ、イニャツィオ・ガルデラなどがデザインしたプロダクトを復刻する「TATO社」の照明。建築家グイド・ファレスキーニと「4 MARIANI社」のコラボレーションによって69年にデザインされたTUCROMAシリーズ。エリオ・マルティネリやマッシモ・ヴィネッリなどのアイコニックなデザインを今も製造する 「Martinelli Luce社」のプロダクト、ヴィットリオ・ノビリによって55年に発表されコンパッソ・ドーロを受賞した 「Medea社」のチェア。京都に拠点を置き、金閣寺などの補修を手掛ける漆の塗り師集団「牧野漆工芸」と共同開発したアートパネルなどを含む全18ブランドから、歴史上のアイコニックなデザインのプロダクトを中心に展示・販売いたします。

ステップフロアとなる最奥スペースはホテルライクなラグジュアリーな空間を演出。71年にデザインされた 4 MARIANI社のフルレザー貼りベッドや牧野漆工芸によるコンテンポラリーの漆アートなどをコーディネート。

ギャラリースペースを併設、企画展を定期開催。

ショールーム手前に併設するギャラリースペースでは系列店舗であるヴィンテージ家具・アートを扱う gallery stoop(https://stoop.jp) のヴィンテージ作品を交え、topso の取り扱うプロダクトがデザインされた当時の背景を伝える企画展や、コンテンポラリー家具の発表の場としての展覧会を定期的に開催。

歴史上の家具に改めてスポットを当てる取り組みとともに、その文脈から新たな表現を追求する現代のプロダクトにも焦点をあてながら、インテリアの選択肢を広げる活動を行っていきます。



第一弾の企画展では、topsoショールームの内装設計を手掛け「FRAME AWARDS」や「PARIS DESIGN AWARDS」など国際的な受賞歴を誇る鈴木良と小山あゆみによるクリエイティブユニット「AtMa inc.(https://atma-inc.com)」の手がける、端材・廃材を再構築した家具シリーズ「RECLAIMED FURNITURE」にフォーカスした企画展を3月下旬頃予定しています。

主な取り扱いブランドGLAS ITALIA 1972年にイタリア北部ブリアンツァ地方で設立。Ettore Sottsass(エットレ・ソットサス)や倉俣史朗など20世紀を代表するデザイナーからコンテンポラリーアーティストまで国際的なコラボレーションを発表しています。4 MARIANI 1969年、イタリアの建築家 Guido Faleschini(グイド・ファレスキーニ)が発表した TUCROMA シリーズ。70年に及ぶ伝統とクオリティーを備え、最高級レザーとクラフトマンシップの融合によって現代に再現されています。Artifort 1890年創業のオランダのファニチャーブランド。50年代からフランスの巨匠Pierre Paulin(ピエール・ポラン)とコラボレーションし、著名なプロダクトの数々を発表。高い生産技術を通じて今なお製造されています。

FontanaArte イタリアモダンデザインの父と評される建築家 Gio Ponti(ジオ・ポンティ)が1932年に設立。以来、著名な建築家とのコラボレーションから数々の名作照明を産んだガラス界のリーディングブランドです。OBJEKTO OBJEKTO(オブジェクト)は、フランス・ブラジルに拠点を置くデザインブランド。民俗学や構成主義、機能主義などの豊かな概念を結合したブラジリアンのモダニズム作品を、ヨーロッパで製造し世界中に発信しています。Martinelli Luce セットデザイナーであった Elio Martinelli(エリオ・マルティネリ)。自ら製作した舞台照明がジオ・ポンティの目に止まり、彼に販売を後押しされたことで1953年に創業。数々のアイコニックな照明を生み出しています。

BITOSSI 1536年以来、何世紀にも渡りフィレンツェ郊外で陶磁器製作を営んできた Bitossi 家によるブランド。建築家 Ettore Sottsass(エットレ・ソットサス)とのコレクションを含む、伝統と洗練を兼ね備えた製品を生産しています。MAKINO URUSHI DESIGN 牧野漆工芸は100年近くにわたって京都に拠点を置く、漆の塗り師集団。金閣寺の修繕から、仏壇・仏具などへの多様な漆表現。それらを現代のインテリア領域へ落とし込んだプロダクト開発を、topso と共同で行っています。Medea Vittorio Nobili(ヴィットリオ・ノビリ)が1956年にデザインした Medea チェア。1905年創業の Medeaが Dimorestudio(ディモレスタジオ)とのコラボレーションによって、製造が再開し復刻したコレクション。

YAMAKADO Agnes & Hiroyuki Yamakado(アグネス&ヒロユキ・ヤマカド)によって1986年にパリで設立。デザイン・製造・販売を独自に行い、代表作のシンデレラチェアを筆頭に、ポストモダン期を象徴する作品を発表しています。TATO イタリア建築界の巨匠である Gio Ponti(ジオ・ポンティ)や Ignazio Gardella(イニャツィオ・ガルデラ)の親族と信頼関係を築き、当時の美しいデザインを、イタリアの職人との協業により製造を行っています。Driade 設立当初から Philippe Starck(フィリップ・スタルク)や Enzo Mari(エンツォ・マーリ)らとコラボレーションを行い、イタリアが誇るアヴァンギャルドデザインの最高峰として世界中で高い評価を得ています。

Marcenaria Baraúna 建築家 Marcelo Ferraz(マルセロ・フェハス)らを中心に1986年にブラジルで設立。かねてから親交のある建築家Lina Bo Bardi(リナ・ボ・バルディ)がデザインした Girafaシリーズを筆頭に、精巧な製作を行っています。FLOS 1962年に創業されたイタリアを代表する照明ブランド。Achille & Pier Giacomo Castiglioni(アキッレ&ピエル・ジャコモ・カスティリオーニ)などの著名なデザイナーによって数々の名作照明を発表しています。TALLUM TALLUM(タルム)は、スウェーデンの国際的な建築家である Sigurd Lewerentz(シグルド・レヴェレンツ)、Gunnar Asplund(グンナール・アスプルンド)などの親族と信頼関係を築き、高品質な家具の製造を行っています。

店舗情報

店舗名 :gallery topso(ギャラリートプソ)

オープン日:2025年2月22日(土)

場所 :東京都江東区扇橋1-2-3 1F

清澄白河B2出口より 徒歩11分

東京都現代美術館より 徒歩6分

店舗営業 :土・日・祝祭日 12時 ~ 19時

:平日 完全予約制

お問合せ先:hello@topso.jp

TEL :03-6783-0189

URL : https://topso.jp

インスタグラム:@gallery_topso(https://www.instagram.com/gallery_topso/)

ディレクション:関 直宏(gallery stoop)

内装設計:鈴 木良、小山 あゆみ(AtMa inc.)

施工:永大総合建築株式会社

撮影:三宮 幹史(TRIVAL)

協力:三浦 哲生、古明地 拓朗

:星 水月、森田 健太、遠藤 拓人(gallery stoop)

会社概要

会社名 : 株式会社フォティーノ

設立 : 2014年10月

代表者 : 関 直宏

本社 : 東京都渋谷区神宮前1丁目11-11 グリーンファンタジア 402

事業内容:ヴィンテージ家具の輸入・販売、 映像・グラフィック・ウェブサイトのデザイン・ディレクション、オリジナル衣類の企画・販売 など

URL : https://photino.co.jp