新音楽フェス「LOVE at FIRST SIGHT」開催決定！6月13日(金)

福岡の地に、この夏新音楽フェス「LOVE at FIRST SIGHT」が誕生!

福岡・天神から数々のラジオ番組を発信している「LOVE FM」と、音楽番組やオンラインくじなど様々なエンターテイメントコンテンツを制作している東京のITベンチャー企業「FAIR NEXT INNOVATION」のコラボレーションイベントとして、新音楽フェス「LOVE at FIRST SIGHT」を6月13日に開催!

第1部はLOVE FMで放送中の番組「Dazzling Place」の公開収録、第2部ではそのアーティストがLIVEを行うという豪華2本立て。記念すべき第1回目の出演者は「0.1gの誤算」「East Of Eden」「O-MENZ」「UNiFY」。後日、追加アーティストを発表します!

会場では、ここでしか手に入らないイベントコラボグッズなども販売予定。フェスならではの体験「Love at first sight(ひとめぼれ)」で、あなたの新たな推しアーティストに出会ってください。

■出演アーティスト

0.1gの誤算East Of EdenO-MENZUNiFY

and more...!!



■チケット販売

1部:VIP(前方エリア自由)5,900円 / 通常 3,900円

2部:VIP(前方エリア自由)7,900円 / 通常 5,500円

※税込・スタンディング(整理番号付き)・入場時 要ドリンク代

【1次先行抽選販売】2025年2月10日(月)18:00 ~2月26日(水)23:59

【当落発表】3月4日(火)

【入金締切】3月7日(金)

【一般発売】1次先行抽選販売以降は順次発表

【販売サイト】ファミマチケット (イベンティファイ)

URL https://r.funity.jp/Love-at-first-sight-1s

※予定枚数に達し次第販売終了

<開催概要>

■日程 2025年6月13日(金)

■時間 第1部:OPEN 12:00 / START 12:30

第2部:OPEN 18:00 / START 18:45

■会場 Zepp Fukuoka(福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-1)

■企画・制作 LOVE at FIRST SIGHT実行委員会

(FAIR NEXT INNOVATION 、ラブエフエム国際放送、Makee(株式会社grabss))

▼Instagram

https://www.instagram.com/loveat_fs

▼X(旧Twitter)

https://x.com/LOVEat_FS

▼ LOVE at FIRST SIGHT 特設サイト

https://lafs.info/(https://lafs.info/)