【ポロ ラルフ ローレンソリッドコレクション】2026年入学用ランドセル継続販売
【ポロ ラルフ ローレンソリッドコレクション】ご好評につき2026年入学用ランドセル継続販売決定
伝統に裏付けされた上質。鋲や生地などランドセルを構成する様々な素材や部品を厳選し、ひとつひとつのディテールにまでこだわってデザインされています。【ポロ ラルフ ローレン】より継続販売商品 2025年3月初旬よりご注文受付開始
2026年入学用ランドセル【ポロ ラルフ ローレン】継続モデルを2025年3月初旬より受注を承ります。
販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国有名販売店・当社ＥＣサイトにて発売いたします。
デザインコンセプト
鮮やかなコンビカラー展開で、スポーティなデザインに仕上げました。サイドと前ポケットの刺繍でアクセント。
コンビカラーでスポーティなデザイン。
サイドと前ポケットに刺繍を施しアクセント。
スペック
素材 ：本体 人工皮革（ベルエース） 背中 人工皮革
重量 ：約1190ｇ
サイズ：A4フラットファイルサイズ
内寸 幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.0ｃｍ
機能 ：背カン：エアロキャッチ 錠前：ワンタッチロック ナスカン：安全ナスカン
時間割表ポケット ファスナーポケット内Ｄカン お名前入れ
価格 ：88,000円（税込み）
カラー展開
ブラック/ブルー
ブラック/グレー
ネイビー/グリーン
ネイビー/レッド
2026年ご入学用 カタログ請求を受け付け中
2026年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。
カタログ請求はこちら :
https://croster.co.jp/randsel/catalog
お申込み方法：公式ホームページよりお申込みください。
URL: https://croster.co.jp/randsel/
会社概要
会社名 ：株式会社クロスター
代表取締役 ：樋口 孝四郎
所在地 ：〒111-0034 東京都台東区雷門2-17-14
URL ：https://croster.co.jp/randsel/
お問い合わせ先
フリーコール ：0800-100-7200（平日10：00～17：00）
メール ：otoiawase@croster.jp
インスタグラム：
https://www.instagram.com/croster_randoseru?igsh=MzRlODBiNWFlZA==
＊一部の商品で諸事情により予告なく変更させていただく場合がございます。