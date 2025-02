タムロン CP+2025において「ゴジラ」とのコラボレーションブースを展開

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(代表取締役社長:桜庭省吾、本社:さいたま市)は、2025年2月27日(木)~3月2日(日)にパシフィコ横浜にて開催されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+(シーピープラス)2025」において、日本映画界を代表する怪獣「ゴジラ」とのコラボレーションブースを展開します。

※画像はイメージです。実際の展示物・配置等とは異なる場合があります。

本展示では、ゴジラシリーズに登場した「ゴジラ」と「3式機龍(メカゴジラ)」を展示いたします。3式機龍の登場する『ゴジラ×メカゴジラ』(2002年)、『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』(2003年)は、初代ゴジラの骨を基に開発された「機龍(きりゅう)」とゴジラの壮絶な戦いを描いた作品で、いまも多くのファンから支持されています。

展示では、迫力あるゴジラの姿を間近で体感できるだけでなく、ブースに展示された体験用のカメラ・レンズで自由に撮影いただくことが可能です。ゴジラファンはもちろん、初めてゴジラに触れる方にも楽しんでいただける内容となっております。怪獣映画の歴史と進化を感じられるこの機会を、ぜひお見逃しなく!

<ゴジラについて>

我々の前に姿を現して以来、その名を世界に轟かせている怪獣王。1954年に公開されたシリーズ第1作目は観客動員数961万人という空前の大ヒットを記録。以来、日本国内だけで30本以上の映画が製作され、シリーズ累計の観客動員数は1億人を突破。現在に至るまで、世代や性別を超えて、幅広い人気と圧倒的な知名度を誇る。作品のテーマに各時代の世相を反映させながら、その時代を生きる人々を魅了してきた。

【コラボレーションブースコンセプト】

【コラボレーションコンセプトムービー】

URL:https://youtu.be/Mdjw0_r8ZYs

【CP+2025タムロンブースにおける展開】

タムロンでは、CP+2025において以下のコンテンツを通じて、特撮映画の魅力とタムロンレンズをお楽しみいただけるブースを展開します。

- ゴジラ&3式機龍ジオラマ展示特撮映画のセットをイメージしたジオラマをブース内に展示。設置されたタムロンレンズを使用して、来場者が自由に撮影を楽しめます。- 特撮デモ体験「タッチアンドトライカウンター」スライダーを活用した特撮撮影デモコーナー。来場者は映画のワンシーンに入り込んだかのような動画撮影を体験できます。- マクロレンズ体験コーナーゴジラとミニジオラマを題材に、タムロンのマクロレンズを使用した接写撮影を体験できるコーナーを設置します。- 特典「TAMRON|ゴジラ」オリジナルステッカーをプレゼント先着300名様限定で、CP+会場にてTAMRON IDに新規会員登録いただいた方に「TAMRON|ゴジラ」オリジナルステッカーをプレゼントいたします。- ブースコンセプトムービー公開ブース内の大型ビジョンにて、「TAMRON|ゴジラ」ブースコンセプトムービーを上映いたします。

ぜひ、CP+2025 タムロンブースで特撮とレンズの世界をお楽しみください。

【タムロンブース概要】

会場:パシフィコ横浜

ブース番号:87

タムロンCP+2025特設サイト:

https://www.tamron.com/jp/consumer/sp/cpplus2025/

<株式会社タムロンについて>

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。

<取扱光学製品>

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載用レンズ、コンパクトデジタルカメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ 他

