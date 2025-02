【フジテレビ】世界最高峰の自動車レースとして創設75周年を迎える『FORMULA 1(R)』

株式会社フジテレビジョン2月26日(水)からスタート!https://otn.fujitv.co.jp/2025formula1/ (CS放送ページ)

中嶋悟や、ミハエル・シューマッハなど名だたる選手を輩出 アジア最高峰のフォーミュラカーレース『SUPER FORMULA 2025』

2025年、フジテレビでは充実したモータースポーツコンテンツをお届けします。CS放送フジテレビNEXT ライブ・プレミアムでは、世界最高峰の自動車レースとして創設75周年を迎えるFORMULA 1(R)(FIA Formula One World Championship(TM))を、開幕2週間前に行われるプレシーズンテストからシーズン全24戦の全セッションを完全生中継することを決定しました。

そして、フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、3月7日(金)よりアジア最高峰のフォーミュラカーレース『SUPER FORMULA 2025』を全レースライブ配信することが決定しました。

『FORMULA 1(R)』(C) Getty Images

【『FORMULA 1(R)』】

フジテレビは鈴鹿サーキットで初めてF1(TM)の日本グランプリが開催された1987年から全戦を放送し、2025シーズンで39年目。1998年から続くCSチャンネルでの全戦生中継も、2025年で28年目へと突入します。

今シーズンは3月の開幕戦オーストラリアから12月の最終戦アブダビまで、全24戦を開催予定。昨シーズンから4月開催となった第3戦日本は今年も鈴鹿サーキットで開催します。

昨シーズンは最終戦までもつれた大接戦の末、マクラーレンが見事26年ぶりのコンストラクターズタイトルを獲得。しかし惜しくも2位となったフェラーリ、3位に甘んじた前回王者レッドブルなど、目まぐるしく変わる勢力図から今シーズンも目が離せません。

さらに、今シーズンは、ルイス・ハミルトンのメルセデスからフェラーリへの移籍を筆頭に、8チームでドライバーの顔ぶれが変わり、5人のルーキーが初のフルシーズン参戦に臨むこととなる。そんな中で、不動の王者マックス・フェルスタッペンは史上2人目の5年連続世界チャンピオンに輝くのか。それとも新たなチャンピオンが誕生するのか、激戦必至のシーズンになることは間違いありません。

また、日本のファンにとっては、F1(TM)参戦5年目となる角田裕毅が、その動向も含めて、一番の注目ポイント。昨シーズン堅実に結果を残し、さらなる成長を見せた角田の5年目の活躍への期待など、楽しみが多いシーズンとなります。

2025年シーズンも、世界最高峰の自動車レース・FORMULA 1(R)を、CSチャンネル「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」配信チャンネル「フジテレビNEXTsmart」で全セッション完全生中継します。「フジテレビNEXTsmart」は一部プラットフォームでは「フジテレビNEXT」放送加入者は追加料金なしで、また放送加入者以外でも単体で加入することもできます。今シーズンもFORMULA 1(R)をフジテレビNEXT/NEXTsmartでお楽しみください。

『SUPER FORMULA2025』

【『SUPER FORMULA2025』】

「SUPER FORMULA」はアジア最高峰で最速のフォーミュラレースシリーズ。世界的に見てもF1(TM)に次ぐ速さをもち、F1(TM)に乗るために必要な「スーパーライセンス」が最短2年で取得可能。中嶋悟や、皇帝と呼ばれたミハエル・シューマッハなど、世界の舞台で活躍している名だたるドライバーを輩出している、世界でも注目されているカテゴリーです。

2024年シーズンは、坪井翔選手が王者に輝き、太田格之進選手が最終戦で圧巻の走りを披露するなど、ファンを熱狂させる名勝負が繰り広げられました。さらに、野田樹潤(Juju)選手が日本人初の女性ドライバーとして参戦し、その挑戦が国内外のモータースポーツ界に大きなインパクトを与えました。F1(TM)を目指し、世界の舞台へと歩みを進める彼女の姿に、多くの期待が寄せられています。

そして、2025年シーズンは、3月7日(金)より鈴鹿サーキットでの開幕戦を皮切りに、国内各地の名門サーキットで激戦がスタート。トップドライバーたちが新たなシーズンに挑み、新世代の才能が台頭する中、名門チーム同士のプライドをかけた戦いが繰り広げられます。熱狂と興奮をリアルタイムで体感し、極限のスピードと戦略がぶつかり合う、究極のレースバトルをFODでご覧ください。

CS放送「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」では、2025年シーズン終了後に本シリーズを一挙放送する予定です。シーズンを振り返る総集編としてお楽しみください。

◇ CS放送 『FORMULA 1(R)』(F1(TM))番組概要

2025シーズン開幕直前!各チームの仕上がりを徹底分析!

■タ イ ト ル:『2025 FORMULA 1(R) プレシーズンテストFORMULA 1 ARAMCO PRE-SEASON TESTING 2025』

■放送・配信:フジテレビNEXT ライブ・プレミアム/フジテレビNEXTsmart

■放 送 日 時:2月26日(水)15時50分~25時10分

2月27日(木)15時50分~25時10分

2月28日(金)15時50分~25時10分

2025シーズンのF1(TM)もフジテレビNEXTでオールセッション完全生中継!!

■タ イ ト ル:『2025 FORMULA 1(R)』

■放送・配信:フジテレビNEXT ライブ・プレミアム/フジテレビNEXTsmart

■放 送 日 時:開幕戦オーストラリア 「FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025」

3月14日(金)10時20分~12時10分 フリー走行1

13時50分~15時40分 フリー走行2

3月15日(土)10時20分~12時10分 フリー走行3

13時50分~18時 予選

3月16日(日)12時20分~18時20分 決勝

2025シーズン 開催予定(日付はいずれも決勝現地開催日・2025年2月10日現在)

3月16日(日) 開幕戦 オーストラリア FORMULA 1 LOUIS VUITTON AUSTRALIAN GRAND PRIX 2025

3月23日(日) 第2戦 中国 FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2025

4月6日(日) 第3戦 日本 FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2025

4月13日(日) 第4戦 バーレーン FORMULA 1 BAHRAIN GRAND PRIX 2025

4月20日(日) 第5戦 サウジアラビア FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2025

5月4日(日) 第6戦 マイアミ FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025

5月18日(日) 第7戦 エミリア ロマーニャ FORMULA 1 AWS GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA 2025

5月25日(日) 第8戦 モナコ FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2025

6月1日(日) 第9戦 スペイン FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2025

6月15日(日) 第10戦 カナダ FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2025

6月29日(日) 第11戦 オーストリア FORMULA 1 MSC CRUISES AUSTRIAN GRAND PRIX 2025

7月6日(日) 第12戦 イギリス FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2025

7月27日(日) 第13戦 ベルギー FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX 2025

8月3日(日) 第14戦 ハンガリー FORMULA 1 LENOVO HUNGARIAN GRAND PRIX 2025

8月31日(日) 第15戦 オランダ FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2025

9月7日(日) 第16戦 イタリア FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2025

9月21日(日) 第17戦 アゼルバイジャン FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2025

10月5日(日) 第18戦 シンガポール FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2025

10月19日(日) 第19戦 アメリカ FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025

10月26日(日) 第20戦 メキシコシティ FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2025

11月9日(日) 第21戦 サンパウロ FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SAO PAULO 2025

11月22日(土) 第22戦 ラスベガス FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025

11月30日(日) 第23戦 カタール FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2025

12月7日(日) 最終戦 アブダビ FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2025

■U R L : https://otn.fujitv.co.jp/2025formula1/(CS放送ページ)

※放送スケジュールは急遽変更となる可能性があります

最新情報は番組ホームページ(作って入れる)やEPGでご確認ください

※フジテレビNEXTsmart:CSチャンネル「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」の同時配信チャンネル。一部の放送プラットフォーム(スカパー!、J:COM、ひかりTV)では「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」の放送加入者は追加料金なしで、スマホ・タブレットなどで視聴できます。またCS放送加入者以外も「フジテレビNEXTsmart」のみ単体で加入することが可能。

◇ FOD『SUPER FORMULA 2025』LIVE配信概要

■タイトル:『SUPER FORMULA 2025』

■FOD配信:3月7日(金)~3月9日(日) Rd.1-2 鈴鹿サーキット

4月18日(金)~4月20日(日) Rd.3-4 モビリティリゾートもてぎ

5月17日(土)~5月18日(日) Rd.5 オートポリス

7月18日(金)~7月20日(日) Rd.6-7 富士スピードウェイ

8月9日(土)~8月10日(日) Rd.8 スポーツランドSUGO

10月10日(金)~10月12日(日) Rd.9-10 富士スピードウェイ

11月21日(金)~11月23日(日) Rd.11-12 鈴鹿サーキット

※FODプレミアム会員のみ視聴できます

※日程および内容は変更となる可能性があります。

■U R L:https://fod.fujitv.co.jp/title/8442 (FOD配信ページ)

