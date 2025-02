コーチ・エィ ビジネスリーダーの新しい役割への移行期に伴走する新サービス「トランジションコーチング」提供開始

株式会社コーチ・エィ

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファーム、株式会社コーチ・エィ(東証スタンダード9339)は、リーダーのトランジション支援を目的として、テーマに特化した短期集中の新サービス、「トランジションコーチング」の提供を開始しました。



本サービスは、昇進や異動により、新しい役割に挑戦するリーダーの「トランジション」(変化のプロセス)に伴走する、就任直後の早期順応に特化したコーチングです。当社はこのサービスにより、ビジネスリーダーが直面するトランジションの成功を支援し、活躍が期待される人材のリーダーシップ開発を通じて、企業のさらなる組織変革に寄与して参ります。

| 開発の経緯

近年、目まぐるしく変化するビジネス環境のなか、企業の事業形態が複雑化し、企業内で多くのトランジションが発生しています。前例のない環境や未経験領域へのアサインメントをはじめ、グローバル展開に伴う海外赴任、中途入社した組織でのリーダーシップ発揮など、トランジションが発生する場面は多岐にわたります。しかしその一方で、トランジションに対する支援が十分に行われていない、という声が多く聞かれます。

トランジションに挑むリーダーは、自身のリーダーシップスタイルの見直しや、キーパーソンとの早期の関係構築、周囲から適切なフィードバックを得る環境の構築など、自身だけでは容易に対応しきれない課題に直面することが少なくありません。

調査*によると、新しくCEOに就任した5人に2人が、就任後18か月以内に失敗に終わると言われています。そしてその原因は、能力・適性・経験に問題があったわけではなく、状況に合わないリーダーシップスタイルをとり続けてしまうことにあるとされています。

しかし、リーダーが早期に新しい役割で本来の力を発揮できるようになることは、企業活動のスピードに直結しているはずです。トランジションが頻繁に発生する企業のさらなる成長のためには、リーダーのトランジション成功に向けて、一人では解決に時間を要する様々なチャレンジをサポートする役割が必要不可欠です。



実際に、長年当社のコーチングを導入いただいているお客様からも「トランジションの成功のためには、自己内省や周囲との良好なコミュニケーション、そしてフィードバックを受けることが欠かせず、これこそコーチングが有用な場面である」という声を多くいただいています。

このように、ビジネスリーダーの「トランジション」に関わるコーチングの需要がかつてなく高まっていることを受け、トランジションへの早期順応にフォーカスした本サービスを開発いたしました。

| サービス概要

「トランジションコーチング」は、当社が長年にわたってエグゼクティブ層をはじめとしたビジネスリーダーへ提供してきたコーチングの知見を活かし、トランジションの成功に最も有効な要素を分析・抽出し、設計したサービスです。クライアント企業は、このサービスを活用することで、事業成長の重要ファクターであるリーダー層の育成に対して、より効果的な投資が可能となります。

【サービスの特徴】

○ビジネス現場の変化に応えるサービス

企業内で多様化・増加するトランジションの支援を必要とする声に応え、開発したサービスです。

昇格、海外拠点長就任、新設部門や多様な背景を持つチームの責任者就任、グループ会社への異動など、様々なトランジションに対応します。

○長年の知見とデータを活かした、独自のプログラム設計

私たちが提供するビジネスリーダーとのコーチングの場で、トランジションをテーマに扱うことが多々あります。これらのセッションデータから、トランジションの成功に最も有効な要素を分析・抽出し、短期間での変化に最適化したプログラムを新たに設計しました。

コーチングセッション間には「期待の言語化」や「振り返りのアセスメント」などのワークを設定し、クライアントの周囲のキーパーソンも巻き込んだ設計としています。

○コーチ・エィのプロコーチによるコーチング

当社のコーチ陣は、豊富なコーチング実績とビジネス経験を持つプロフェッショナルです。ビジネスリーダーへの1対1のコーチング、組織開発プロジェクトの経験に加え、社内独自の厳しいトレーニングを受けています。グローバルスタンダードな資格であるICF(国際コーチ連盟)の認定コーチ資格保有者を含む、約130名のコーチが正社員として在籍しており、その中からクライアントに最もマッチしたコーチをアサインします。

| 株式会社コーチ・エィについて

<当社が提供するサービスの一覧>

コーチ・エィは、組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームです。

人と人との関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の変革を支援する対話を通じた組織開発を推進しています。



1997年の創業(当時はコーチ・トゥエンティワン)以来、パイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。クライアントの約8割(売上高比)がプライム市場に上場している大企業です。また、コーチ人材の開発にも力を入れており、今まで1万人以上のコーチを輩出してきました。

2008年にはコーチング研究所というリサーチ専門の部署を構え、世界に先駆けてエビデンス・ベーストのコーチングサービスを提供してきました。豊富なコーチング実績の分析データをもとに、コーチングに関する学術研究や成果の可視化に向けた研究に取り組んでいます。

東京のほか、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、日本企業の海外拠点はもとより、海外現地企業にもコーチングを提供しています。世界的なコーチ養成機関の草分けであるCoach Uを2019年に子会社化するなど、さらなるグローバルネットワークの拡大を図っています。

