作業着を日常に。アメリカの老舗ワークウェアブランドRED KAPとFREAK′S STOREによるコラボレーションアイテムが登場。メインビジュアルにはミュージシャンのTENDREを起用。
ディッキーズが創業した翌年の1923年、アメリカ・テネシー州のナッシュビル出身の二人の兄弟と従兄弟で創業された、赤い帽子をトレードマークとしたワークウェアブランド「RED KAP(レッドキャップ)」とFREAK'S STORE(フリークス ストア)によるコラボレーションアイテム「RED KAP for FREAK'S STORE」が登場。様々な企業から信頼され作業着を提供するRED KAPに、FREAK'S STOREらしいアメリカンカジュアルのエッセンスが加わったアパレルコレクションを展開する。
展開するアイテムは、ブランド定番のツイル生地をやや柔らかな風合いで仕上げた素材を使用したテーラードジャケット・パンツから、バギーシルエットのパンツまで様々。レーヨンを混合し、とろみのあるTR生地を採用したセットアップなど、幅広くラインナップした。
また、メインビジュアルにはミュージシャンとして活躍する「TENDRE」を起用し、ラフな着こなしからフォーマル見えするセットアップのスタイルまで、多様な着こなしを披露。これらのビジュアルは、FREAK'S STOREの公式オンラインストア「Daytona Park」にて公開。
「RED KAP for FREAK'S STORE」の商品は、現在FREAK'S STORE店舗・公式オンラインストア「Daytona Park」・ZOZOTOWN・RAKUTEN FASHIONにて販売中。
■ITEM
SETUP TR JACKET \14,960（tax in） Color：CHARCOALL/BLACK Size：M/L
SETUP 2TUCK WIDE TR PANTS \11,800（tax in） Color：CHARCOALL/BLACK Size：M/L
Work Zip JACKET \8,998（tax in） Color：CHARCOAL/BLACK/BEIGE/ BROWN Size：M/L
SETUP JACKET \8,580（tax in） Color：CHARCOAL/BLACK/BEIGE/ BROWN Size：S/M/L
SETUP 2TUCK WIDE PANTS \6,996（tax in） Color：CHARCOAL/BLACK/BEIGE/ BROWN Size：S/M/L
Work Zip Embroidery JACKET \11,800（tax in） Color：BLACK/BEIGE Size：M/L
■SALES INFORMATION
販売チャネル
・FREAK'S STORE店舗
・FREAK’S STORE公式オンラインストア Daytona Park
https://www.daytona-park.com/shop/freaks_store/
・FREAK’S STORE ZOZOTOWN
https://zozo.jp/men-shop/freaksstore/
・FREAK’S STORE RAKUTEN FASHION
https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-freaksstore/
特設ページ
https://www.daytona-park.com/feature/913364
■RED KAP/レッドキャップ
1922年ディッキーズが創業した翌年に、テネシー州ナッシュビル出身の二人の兄弟と従兄弟で創業した赤い帽子をトレードマークとしたワークウェアブランド。現在は車メーカーのGM、フォード、メルセデスベンツ、アウディ、フォルクスワーゲン、ホンダ等、世界のトップ企業の工場にも採用されている信頼の高いワークウェアブランド。
■FREAK'S STORE/フリークス ストア
「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。
1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。
FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 (https://www.daytona-park.com/ )
Instagram (https://www.instagram.com/freaksstore_official/ )