『アズールレーン』より、「パーミャチ・メルクーリヤ 水星からスキをチョコにこめて」が巨大サイズで立体化。「笑顔」フェイスパーツが付属するあみあみ限定版も登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「アリスグリント」より、『アズールレーン「パーミャチ・メルクーリヤ 水星からスキをチョコにこめて」1/3.5スケール 完成品フィギュア』の、「笑顔」フェイスパーツ付き「あみあみ限定版」を現在、ご案内中です。

さらに、あみあみ限定特典として「A2クリアポスター付き」もご案内中。

■あみあみ限定版 アズールレーン「パーミャチ・メルクーリヤ 水星からスキをチョコにこめて」1/3.5スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定特典付き

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-182004(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-182004)

・特典なし

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181507(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181507)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

■あみあみ限定版 アズールレーン「パーミャチ・メルクーリヤ 水星からスキをチョコにこめて」1/3.5スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:40,480円(税込)

□発売日:2026年1月予定

□ブランド:アリスグリント

【スケール】1/3.5

【サイズ】全高:約165mm(台座含む)、頭頂部からつま先まで:約400mm、クッション台座:長辺480mm×短辺230mm

【素材】PVC&ABS、クッション台座/枕:ポリエステル+ポリプロピレン



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・枕(足元用)

・クッション台座

・限定版特典パーツ:「笑顔」フェイスパーツ

≪あみあみ限定特典≫

・A2クリアポスター

原型制作:AXIA

彩色:Lilan



※こちらの商品は「あみあみ」のみで取り扱う特別な仕様となります。

Yostarがおくる大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、「パーミャチ・メルクーリヤ 水星からスキをチョコにこめて」が1/3.5スケールの巨大フィギュアとなって登場です!

チョコを作りすぎてお疲れモードのクーちゃんを、全身余すところなく完全再現いたしました。

来年のバレンタインデーは、クーちゃんと一緒に甘いひとときをお過ごしください♪

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



■あみあみ限定版 アズールレーン「パーミャチ・メルクーリヤ 水星からスキをチョコにこめて」1/3.5スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定特典付き

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-182004(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-182004)

・特典なし

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181507(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181507)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)