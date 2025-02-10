【期間限定】シーホース三河コンテンツプリント販売開始！
シーホース三河株式会社
■価格
■サイズ
■販売期間
■販売場所
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
本日より、全国のセブン‐イレブン店内マルチコピー機でシーホース三河のコンテンツを発売いたします。
今シーズン第2弾となる今回は「ゲームデーポスター」に加え、「ダバンテ・ガードナー選手B1個人通算10000得点記念ポスター」、「今日のザック様展」が登場です。
デジタルデータでしか配信していなかったデザインをお手軽に印刷物として手にとっていただけるチャンスをお見逃しなく。
「ファンフォト」とあわあせてこの機会にぜひお近くのセブン‐イレブンへお立ち寄りください。
※購入方法・プリント予約番号などはセブン‐イレブンWebサイトをご覧ください。
■価格
1枚：280円(税込)
■サイズ
A3
■販売期間
第2弾
2025年2月10日(月)0:00～21日(金)23:59
第3弾
2025年5月上旬予定
■販売場所
全国セブン‐イレブン 店内マルチコピー機
一部お取り扱いの無い店舗がございます。
▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/sebromide2502.html