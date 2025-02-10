「NISAの学び舎2025」ブース出展のお知らせ

株式会社FOLIOホールディングス

SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川克史、以下「SBI岡三アセットマネジメント」）および株式会社FOLIO （本社：東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）は、2025年3月1日（土）に東京国際フォーラムにて開催される「NISAの学び舎（まなびや）2025」に共同で協賛いたします。

本イベントは、株式会社SBI証券が主催するハイブリッド型（会場+オンライン中継）イベントで、運用会社や投資系インフルエンサーによるセミナー等を通じ、NISAを始めとする様々な資産運用情報がお客さまに提供されます。SBI岡三アセットマネジメントとFOLIOは共同で本イベントにブース出展を行い、新NISA（成長投資枠）に対応する公募投資信託「ROBOPROファンド」についてご紹介するミニセミナー等を開催いたします。AIを活用した相場予測で好パフォーマンスを目指す「ROBOPROファンド」の魅力を分かりやすく解説いたしますので、この機会にぜひイベントにご参加いただき、SBI岡三アセットマネジメント/FOLIOのブースにお立ち寄りください。

■「NISAの学び舎2025」概要

- イベント名称：NISAの学び舎2025 ～SBIをカイセツしよう！～- 開催日時：2025年3月1日（土） 9:30 開場 18:00 閉会（予定）- 参加費用：無料（事前お申し込み制）- 申込期限：2025年2月28日（金）12:00（予定）- 会場：東京国際フォーラム ホール E- - https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/- - 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 5-1 ガラス棟地下 2 階- 内容：- - 資産運用会社やETFプロバイダーによるセミナー、ブース出展- - 投資系インフルエンサーによる豪華ブース等- 詳細ページ(https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=seminar&dir=seminar&file=home_seminar_241226_nisamanabi2025.html&_scpr=intpr%3dhome_seminar_241226_nisamanabi2025_jc_Lright)：イベントへの参加申し込みやイベント詳細はこちらのページからご確認ください。

■ブース出展概要

「ROBOPROファンド」ミニセミナー（各回15分程度）

- 資産運用の次なる一手は「AI運用」～不安定な市況下の新たな資産運用の王道～（開催時間：１.10:30～ ２.11:30～ ３.13:30～ ４.14:30～ ５.15:30～ ６.16:30～）- ミニセミナーにご参加いただいた方には、食品用ラップを進呈いたします。（先着順・数量限定）※本セミナーにおいては、SBI岡三アセットマネジメントやFOLIOが取り扱う金融商品についてのご説明および勧誘、取引の推奨、売買の提案等を行うことがあります。

◇「ROBOPROファンド」の詳細については、以下URLをご確認ください。

https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/

＜金融商品取引法等に係る表示＞

商号等：SBI岡三アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第370号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者（第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業）

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会