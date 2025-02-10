令和7年度神奈川県障がい者アスリート支援事業補助対象者を募集します！

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神奈川県


1　令和7年度神奈川県障がい者アスリート支援補助事業の概要


(1)　選手
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/865_1_0fa5506edd2aba6ed867b895a107f7ed.jpg ]
(2)　指導者
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/865_2_0ad5e3a9989624df38a46c357d760836.jpg ]

2　助成金の申請等


(1)　申請期間

令和7年2月10日（月曜日）　から　令和7年3月3日（月曜日）


(2)　申請方法

次のいずれかの方法で申請してください。


・郵送


　申請書の提出先


　〒231-8588（所在地の記載は省略できます）


　神奈川県横浜市中区日本大通1


　神奈川県 文化スポーツ観光局 スポーツ課 健康・パラスポーツ推進室 あて


・e-kanagawa 電子申請


　https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=88605


(3)　募集要領及び申請様式等

下記ホームページに掲載しておりますので、申請にあたっては必ずご確認ください。


【神奈川県ホームページ】


　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/cnt/f534817/r7prab.html



※今回の募集については、令和7年度当初予算に係る議会の議決がなされ、令和7年4月1日の令和7年度予算発効時において効力を生ずるものとします。



問合せ先


神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課健康・パラスポーツ推進室


健康・パラスポーツグループ　電話045-285-0796