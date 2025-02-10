【新発売】GRAMAS 業界最高品質カメラ液晶保護ガラス10製品発売
Apple Watchバンド・スマートフォンアクセサリーなどを販売するJIN株式会社（東京都中央区）は、2025年2月14日（金）より銀一プロデュースの高品質カメラ液晶保護ガラスGRAMAS エキストラガラス/銀一プロデュース10製品をオンラインストア「ジンコレ」にて発売します。
エキストラガラス特設ページ :
https://jincolle.com/contents/extra-glass.html
■新 GRAMASブランド
GRAMASが、新たなスタートを切ります。
このたび、高品質なカメラ保護ガラスで知られるGRAMASブランド製品に
JIN株式会社が持つ「もの作り」のノウハウを加え、
GRAMASブランドに新たな価値とお客様への更なる満足をご提供してまいります。
■新 GRAMASブランドの今後
1. ブランドと製品へのコミットメント
GRAMAS エキストラガラス/銀一プロデュースは、
その高品質な製品で、多くのユーザーから厚い支持を受けてきました。
JIN株式会社は、この理念を大切にしつつ、新しい時代に即した革新的な商品開発やマーケティング戦略によって、
銀一プロデュースのもと更なる成長と進化を目指します。
2. 新しい展開を実施
今後、GRAMASブランドは以下のような施策を展開してまいります。
・新ラインナップの拡充：最新技術やトレンドを取り入れた新製品の定期的な発表。
・オンラインプレゼンス強化 ：公式ウェブサイトやSNSプラットフォームでのお客様とのコミュニケーション強化。
・カスタマーサービス向上：お客様一人ひとりのニーズに応えるサービス体制の構築。
■お客様へのメッセージ
私たちは、この新しい挑戦がご愛顧いただいているお客様全員へ更なる価値をご提供できるものになると確信しています。
今後とも皆様から愛されるブランドとなるよう努力し続けますので、ご期待ください。
＜ラインナップ＞
GRAMAS Extra Camera Glass for Canon EOS R1 / R3 / R5 / R5 markII
DCG-CA20J Canon EOS R1 / R3 / R5 / R5 markII用
型番：DCG-CA20J
価格：3,300円(税込)
セット内容：9H超硬度強化ガラス×1枚、表示パネル用フィルム×1枚、クリーニングクロス※×1枚、埃除去用シール×1枚
※「蔵CURA」クリーニング用ペーパークロス『MICRO WIPER』採用
GRAMAS Extra Camera Glass for Canon EOS R6 / R6 markII
DCG-CA21J Canon EOS R6 / R6 markII用
型番：DCG-CA21J
価格：3,300円(税込)
セット内容：9H超硬度強化ガラス×1枚、クリーニングクロス※×1枚、埃除去用シール×1枚
※「蔵CURA」クリーニング用ペーパークロス『MICRO WIPER』採用
GRAMAS Extra Camera Glass for Leica M11
DCG-LC02J Leica M11用
型番：DCG-LC02J
価格：3,300円(税込)
セット内容：9H超硬度強化ガラス×1枚、クリーニングクロス※×1枚、埃除去用シール×1枚
※「蔵CURA」クリーニング用ペーパークロス『MICRO WIPER』採用
GRAMAS Extra Camera Glass for Nikon Z9 / Z8
DCG-NI17J Nikon Z9 / Z8用
型番：DCG-NI17J
価格：3,300円(税込)
セット内容：9H超硬度強化ガラス×1枚、表示パネル用フィルム×1枚、クリーニングクロス※×1枚、埃除去用シール×1枚
※「蔵CURA」クリーニング用ペーパークロス『MICRO WIPER』採用
GRAMAS Extra Camera Glass for Nikon Z6III
DCG-NI19J Nikon Z6III用
型番：DCG-NI19J
価格：3,300円(税込)
セット内容：9H超硬度強化ガラス×1枚、表示パネル用フィルム×1枚、クリーニングクロス※×1枚、埃除去用シール×1枚
※「蔵CURA」クリーニング用ペーパークロス『MICRO WIPER』採用
GRAMAS Extra Camera Glass for Nikon Z50II / Z50 / Z5 / Z f
DCG-NI20J Nikon Z50II / Z50 / Z5 / Z f用
型番：DCG-NI20J
価格：3,300円(税込)
セット内容：9H超硬度強化ガラス×1枚、クリーニングクロス※×1枚、埃除去用シール×1枚
※「蔵CURA」クリーニング用ペーパークロス『MICRO WIPER』採用
GRAMAS Extra Camera Glass for Ricoh GRIII / GRIIIx
DCG-RC02J Ricoh GRIII / GRIIIx用
型番：DCG-RC02J
価格：3,300円(税込)
セット内容：9H超硬度強化ガラス×1枚、クリーニングクロス※×1枚、埃除去用シール×1枚
※「蔵CURA」クリーニング用ペーパークロス『MICRO WIPER』採用
GRAMAS Extra Camera Glass for SONY α7 IV / ZV-E1
DCG-SO12J SONY α7 IV / ZV-E1用
型番：DCG-SO12J
価格：3,300円(税込)
セット内容：9H超硬度強化ガラス×1枚、クリーニングクロス※×1枚、埃除去用シール×1枚
※「蔵CURA」クリーニング用ペーパークロス『MICRO WIPER』採用
GRAMAS Extra Camera Glass for SONY α1 II / α9 III / α7R V
DCG-SO13J SONY α1 II / α9 III / α7R V用
型番：DCG-SO13J
価格：3,300円(税込)
セット内容：9H超硬度強化ガラス×1枚、クリーニングクロス※×1枚、埃除去用シール×1枚
※「蔵CURA」クリーニング用ペーパークロス『MICRO WIPER』採用
GRAMAS Extra Camera Glass for SONY FX30 / FX3
DCG-SO14J SONY FX30 / FX3用
型番：DCG-SO14J
価格：3,300円(税込)
セット内容：9H超硬度強化ガラス×1枚、クリーニングクロス※×1枚、埃除去用シール×1枚
※「蔵CURA」クリーニング用ペーパークロス『MICRO WIPER』採用