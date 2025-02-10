『勝利の女神：NIKKE』より、「レッドフード」のフィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「Hobby sakura」より、『勝利の女神：NIKKE レッドフード ナンセンスレッド 1/4スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
勝利の女神：NIKKE レッドフード ナンセンスレッド 1/4スケール 完成品フィギュア
・豪華版
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181065(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181065)
・通常版
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181066(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181066)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
■勝利の女神：NIKKE レッドフード ナンセンスレッド 1/4スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：
・豪華版 51,700円(税込)
・通常版 49,500円(税込)
□発売日：2025年8月予定
□メーカー：Hobby sakura
【スケール】1/4
【サイズ】全高：約280mm(台座含む)
【素材】PVC/ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
≪豪華版特典≫
・アクリルプレート
≪あみあみ限定特典≫
・A2クリアポスター
※画像は豪華版のものになります。
≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター
人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「レッドフード」がナンセンスレッドの衣装で登場です。
豪華版にはアクリルプレートが付属し、キャラクターの魅力をより堪能できるセットとなっております。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
勝利の女神：NIKKE レッドフード ナンセンスレッド 1/4スケール 完成品フィギュア
・豪華版
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181065(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181065)
・通常版
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181066(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181066)
【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&_gl=1%2a1r1bpap%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczOTE0ODQwMy4yODYuMS4xNzM5MTU4NTc0LjAuMC4w)
(C)SHIFT UP CORP.
【店舗情報】
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