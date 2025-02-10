『勝利の女神：NIKKE』より、「レッドフード」のフィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「Hobby sakura」より、『勝利の女神：NIKKE レッドフード ナンセンスレッド 1/4スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


勝利の女神：NIKKE レッドフード ナンセンスレッド 1/4スケール 完成品フィギュア


・豪華版


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181065(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181065)


・通常版


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181066(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181066)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)


■勝利の女神：NIKKE レッドフード ナンセンスレッド 1/4スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：


・豪華版　51,700円(税込)


・通常版　49,500円(税込)


□発売日：2025年8月予定


□メーカー：Hobby sakura


【スケール】1/4


【サイズ】全高：約280mm(台座含む)


【素材】PVC/ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


≪豪華版特典≫


・アクリルプレート


≪あみあみ限定特典≫


・A2クリアポスター



※画像は豪華版のものになります。



≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター

















































人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「レッドフード」がナンセンスレッドの衣装で登場です。


豪華版にはアクリルプレートが付属し、キャラクターの魅力をより堪能できるセットとなっております。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


勝利の女神：NIKKE レッドフード ナンセンスレッド 1/4スケール 完成品フィギュア


・豪華版


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181065(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181065)


・通常版


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181066(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181066)


【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&_gl=1%2a1r1bpap%2a_ga%2aMTUwOTI1NTQ5MS4xNzI4NDQ0MTU5%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aMTczOTE0ODQwMy4yODYuMS4xNzM5MTU4NTc0LjAuMC4w)




(C)SHIFT UP CORP.






【店舗情報】


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