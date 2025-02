【ゲラン】】パリジャンスタイルにインスパイアされたフレグランス〈ラ プティット ローブ ノワール〉が新フォーミュラで登場

ゲラン株式会社

ゲランの伝統を象徴するローズは、メゾンのモダンフレグランスの歴史を飾るアイコンでもあります。

グラースに位置するマテソース農園とパートナーシップを結んだゲランは、持続可能な農法によって花開いた比類なき新たなローズを、オーデトワレ〈ラ プティット ローブ ノワール〉の新フォーミュラに採用しました。

フレッシュで繊細、フルーティーな芳香を放つローズの花々が、メゾンのサステナブル・ディベロップメント(持続可能な開発)に対するコミットメントを体現しています。

マテソース農園とゲラン

1828年の創業以来、ゲランは自然からインスピレーションを得て、卓越的なクリエイションの数々を創出してきました。2007年に始動した「In The Name of Beauty(美の名において)」プログラムは、貴重な遺産である自然の保護を活動の中核に据えています。

ゲランを象徴する花であり、〈ラ プティット ローブ ノワール〉の主役であるローズは、メゾンが慈しむラグジュアリーと持続可能な開発の両立を完璧なまでに表現しています。ゲランは環境に対して責任ある農業を営むフランス南部グラースのマテソース農園と、長期的なパートナーシップを締結しています。海と山に挟まれた豊かな地形を舞台に、ゲランの調香師たちがこよなく愛する稀少なオーガニックセンチフォリアローズが育ちます。

このパートナーシップは、ゲランの生物多様性へのコミットメントを示す多面的なものです。その証しとして、メゾンはマテソース農園の花畑とハーブ畑の一角にミツバチの巣箱を設置しました。

ラ プティット ローブ ノワール オーデトワレ

30mL 9,900円(税込)/50mL 14,740円(税込)

〈ラ プティット ローブ ノワール〉を象徴するローズ由来の2つの成分は、アイコニックなオーデトワレの中核を成すもの。

このたび、その香りを彩る3つ目の素材として、ゲランが特別なフレグランスにのみ使用する唯一無二の“宝石”、グラース産オーガニック センチフォリアローズ アブソリュートが加わりました。この品種は、別名「メイローズ(5月のローズ)」とも呼ばれており、ハチミツのようにまろやかで高貴な芳しさが特長。類まれなる花々の神髄が、新たなオーデトワレの中で咲き誇ります。ダマスクローズのエッセンスおよびアブソリュートと溶け合うグラース産オーガニック センチフォリアローズが、魅惑的なローズの三重奏を完成させました。

この新たなローズは、メゾンのアイコニックなフレグランスと、持続可能な開発へのコミットメントとの結びつきをいっそう強めています。新〈ラ プティット ローブ ノワール〉は、天然由来成分を90%*含んでおり、持続可能な農法によって生産されたフランス産ビーツアルコールを使用しています。

そして、新たな調香で生まれ変わったオーデトワレは、〈ラ プティット ローブ ノワール〉の香りのシグネチャーを再発見させてくれます。

かつてないほどの輝きを放つのは、シトラスの果皮でアクセントを添えたローズのトップノート。フレグランスの魂であるチェリーのアコードにアップルとブラックカラントのノートが加わり、愉しげないたずら心にあふれたフルーティーなファセットを紡ぎます。ラストはホワイトアンバーとホワイトムスクのベースノートが、繊細でフローラルな余韻に柔らかさと安らぎをもたらします。

*ISO 16128 準拠

自然と共存するラ プティット ローブ ノワール

〈ラ プティット ローブノワール〉では、ボトルからキャップに至るまで、メゾンのコミットメントに則った継続的な改良が続けられています。

ボトル本体にはリサイクルガラスを15%使用。アイコニックな“逆さハート” のキャップは、70%以上に生物由来(バイオ)素材を活用しています。

パッケージに使用されている紙は、持続可能な方法で管理された森林の樹木から製造されたものです。

また、完全な透明性を確保するため、〈ラ プティット ローブ ノワール〉オーデトワレのパッケージには、誰もが理解しやすいピクトグラムを使用してコミットメントの概要を記載しています。

サステナビリティを追い求めるゲランの取り組みをひときわ強調するフレグランスが、ここに誕生しました。

▼その他ラ プティット ローブ ノワール各種詳細はこちら

ラ プティット ローブ ノワール(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/fragrance/women-fragrances/la-petite-robe-noire/)

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp(https://www.guerlain.com/jp)

ゲラン公式インスタグラム https://www.instagram.com/guerlain/(https://www.instagram.com/guerlain/)

ゲラン公式X(Twitter) https://twitter.com/Guerlainjp(https://twitter.com/Guerlainjp)

ゲラン公式LINE https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc(https://linevoom.line.me/user/_dc3ZIdbeOEVnsWkVEgdBjgqLJfDBiePWQ8SsRmc)