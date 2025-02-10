¡ÚÀ¾¸÷Äâ¡ß¥·¥çー¥ó¡¦¥¿¥ó ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥Ã¥ー¡ÛÈ¯Çä³«»Ï¡ª¡ª
½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶À¸¤Þ¤ì¤ÎµáÎ¶Æ²¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®Îõ¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¡¢À¾¸÷Äâ¤È¥·¥çー¥ó¡¦¥¿¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
µáÎ¶Æ²¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¥·¥çー¥ó¡¦¥¿¥ó¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¿§°ã¤¤¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÈÎÇäÃæ¡ª
µáÎ¶Æ²¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ :
https://www.kyuryudo.co.jp/shopbrand/ct179/?srsltid=AfmBOorWxy7KmKsLPJrpS-AszPXJG4sZgMKIqd8dmC3hURszBqjnN2MY
¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥·ー¥°¥êー¥ó¤Î¿§»æÈ¢¤ò¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥ó¡¦¥¿¥ó¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È :
https://shauntanjp.official.ec/items/97894421
ÀÖ»ç¤È¤¤¤¤í¤Î¿§»æÈ¢¤ò¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À¾¸÷Äâ¤Ï¡¢1982Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ç½Ü¤Ê¿©ºà¤ò»È¤¦²¤É÷²ÈÄíÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤ÆÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶±ØÁ°¤Ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 20Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¤äÂ¿¤¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÍøÍÑÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ç¤´¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤ËÏ¢¤ì¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´ÃíÊ¸¤òÄº¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÌÏÍÍÂØ¤¨¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ó¤ÊÌ¾»Ä¤ê¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤â¸ÕËãÆ¦Éå¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Åù¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Õー¥º¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Á´¤Æ¤ÎºàÎÁ¤Ë¶ãÌ£¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÁÇºà¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¾¸÷Äâ¤¯¤ë¤ß¤Î¥¯¥Ã¥ー¡Û
¤¯¤ë¤ß¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»õ¤¶¤ï¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤¹¡£
¿¿¤ÃÇò¤¤Ê´Åü¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾åÉÊ¤Ê¤ª²Û»Ò¡£ÅöÅ¹°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¡¡100g¡¦12Î³
¸¶ºàÎÁÌ¾¡§¾®ÇþÊ´¡¢¤¯¤ë¤ß¡¢¥Ð¥¿ー¡¢¥·¥çー¥È¥Ë¥ó¥°¡¢Ê´Åü¡Êº½Åü¡¢¥³ー¥ó¥¹¥¿ー¥Á¡Ë
ÆÃÄê¸¶ºàÎÁÅù28ÉÊÌÜÃæ¡§¾®Çþ¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦Æý
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡Ê100gÅö¤ê¡Ë¡§¥«¥í¥êー536kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á5.4g¡¦»é¼Á29.1g¡¦Ãº¿å²½Êª63.1g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ0.2g
¡ÚÈÎÇä²ñ¾ì¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î27Æü¡Ê·î¡Ë～2·î17Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§Âç³À½ñÅ¹µþÅÔËÜÅ¹¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡¦ºÅ
½»½ê¡§¢©600-8009¡¡µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¼¼Ä®ÅìÆþÈ¡Ã«ËÈÄ®78 SUINA¡Ê¤¹¤¤¤Ê¡Ë¼¼Ä®£±F
TEL:075-746-2211
¼çºÅ¡§µáÎ¶Æ²
ÆâÍÆ¡§¥·¥çー¥ó¡¦¥¿¥óÄ¾É®ÈÇ²è¡¢¥°¥Ã¥º¡¢½ñÀÒÈÎÇä