『サマナーズウォー: Sky Arena』、日韓ライバル戦「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2025」の代表チームメンバーが決定！！

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株式会社 Com2uS Japan


まずはゲームをダウンロード！


▼AppStore


https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420


▼Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)



スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、2025年3月8日に東京・表参道で開催予定のeスポーツ国際大会「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」に出場する選手が決定しましたことをお知らせします。



「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」は、日韓の『サマナーズウォー』の召喚士たちの代表チームが団体戦を行う、国際eスポーツ大会です。


第3回となる2025年は、3月8日に東京の表参道ヒルズ・スペース オーで開催いたします。



このたび、2025年2月8～9日の2日間にわたって、日本と韓国の代表チームを決定する予選が行われました。


2月8日に韓国、9日に日本の予選が行われ、総勢24名の召喚士による激闘の末、両国の代表選手が決定いたしました。



□日本代表メンバー　※敬称略


・KANITAMA（SWCアドバンテージ枠）


・ETOWARU


・OSADASAN


・OSSERU


・VISHA10


□韓国代表メンバー　※敬称略


・KUROMI（SWCアドバンテージ枠）


・IROHA


・PURE.LUCK!


・SCHOLES!


・ZZI-SOONG


□日本予選放送アーカイブ


https://www.youtube.com/live/YmrBgkkhRvo


□韓国予選放送アーカイブ


https://www.youtube.com/live/OzB5S5GI7rw




日本代表チーム


韓国代表チーム

現在、3月8日の本大会の現地観戦のチケットを販売中です。


特殊なルールに応じて競い合うチームマッチや、両チームが真っ向からぶつかり合う勝ち抜きバトルなど、団体戦ならではの試合が繰り広げられます。


オリジナルの限定グッズのプレゼントもございますので、ぜひ現地でご観戦ください。



□「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」概要


日時：2025年3月8日（土）11:00開場 12:00開始


会場：東京都渋谷区神宮前4-12-10


表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー


販売サイト： https://ticketme.io/event/ticket/506d0de4-8853-48f1-8d77-210b73a3decb/7d8879ab-68d5-4ccd-a21e-7ae968455860


チケット価格：700円（税込）


販売期間：～ 2025年3月7日（金） 17:00まで


※予定枚数に達し次第販売終了




大会に関する情報はゲーム内のお知らせや公式SNSをご確認ください。



□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト


https://summonerswar.com/ja/skyarena


□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X（旧Twitter）


https://twitter.com/summoners_STAFF


□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル


https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/


□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/c/Com2uSJapan



【配信概要】





『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版


サービス開始日：2014年6月12日(木)


対応OS： iOS 12.0以降


価格：基本プレイ無料(アイテム課金)


権利表記：(C) 2014-2025 Com2uS Corp.


▼AppStore URL


https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420






『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版


サービス開始日：2014年6月12日(木)


対応OS： Android OS 5.0 以降


価格：基本プレイ無料(アイテム課金)


権利表記：(C) 2014-2025 Com2uS Corp.


▼Google Play URL


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)





【注意事項】


※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。


※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。



是非、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。


今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。