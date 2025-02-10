『サマナーズウォー: Sky Arena』、日韓ライバル戦「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2025」の代表チームメンバーが決定！！
まずはゲームをダウンロード！
▼AppStore
https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)
スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、2025年3月8日に東京・表参道で開催予定のeスポーツ国際大会「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」に出場する選手が決定しましたことをお知らせします。
「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」は、日韓の『サマナーズウォー』の召喚士たちの代表チームが団体戦を行う、国際eスポーツ大会です。
第3回となる2025年は、3月8日に東京の表参道ヒルズ・スペース オーで開催いたします。
このたび、2025年2月8～9日の2日間にわたって、日本と韓国の代表チームを決定する予選が行われました。
2月8日に韓国、9日に日本の予選が行われ、総勢24名の召喚士による激闘の末、両国の代表選手が決定いたしました。
□日本代表メンバー ※敬称略
・KANITAMA（SWCアドバンテージ枠）
・ETOWARU
・OSADASAN
・OSSERU
・VISHA10
□韓国代表メンバー ※敬称略
・KUROMI（SWCアドバンテージ枠）
・IROHA
・PURE.LUCK!
・SCHOLES!
・ZZI-SOONG
□日本予選放送アーカイブ
https://www.youtube.com/live/YmrBgkkhRvo
□韓国予選放送アーカイブ
https://www.youtube.com/live/OzB5S5GI7rw
日本代表チーム
韓国代表チーム
現在、3月8日の本大会の現地観戦のチケットを販売中です。
特殊なルールに応じて競い合うチームマッチや、両チームが真っ向からぶつかり合う勝ち抜きバトルなど、団体戦ならではの試合が繰り広げられます。
オリジナルの限定グッズのプレゼントもございますので、ぜひ現地でご観戦ください。
□「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」概要
日時：2025年3月8日（土）11:00開場 12:00開始
会場：東京都渋谷区神宮前4-12-10
表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー
販売サイト： https://ticketme.io/event/ticket/506d0de4-8853-48f1-8d77-210b73a3decb/7d8879ab-68d5-4ccd-a21e-7ae968455860
チケット価格：700円（税込）
販売期間：～ 2025年3月7日（金） 17:00まで
※予定枚数に達し次第販売終了
大会に関する情報はゲーム内のお知らせや公式SNSをご確認ください。
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト
https://summonerswar.com/ja/skyarena
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/summoners_STAFF
□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル
https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/
□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/Com2uSJapan
【配信概要】
『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： iOS 12.0以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2025 Com2uS Corp.
▼AppStore URL
https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420
『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： Android OS 5.0 以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2025 Com2uS Corp.
▼Google Play URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)
【注意事項】
※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。
是非、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。
今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。