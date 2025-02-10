¡Ú¼«¼£ÂÎ¸þ¤±»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Û»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡×¡¢´ä¼ê¸©½»ÅÄÄ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸å·Ñ¼ÔÊç½¸¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¡Örelay the local ½»ÅÄÄ®¡×¤ò³«Àß
»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡×¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¡ÊµÜºê¸©µÜºê»Ô / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ Î´ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó´ä¼ê¸©½»ÅÄÄ®¡Ê´ä¼ê¸©½»ÅÄÄ® / ½»ÅÄÄ®Ä¹¡§¿ÀÅÄ ¸¬°ì¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸å·Ñ¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ëÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤Î³µÍ×¤ÈÇØ·Ê
´ä¼ê¸©¤Î±è´ßÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë½»ÅÄÄ®¤Ï¡¢¼þÊÕ¤òÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¢Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿6»Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä®¤Ç¤¹¡£Ä®¤ÎÁíÌÌÀÑ¤ÎÌó90¡ó¤¬¿¹ÎÓ¤Ç¡¢Åì¤Ë¸©Î©¼«Á³¸ø±à¡Ö¸ÞÍÕ»³¡×¡¢À¾¤ËµÜÂô¸¼£¤ÎÆ¸ÏÃ¡ÖÉ÷¤ÎËô»°Ïº¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼ï»³¥±¸¶¡×¤òË¾¤ß¡¢Ä®¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥¢¥æ¤ä¥ä¥Þ¥á¤Ê¤ÉÃ¸¿åµû¤ÎÊõ¸Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Öµ¤ÀçÀî¡×¤¬Î®¤ì¤ë¡¢Ë¤«¤Ê¿¹¤È¿å¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÇÀ»³Â¼ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿¹ÎÓÎÓ¶ÈÆüËÜ°ì¤ÎÄ®¡×¤òÌÜ»Ø¤¹½»ÅÄÄ®¤Ë¤Ï¡¢ÎÓ¶È¡¢ÇÀ¶È¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÅ¹¡¦Ì£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤Ê¤¯ÇÑ¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÇÑ¶È¤Ï¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¿êÂà¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó½»ÅÄÄ®¤Èrelay¤Ï¡¢°Ü½»¡¦Äê½»¤òÈ¼¤¦Âè»°¼Ô»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Äó·È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢½»ÅÄÄ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸å·Ñ¼ÔÊç½¸°Æ·ï¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡Örelay the local ½»ÅÄÄ®¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢½»ÅÄÄ®¤ËÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¸å·Ñ¼ÔÉÔºß»ö¶È¼Ô¤Î¾ðÊó¤òrelay¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Örelay the local ½»ÅÄÄ®¡×¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
relay the local ½»ÅÄÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤Î¤¿¤Ó³«Àß¤·¤¿ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¹â¤¤À®ÌóÎ¨¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½¾Íè¼ÒÌ¾¤ä´ë¶È¾ðÊó¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬»ö¶È¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò¥¹¥Èー¥êー²½¤·¡¢¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ëÇ®°Õ¤¢¤ë¸å·Ñ¤®¸õÊä¤ò¹¤¯¸øÊç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢½»ÅÄÄ®¤ÎÂè»°¼Ô»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤è¤ë´ð´´»º¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È¤ÎÂ¸Â³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://relay.town/local/iwate/sumita
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡È»ö¶È¾µ·Ñ¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://relay.town/media/media-lp
relay¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È
relay¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¤¢¤ë³¹¡×
relay¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¡Ö»ö¶È¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Îµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä»ñ¸»¤ò¤¤¤«¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¡ÊÂèÆóÁÏ¶È¡Ë¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤¬½Û´Ä¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡¦Ì¥ÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÌµ¸ÂÂçµ¹æ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¡Örelay ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ï¡¢¾ù¤ê¼ê·Ñ¤®¼ê¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î»ÅÆþ¤ì¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸»º³èÆ°¤Ê¤É¤Ø¤Î°ì¼¡ÇÈµÚ¸ú²Ì¡¢¸ÛÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¸ÛÍÑ¼Ô½êÆÀ¤ä´ë¶È¤ÎÍø±×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾ÃÈñ¤«¤é¤ÎÆó¼¡ÇÈµÚ¸ú²Ì¡¢¿·¤¿¤ÊÁØ¤Î½¸µÒ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤¿·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ê¤É¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
relay¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÒÌ¾¤ä´ë¶È¾ðÊó¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à¡Ê¼ÂÌ¾³«¼¨¡Ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¤Î»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¤òÄó°Æ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤Î¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÇÑ¶ÈÌäÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://relay.town/media/media-lp
»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Örelay¡Ê¥ê¥ì¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢½¾Íè¼ÒÌ¾¤ä´ë¶È¾ðÊó¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥ªー¥×¥ó¥Íー¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬»ö¶È¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò¥¹¥Èー¥êー²½¤··ÇºÜ¡£¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ëÇ®°Õ¤¢¤ë¸å·Ñ¤®¸õÊä¤ò¹¤¯¸øÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦´¶¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤»ö¶È¾µ·Ñ¤Î·Á¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó550·ï¤Î¸å·Ñ¼ÔÊç½¸°Æ·ï¤ò¸ø³«¡¢Ìó110·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¹ñÆâ¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¦ÃÌÎ¨¡¦À®ÌóÎ¨3Ç¯Ï¢Â³No.1¡Ê2020～2022Ç¯ÅÙ¡Ë¢¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¹ñÆâ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¡Ú2022Ç¯¡¦2023Ç¯ÈÇ¡Û¡×¡Êmic-r.co.jp¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://relay.town/
¤Þ¤¿¡¢relay¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·»ö¶È¾µ·Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ò¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Örelay the local¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤È¡¢relay¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è»ö¶È¤ÎË¾¤Þ¤Ê¤¤ÇÑ¶È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢·È¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î¸½ºß¡¢Ìó100¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
relay the local ¾ÜºÙ :
https://relay.town/local/about
½Ð±é¡¦·ÇºÜ
¡¦Æâ³Õ´±Ë¼¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ÖÃÏÊý¤Ë»Å»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/index.html
¡¦NHKÁí¹ç¡Ö¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡×
https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/episode/te/KG5MWZR42M/
¡¦ABEMA TV ¡ÖABEMA Prime ¡×
https://youtu.be/BAl14TQbrt4?feature=shared
relay ¸ø¼°X :
https://x.com/relaytown
relay ¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/relay.town/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È
½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©µÜºê»ÔµÌÄÌÅì3ÃúÌÜ3-15¡¡¼ãÁð¶â¾ëÆ²¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ Î´ÂÀ
»ñËÜ¶â¡§50,000,000±ß
ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯1·î6Æü