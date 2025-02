シリーズ累計販売数14万個突破(※1) の「Keeps」シリーズから初のbeautyモデル『Keeps クッション for beauty』2月中旬発売！

西川株式会社

西川株式会社(本社:東京都中央区日本橋 社長:菅野達志、以下nishikawa)は、睡眠科学を応用し理想の姿勢とラクな座りを同時に叶えるサポートクッションシリーズ「Keeps(キープス)」より、新商品『Keeps クッション for beauty(キープス クッション フォー ビューティ)』を2025年2月中旬から、nishikawa公式オンラインショップ(https://shop.nishikawa1566.com/(https://shop.nishikawa1566.com/))や全国の取り扱い店舗にて順次発売します。本品は、「Keeps」シリーズの女性ご愛用者様からの声を反映し、ソフトな感触とコンパクトな仕様で美しい姿勢に導くサポートクッションです。

『Keeps クッション for beauty』は、まくらの開発で培った圧力バランスの独自理論「三点支持理論」を応用した技術「Triangle Support System(R)」を採用し、骨ポジションを安定させ、坐骨・仙骨・大腿部の3点で姿勢と圧力バランスを整えます。さらに、ウイング型の背面が骨盤全体をやさしくホールドし、いつもの椅子に置くだけで骨盤の立った理想の座り姿勢をキープします。従来の「Keeps 骨盤サポートクッション」よりもソフトな触感で、女性が座りやすいように座面をスリムにして圧迫感を軽減し、足がつきやすい仕様に仕上げています。コンパクトに折りたたむことができるので、収納や持ち運びに便利です。骨盤を安定させるので、座ったままのヨガ・ストレッチを効果的に行うこともできます。

悪い姿勢は、見た目が悪いだけでなく、習慣化されれば筋力のバランスが崩れ、血行不良や呼吸の乱れを招くことが危惧されています(※2)。さらに“良い姿勢”は美しさの印象に大きな影響を与えることも最近の研究により実証されています(※2)。また、日本人は、ほぼ一日の3分の1に当たる7時間もの間、座っています(※3)。実は、椅子に座っているとき、腰には立っているときの約1.4倍の負担がかかっており、もし悪い姿勢で座ると、その負担はさらに増えて約2倍になるので、正しい姿勢で座ることが健康にとってとても大切です(※4)。印象面においても、「疲れている」「だらしない」「老けて見える」などのマイナスな印象を与えるため、多くの女性が「美しい姿勢にしたい」と姿勢改善を望んでいます。『Keeps クッション for beauty』は、理想的な座り姿勢に導き、姿勢の美しさをキープします。ぜひ、お試しください。

※1 2024年12月時点の当社販売実績より

※2 菅原 徹・山口 遊子・宮崎 正己・岸本 泰蔵・上家 倫子・黒野 寛馬.“女性の体型と姿勢の関係が美的印象に及ぼす影響”.日本感性工学会論文誌.2018,Vol.17,No.4,p.499-505.

※3 Adrian Bauman, Barbara Ainsworth, James F. Sallis, Maria Hagstromer, Cora L. Craig, Fiona C.Bull, Michael Pratt, Kamalesh Venugopal, Josephine Chau, Michael Sjostrom.“The DescriptiveEpidemiology of Sitting A 20-Country Comparison Using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)”.Am J Prev Med.2011,Vol.41,No.2,p.228-235.

※4 Nachemson,A.“The Lumbar Spine An Orthopaedic Challenge”.SPINE.1976,Vol.1,No.1,p.59-71.

『Keeps クッション for beauty』商品概要

[価格]

14,300円(税込)

[サイズ]

幅40×長さ39×高さ28cm

[カラー]

グレー、ネイビー

[組成]

表面・側面:ポリエステル100% 抗菌加工

裏面:ポリエステル65% ポリウレタン35% 滑り止め加工

詰めもの:ウレタンフォーム

[WEBサイト]

https://www.nishikawa1566.com/contents/keeps/keeps_beauty_cushion/

【製品特徴】

● 睡眠科学を応用した美姿勢サポートクッション

まくらの開発で培った圧力バランスの独自理論「三点支持理論」を応用した技術「Triangle Support System(R)」を採用し、骨ポジションを安定させ、坐骨・仙骨・大腿部の3点で姿勢と圧力バランスを整えます。理想的な姿勢になる位置に骨盤がくるように坐骨ポケットを設計。坐骨ポケットに坐骨をはめこむことで前滑りを防ぎ、仙骨ポイントで支えることで理想的な座姿勢に導き、クッションとの接触面全体で体圧を分散。さらに、ウイング型の背面が骨盤全体をやさしくホールドし、いつもの椅子に置くだけで骨盤の立った理想の座り姿勢をラクにキープします。

<理想的な座り姿勢をキープする構造>

1 腰椎+仙骨ポイント:腰椎・仙骨部分を過度に押すことで骨盤を正しい角度に

2 坐骨ポケット:坐骨がピタッとハマるポケットで、滑りを抑制

3 大腿部スリット:大腿部にかかる圧力を分散して、疲れにくい

4 ウイング・アシスト:ウイング型の背面が骨盤全体をやさしくホールド

<坐骨に集中する圧力を分散>

<骨盤傾斜の効果検証>

nishikawaの研究機関「日本睡眠科学研究所」と「金沢大学」との共同研究(※5)で、『Keeps クッション for beauty』を使用することで座位における腰椎前弯角の改善、骨盤傾斜角の減少を実証する結果が得られています。

※5 Yang, Xi, et al. The characteristics of spinopelvic sagittal alignment in patients with lumbar disc degenerative diseases. Eur Spine J . 2014;23:569-575.

● 女性ユーザーの声を反映したソフト&コンパクトな仕様

アンケート調査による女性ユーザーからのご意見を反映させた新モデル。従来の「Keeps 骨盤サポートクッション」と比較してソフトな触感で、座面をスリムに、圧迫感を軽減、足がつきやすい女性仕様に仕上げています。

コンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びに便利なスリムなサイズです。ご自宅でのご使用はもちろん、フリーデスクのオフィスでも活用でき、パッケージも「Keeps 骨盤サポートクッション」に比べ小さくなり、ギフトにもおすすめです。

● 快適な座りをキープする多様な機能

・通気性:接触面の多い大腿部にエアホール(通気孔)を配置し、長時間の着座でもムレにくい

・滑り止め:裏側に滑り止め生地を使用し、椅子からずれるストレスを軽減

・抗菌加工:表生地に抗菌加工を施し、衛生的

・洗える:側生地は取り外し・洗濯可能で、いつも清潔に保つことができる

・耐久性:高反発・高耐久なウレタンを使用。底付き感が少なく、リッチな座り心地が長く続く

● ヨガ・ストレッチ推奨

「日本睡眠科学研究所」の研究員兼ヨガインストラクターが監修した、『Keeps クッション for beauty』を使ってできるヨガポーズを「Keeps」ブランドサイトでご紹介しています。

【ブランドサイト】 https://www.nishikawa1566.com/contents/keeps/

ヨガには、姿勢改善やリラックス等さまざまな効果が期待されます。骨盤を適切な位置で安定させて行うことで、正しい部位に正しくアプローチすることができます。ケガ予防にもつながるため、イスに座りヨガを行うときは、『Keeps クッション for beauty』を使用することを推奨しています。

nishikawaの睡眠科学から生まれた人気クッションシリーズ「Keeps」

「Keeps」は、nishikawaが長年培った「眠る」の知見を活かして「座る」を徹底的に追求したクッションシリーズです。2022年9月に発売したおしりの枕「Keeps 骨盤サポートクッション」は大ヒット商品となり、腰のまくら「Keeps ランバークッション」、リラックス時の姿勢の崩れを防ぐ「Keeps ピロークッション」、キッズ用おしりの枕「Keeps クッション for kids」とバリエーションを拡充し、ご好評をいただいています。

【ブランドサイト】 https://www.nishikawa1566.com/contents/keeps/

〈 お客様からの商品に関するお問合せ先 〉

nishikawaお客様相談室

[TEL.] 0120-36-8161(受付時間:平日10:00~17:00)

[WEB] https://www.nishikawa1566.com/