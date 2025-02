2025年の全国ツアー＆ライブ映像商品の発売が決定！ニュービジュアルも公開

日本コロムビア株式会社

徳永英明が2025年の全国ツアーを発表し、さらに2024年のツアーの模様を完全収録したライブBlu-ray&DVD作品をリリースすることが決定し、2025年のニュービジュアルも公開された。

昨年まで「ALL BEST」と名付けられたツアーを3年連続で開催し、その名の通り自身のヒット曲やカヴァーアルバム「VOCALIST」シリーズからの選曲で構成されたツアーは大好評のうちに幕を閉じた。

そして25年の全国ツアーのタイトルは新たに「ALL REQUEST」と名付けられ、全国のファンからリクエスト楽曲を募集し、その中からセレクトした楽曲でライブを行うという徳永にとって初めてとなる試みのツアーを行う。

楽曲の投票は本日からスタートした。(リクエスト投票サイト: https://ht-allrequest.com/ )

ファンそれぞれの思い出の曲やライブで聴きたい曲を投票し、何が演奏されるかは公演当日までのお楽しみとなる予定だ。

「ALL REQUEST」ツアーの前半は5月24日(土)のさいたま市文化センター 大ホールからスタートし、7月13日(日)の東大阪市文化創造館 Dream House 大ホールまで計11公演が行われる。

さらに5月21日にライブBlu-ray&DVD作品を発売することが決定した。

本作品は、2024年に全国36公演が行われたコンサートツアー「ALL BEST 3」から、9月14日神奈川県民ホール 大ホールでの模様を全曲完全収録したライブ映像商品だ。

“ALL BEST”の名を冠した同ツアーは、その名の通り、多数のヒット曲で構成されたセットリストが大人気のシリーズとして3年連続開催されている。

今もスタンダードとして輝きを放ち続けるデビュー曲「レイニー ブルー」、世代を超えて支持されている名曲「壊れかけのRadio」をはじめとするヒットナンバーに、女性アーティストの名曲カヴァー「VOCALIST」シリーズの楽曲まで、まさにベストと呼ぶにふさわしい名曲の数々がちりばめられた、感動必至のライブ完全盤だ。

Hideaki Tokunaga Concert Tour 2025 ALL REQUEST

【前半スケジュール】

5月24日(土) さいたま市文化センター 大ホール 開場15:00 / 開演16:00

5月31日(土) J:COMホール八王子 開場15:00 / 開演16:00

6月1日(日) 相模女子大学グリーンホール 開場15:15 / 開演16:00

6月7日(土) アイプラザ豊橋 開場15:15 / 開演16:00

6月8日(日) 静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール 開場15:15 / 開演16:00

6月14日(土) やまぎん県民ホール 開場15:15 / 開演16:00

6月27日(金) 神戸国際会館 こくさいホール 開場15:15 / 開演16:00

6月28日(土) 高槻城公園芸術文化劇場 トリシマホール 開場15:15 / 開演16:00

7月6日(日) 本多の森 北電ホール 開場15:15 / 開演16:00

7月12日(土) Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開場15:15 / 開演16:00

7月13日(日) 東大阪市立文化創造館 Dream House 大ホール 開場15:15 / 開演16:00

■チケット料金 (税込)

SSシート:11,500円 (ファンクラブ会員のみ購入可能、同行者は非会員可)

指定席:9,500円

■チケット枚数制限

1公演につき4枚まで

■楽曲リクエストサイトはこちら: https://ht-allrequest.com/

☆リリース情報☆

2025.5.21 Release

『HIDEAKI TOKUNAGA Concert Tour 2024 ALL BEST 3』

【Blu-ray】COXA-1383 7,000円 (税抜価格 \6,364)

【DVD】COBA-7476 5,800円 (税抜価格 \5,273)

【デジタル配信】音源のみ (サブスク・ダウンロード・ハイレゾ)

<収録内容>

1.花 ~balada~ 2.You and me 3.I LOVE YOU 4.時の流れに身をまかせ 5.さよならの向う側

6.いい日旅立ち 7.君をつれて 8.永遠の果てに 9.レイニー ブルー 10.最後の言い訳

11.夢の続き 12.ROUGH DIAMOND 13.情熱 14.Wednesday Moon

15.別れのブルース 16.恋の季節 17.愛の讃歌 18.壊れかけのRadio

-encore-

19.もう一度あの日のように

※2024年9月14日(土)神奈川県民ホール 大ホールにて収録

徳永英明オフィシャルサイト: https://www.tokunagaandtonys.com/jp/

日本コロムビア 徳永英明 特設サイト: https://columbia.jp/tokunagahideaki/

【Profile】

本名:徳永英明 (とくながひであき)

生年月日:昭和36年2月27日

出身地:福岡県柳川市生まれ/兵庫県伊丹市(中学~高校時代)

血液型:A型

1986年1月21日、シングル「レイニー ブルー」、アルバム「Girl」でデビュー。1987年にリリースされた4枚目のシングル「輝きながら…」で大ヒットを記録。

その後も「風のエオリア」「最後の言い訳」「夢を信じて」「壊れかけのRadio」など次々とヒット曲を発表。傍らテレビドラマや映画などでも活躍。

2005年、デビュー20周年に向けて制作された“女性アーティストの名曲をカヴァー”するというコンセプトで制作されたアルバム「VOCALIST」は、

徳永がヴォーカリストという立場に徹し、言霊の素晴らしさを確かめながら、 徳永の切なくて優しい繊細な歌声で紡ぐ魅力に溢れた作品としてロングヒット。進むべき新たな道を切り開いた。

かくして人気シリーズとなった「VOCALIST」は2015年までにシリーズ6作品まで達し、“カヴァーアルバム”という位置付けを変えるオリジナルブランドを作り上げた。

これまでに54枚のシングルと18枚のオリジナルアルバムを発表、コンサートツアーも精力的に行っている。