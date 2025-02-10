ビクセン2025年度新製品のお知らせ

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、天体望遠鏡とフィールドスコープ、ルーペ、コンパスを合わせた33製品の発売を予定しています。（2025年2月現在）

新製品ラインナップは下記のとおりです。

商品名：ポルタII-AE81M

主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。





＜発売日＞2025年春頃＜メーカー希望小売価格＞\80,300（税別\73,000）＜商品コード＞39942＜JANコード＞4955295399420＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/39942_0/商品名：ポルタII-SDE72SS

高性能SDガラスレンズを採用したSDE72SS鏡筒と、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\187,000（税別\170,000）

＜商品コード＞39971

＜JANコード＞4955295399710

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/39971_0/

商品名：APZ-AE81M

“AP”のもっともベーシックな形として、経緯台となるよう各モジュールを組み合わせたAPZマウントに屈折式鏡筒AE81Mを搭載したセット。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\155,100（税別\141,000）

＜商品コード＞25845

＜JANコード＞4955295258451

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/25845_1/

商品名：AP-AE81M

屈折式鏡筒AE81M鏡筒を搭載。エントリー設計のAP赤道儀セットの中で、もっともコストパフォーマスに優れるセット。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\172,700（税別\157,000）

＜商品コード＞39937

＜JANコード＞4955295399376

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/39937_6/

商品名：AP-AE81M・SM

入門用として最適な屈折式鏡筒AE81Mと、モジュールで構成されたAP-SMマウントのセットです。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\235,400（税別\214,000）

＜商品コード＞39938

＜JANコード＞4955295399383

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/39938_3/

商品名：AP-AE81M・WL

入門用として最適な屈折式鏡筒AE81Mと、コンパクトながら本格的な天体観測に対応するAP赤道儀(AP-WLマウント)のセットです。

＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\265,100（税別\241,000）

＜商品コード＞39939

＜JANコード＞4955295399390

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/39939_0/

商品名：AP-SDE72SS

高性能SDレンズ搭載のコンパクト鏡筒SDE72SSと、モジュールで構成されたAPマウントのセット。





＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\279,400（税別\254,000）

＜商品コード＞39092

＜JANコード＞4955295390922

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/39092_2/

商品名：AP-SDE72SS・SM

高性能SDレンズ搭載のコンパクト鏡筒SDE72SSと、モジュールで構成されたAP-SMマウントとのセットです。

＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\331,100（税別\301,000）

＜商品コード＞39093

＜JANコード＞4955295390939

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/39093_9/

商品名：AP-SDE72SS・WL

高性能SDガラスレンズを採用したSDE72SS鏡筒と、コンパクトながら本格的な天体観測に対応するAP赤道儀(AP-WLマウント)のセットです。

＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\360,800（税別\328,000）

＜商品コード＞39094

＜JANコード＞4955295390946

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/39939_0/

商品名：SX2WL-AE81M

AE81M鏡筒搭載の入門モデル。本格的な赤道儀ながらスマホで手軽に天体ナビゲーションをお楽しみいただけるSX2赤道儀WLとのセット。

＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\304,700（税別\277,000）

＜商品コード＞25011

＜JANコード＞4955295250110

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/25011_0/

商品名：AXJ赤道儀WL

フラッグシップAXD2赤道儀WLに迫る高剛性、高精度ながら、SXシリーズ標準三脚SXG-HAL130に搭載できる軽量ボディ。無線操作が可能な「ワイヤレスユニット」を搭載。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\759,000（税別\690,000）

＜商品コード＞36955

＜JANコード＞4955295369553

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/36955_3/

商品名：AXJWL-AX103S

クラス最高の見え味を約束するSDガラスレンズ使用の3枚玉フォトビジュアル鏡筒AX103S、AXD2赤道儀WLに迫るハイエンドAXJ赤道儀WLのセットです。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\1,248,500（税別\1,135,000）

＜商品コード＞36958

＜JANコード＞4955295369584

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/36958_4/

商品名：AXJWL-VMC260L(WT)

コンパクトながら大口径260mmを誇るビクセン独自の光学系VMC260L(WT)鏡筒、AXD2赤道儀WLに迫るハイエンドAXJ赤道儀WLのセットです。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\1,427,800（税別\1,298,000）

＜商品コード＞36959

＜JANコード＞4955295369591

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/36959_1/

商品名：AXD2赤道儀WL

追尾精度±2.8秒、最大搭載重量30kgのフラッグシップモデル。スマートフォンアプリで無線操作が可能な「ワイヤレスユニット」を搭載。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\1,177,000（税別\1,070,000）

＜商品コード＞36961

＜JANコード＞4955295369614

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/36961_4/

商品名：AXD2WL-AX103S

クラス最高の見え味を約束するSDガラスレンズ使用の3枚玉フォトビジュアル鏡筒AX103S、スマートフォンでコントロールできるフラッグシップAXD2赤道儀WLのセットです。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\1,873,300（税別\1,703,000）

＜商品コード＞36962

＜JANコード＞4955295369621

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/36962_1/

商品名：AXD2WL-AX103S-P

クラス最高の見え味を約束するSDガラスレンズ使用の3枚玉フォトビジュアル鏡筒AX103S、スマートフォンでコントロールできるフラッグシップAXD2赤道儀WLのセットです。堅牢なピラー脚セット。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\1,807,300（税別\1,643,000）

＜商品コード＞36963

＜JANコード＞4955295369638

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/36963_8/

商品名：AXD2WL-VMC260L(WT)

コンパクトながら大口径260mmを誇るビクセン独自の光学系VMC260L(WT)鏡筒、スマートフォンでコントロールできるフラッグシップAXD2赤道儀WLのセットです。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\1,925,000（税別\1,750,000）

＜商品コード＞36964

＜JANコード＞4955295369645

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/36964_5/

商品名：AXD2WL-VMC260L(WT)-P

コンパクトながら大口径260mmを誇るビクセン独自の光学系VMC260L(WT)鏡筒、スマートフォンでコントロールできるフラッグシップAXD2赤道儀WLのセットです。堅牢なピラー脚セット。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\1,969,000（税別\1,790,000）

＜商品コード＞36965

＜JANコード＞4955295369652

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/36965_2/

商品名：SDP65SS鏡筒

写真撮影用として設計されたコンパクト鏡筒です。SDレンズ1枚とEDレンズ1枚を含む4群4枚で構成される光学系により、フラッグシップVSDシリーズに迫る写真性能を楽しめます。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\330,000（税別\300,000）

＜商品コード＞26202

＜JANコード＞4955295262021

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/26202_1/

商品名：SDE72SS鏡筒

高レベルで色収差が抑えられたSDアポクロマート鏡筒です。コンパクトかつリーズナブルながら眼視観測によるシャープな見え味はもちろん、天体撮影でも威力を発揮します。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\137,500（税別\125,000）

＜商品コード＞26175

＜JANコード＞4955295261758

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/26175_8/

商品名：レデューサーSDE for Canon EF

SDE72SS鏡筒用のレデューサーレンズとカメラアダプターのセットです(カメラ回転装置付)。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\53,900（税別\49,000）

＜商品コード＞37254

＜JANコード＞4955295372546

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/37254_6/

商品名：レデューサーSDE for Nikon F

SDE72SS鏡筒用のレデューサーレンズとカメラアダプターのセットです(カメラ回転装置付)。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\53,900（税別\49,000）

＜商品コード＞37255

＜JANコード＞4955295372553

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/37255_3/

商品名：USBモバイルバッテリーPD12V

PD(PowerDelivery)対応、容量20,000mAhのUSBモバイルバッテリーです。SX赤道儀等の外部電源として給電できます。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\15,950（税別\14,500）

＜商品コード＞35903

＜JANコード＞4955295359035

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/35903_5/

商品名：SDPレデューサー0.8x

SDP65SS鏡筒の専用レデューサーです。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\44,000（税別\40,000）

＜商品コード＞26203

＜JANコード＞4955295262038

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/26203_8/

商品名：カメラアダプター60 for M48

ビクセン製鏡筒に、48mm(P=0.75)径メスネジ式の天体望遠鏡アクセサリーを接続するためのアダプターです。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\16,500（税別\15,000）

＜商品コード＞38753

＜JANコード＞4955295387533

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/38753_3/

商品名：M54リング

カメラアダプター60用の54mmアクセサリー用交換リング。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\5,500（税別\5,000）

＜商品コード＞38755

＜JANコード＞4955295387557

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/38755_7/

商品名：ジオマIII ED65 ZOOM

EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター付。



＜発売日＞2025年夏頃

＜メーカー希望小売価格＞\88,000（税別\80,000）

＜商品コード＞18108

＜JANコード＞4955295181087

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/18108_7/

商品名：ジオマIII ED80 ZOOM

EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター付。



＜発売日＞2025年夏頃

＜メーカー希望小売価格＞\107,800（税別\98,000）

＜商品コード＞18109

＜JANコード＞4955295181094

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/18109_4/

商品名：ジオマIII ED65 ZOOM 三脚セット

EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター・三脚セット。



＜発売日＞2025年夏頃

＜メーカー希望小売価格＞\121,000（税別\110,000）

＜商品コード＞18111

＜JANコード＞4955295181117

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/18111_7/

商品名：ジオマIII ED80 ZOOM 三脚セット

EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター・三脚セット。



＜発売日＞2025年夏頃

＜メーカー希望小売価格＞\140,800（税別\128,000）

＜商品コード＞18112

＜JANコード＞4955295181124

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/18112_4/

商品名：LEDデスクスタンドルーペS100T

両手を自由に使えるスタンド型ルーペ(LED照明付)。見やすい大口径100mmレンズ



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\13,200（税別\12,000）

＜商品コード＞41391

＜JANコード＞4955295413911

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/41391_1/

商品名：ジッパーコンパスWT / ジッパーコンパスRD

オイル式超小型コンパスと温度計が一緒になったジッパーコンパスです。



＜発売日＞2025年春頃

＜メーカー希望小売価格＞\2,200（税別\2,000）



◆ジッパーコンパスWT

＜商品コード＞46701

＜JANコード＞4955295467013

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/46701_3/



◆ジッパーコンパスRD

＜商品コード＞46702

＜JANコード＞4955295467020

＜製品ページ＞https://www.vixen.co.jp/product/46702_0/