日テレプラスのオリジナル番組「中川晃教 Live Music Studio」第17回は、岡宮来夢が登場。2月23日（日）20：00にテレビ初放送！

株式会社CS日本

株式会社CS日本(東京都港区)は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、アーティストの自宅に招かれたような気分を味わえるスペシャルプライベートライブをテレビでお届けしようと企画された「中川晃教 Live Music Studio」の第17回を2月23日に放送。

今回のゲストは、俳優としてデビューし、現在は舞台を中心に幅広く活躍している岡宮来夢を迎え、岡宮を形作った思い出の楽曲の数々や、ミュージカルナンバーを交え、2人の歌やトークなど余すことなくお届けします。贅沢な120分間をお楽しみに。

<放送予定ミュージカル曲・アーティスト>

ミュージカル「ロミオ&ジュリエット」より、

ミュージカル「ピピン」より、ミュージカル「The Wiz」より、

ミュージカル「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」より、

青春ミュージカルコメディ「oddboys」より、

米津玄師、Aqua Timez、マイケル・ジャクソン、ビリー・ジョエル、スティーヴィー・ワンダーほか

全15曲

<岡宮来夢 コメント>

あっきーさんの胸を借りながら、話し、歌い、僕自身が楽しませていただいた収録でした!

幼少期から今に至るまで、語り尽くしました!あっきーさんがこの上なく聞き上手でして!

こんな先輩になりたい、こんな風に歌いたい!を、いつも大きな背中で魅せてくれるあっきーさん。

2人でデュエットさせていただいたり本当に光栄でした。この機会に感謝でいっぱいです!

是非皆様、チェックしてもらえたらと思います!

◆岡宮来夢 プロフィール

1998年4月23日生まれ。長野県出身。

主な出演作にミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ(鶴丸国永役)、ミュージカル『ロミオ&ジュリエット』(ロミオ役)、ATTACK on TITAN:The Musical(エレン・イェーガー役)など

2025年4月よりミュージカル『1789 -バスティーユの恋人たち-』(ロナン役)、

8月からはミュージカル『四月は君の嘘』(有馬公生役)への出演を控える。

<中川晃教 コメント>

2025年最初のLive Music Studioは昨年ブロードウェイで日本オリジナルミュージカル「ATTACK on TITAN -The Musical-」で主役エレン・イェーガーを演じ大成功させ、日本での凱旋公演を終えたばかりの岡宮来夢さんがゲストにお越しくださいました。

この番組では毎回ゲストの方と濃密な時間を過ごさせていただいていて、そこも見どころの一つとなっています。

子どもの頃からスポーツ選手になるのが夢だった岡宮さん、それからまったく思いもしていなかったという俳優という夢を志すきっかけや、また現在も自らその道を切り開くために大切にしている考え方など、自然体で等身大で語る一言一言に、僕まで気づきをいただいた気持ちになりました。

岡宮さんの底知れぬ明るい素直さと、一緒にいるだけでその場をいい空気に変えてしまえる魔法のような存在感!で、番組クルーもいい意味で巻き込まれていました。

岡宮来夢さんの魅力が詰まった2時間!歌!そしてトーク!とたっぷりとお届けします!

どうぞお楽しみに!

◆中川晃教 プロフィール

1982年11月5日生まれ。宮城県出身。

2001年に自身が作詞・作曲の「I WILL GET YOUR KISS」でデビュー。シンガーソングライターとしての音楽活動に加え、ミュージカルを中心に俳優としても幅広く活躍中。

2002年ミュージカル『モーツァルト!』でタイトルロールを務め、読売演劇大賞優秀男優賞、杉村春子賞、文化庁芸術祭賞演劇部門・新人賞を受賞。2017年ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』で読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞。

近年の主な出演作に『SONG WRITERS』、『CROSS ROAD~悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ~』、『SHINE SHOW』、『チェーザレ 破壊の創造者』など。

3月には「神奈川フィルハーモニー管弦楽団/県民名曲シリーズ第22回 ありがとうカナケン!~ザッツ・エンタテインメント~」の出演、4月からはミュージカル『フランケンシュタイン』への出演が決定している。

【中川晃教オフィシャルサイト】 http://www.akinori.info/

◆放送情報

【日テレプラス 番組ページ】https://www.nitteleplus.com/program/akinori/

【番組】中川晃教 Live Music Studio #17

【放送日時】2月23日(日)20:00

【出演】中川晃教 岡宮来夢 【ピアノ・アレンジ】園田涼

※放送スケジュールは変更になる場合があります

◆プレゼントキャンペーン

放送終了後、番組への感想などをご記入いただくと

中川晃教さん・岡宮来夢さん直筆サイン入りチェキを3名様にプレゼント

【キャンペーン期間】2月23日(日)22:00~3月23日(日)23:59

【応募フォームURL】https://www.ntve.co.jp/campaign/nakagawa-akinori/

(応募開始日より有効)

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ:https://www.nitteleplus.com/

スカパー!(Ch.300)、スカパー!プレミアム(Ch.619)

J:COM(Ch.757)ほか全国CATV ひかりTV(Ch.555)、auひかり

◆番組画像クレジット:(C)CS日テレ

◆会社情報

会社名:株式会社CS日本(通称:CS日テレ)

代表取締役社長:高橋 知也

所在地:東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階