大人気BLドラマＣＤ「嫌いでいさせて６」発売決定！　特別PVを公開！【出演：斉藤壮馬・増田俊樹】

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、ドラマCD「嫌いでいさせて６」を2025年7月10日に発売致します。https://www.b-boy.jp/special/kiraide-isasete/cd/

番の愛を描く大人気オメガバースBL「嫌いでいさせて」のドラマCD第6弾が、2025年7月10日に発売＆配信決定！

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●特別PVを公開！（出演：斉藤壮馬・増田俊樹）

●予約受付開始！

●特装盤は『ひじき描き下ろしマンガ小冊子』付き

●特典＆キャンペーン詳細決定！

●アニメイト限定セットは『ひじき描き下ろしちびキャラアクリルスタンド』付き

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いますぐ予約必須！の情報盛りだくさんです★

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詳細はコチラ↓

ドラマCD「嫌いでいさせて６」特設WEBサイト

https://www.b-boy.jp/special/kiraide-isasete/cd/

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◆PV動画の公開◆

ドラマCD「嫌いでいさせて６」特別PVを公開！

出演：斉藤壮馬・増田俊樹

https://www.youtube.com/watch?v=NumieMRyFxg

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NumieMRyFxg ]

Cue Egg Labelチャンネルでは、ドラマCD第1弾～第5弾のPV・試聴動画も公開中！

⇒ https://bit.ly/3WJ9uQG

◆商品情報◆

＜あらすじ＞

「雫斗さんが信じてる人を俺も信じる」

伴侶の葉月と、しずく・湊・蒼大の３姉弟。Ωの雫斗が築いた大好きな家族に激震走る!?

ついに始まった湊のイヤイヤ期に奮闘する葉月は、子供たちの悲喜交交に学び父親として成熟しつつあった。

そんな中、雫斗の実家に帰省した土屋家は少し癖のあるお隣さんと交流することになって？

番［つがい］の愛を描く大人気オメガバース第６弾！

特装盤は、ひじき描き下ろしマンガ小冊子つき！

通常盤も同時発売！ 音声配信も同日配信！

＜原作＞

ひじき

＜キャスト＞

雫斗 ／ 斉藤壮馬

葉月 ／ 増田俊樹

響羽 ／ 寺島惇太

しずく ／ 白石晴香

湊 ／ 森嶋優花

★特装盤★

商品名：ドラマCD「嫌いでいさせて6」特装盤【描き下ろしマンガ小冊子セット】

価格：4,400円（税込）／CD1枚組＋描き下ろしマンガ小冊子

★通常盤★

商品名：ドラマCD「嫌いでいさせて6」通常盤

価格：3,960円（税込）／CD1枚組

◆特典情報（特装盤・通常盤共通）◆

●アニメイト

【特典】ひじき描き下ろしマンガペーパー

（特装盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3049032/

（通常盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3049033/

★アニメイト限定セット登場★

【有償特典】ひじき描き下ろしちびキャラアクリルスタンド

【価格】特装盤：5,280円(税込)／通常盤：4,840円(税込)

【特装盤 アニメイト限定セット】https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3049449/

【通常盤 アニメイト限定セット】https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3049450/

●コミコミスタジオ

【特典】キャストトークCD（出演：斉藤壮馬・増田俊樹・寺島惇太）

（特装盤）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000182148

（通常盤）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000182147

●とらのあな

【特典】缶バッジ（57mm）

（特装盤）https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006660161/

（通常盤）https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006660162/

●ステラワース

【特典】キャラクターメッセージ入り2L判ブロマイド

（特装盤）https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=103207&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0(https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=103207&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0)

（通常盤）https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=103208&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0(https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=103208&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0)

◆フェア＆キャンペーン情報（特装盤・通常盤共通）◆

●アニメイト 早期予約キャンペーン

【特典】ブロマイド

2025年6月1日（日）までに予約した方、全員に【ブロマイド】をプレゼント

詳細 ⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3049449/

●アニメイト通販 予約キャンペーン

【抽選プレゼント】サイン色紙

2025年7月3日（木）までに予約した方から抽選でプレゼント！

詳細 ⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3049449/

●とらのあな 発売記念フェア

【抽選プレゼント】サイン色紙

対象店で期間中にご購入した方に、サイン色紙が抽選で当たる応募券をプレゼント！

詳細 ⇒ https://news.toranoana.jp/306767

◆音声配信◆

音声配信販売もCDパッケージ販売と同日開始！

［配信日］2025年7月10日（木）

［配信サイト］ポケットドラマCD(https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=131213)、アニメイト通販(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=13463)、Renta！(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/search?label=%A5%AD%A5%E5%A1%BC%A5%A8%A5%C3%A5%B0%A5%EC%A1%BC%A5%D9%A5%EB)、honto(https://honto.jp/ebook/search_09-saledate.html?brandcode=1000016597&tbty=2)、DLsiteがるまに(https://www.dlsite.com/bl-drama/fsr/=/keyword_maker_name/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB+LBL02707/from/work.label)

［配信サイト一覧］https://www.b-boy.jp/pages/digital_audio

★ポケットドラマCDでは、本日より予約販売を開始！

https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=131213

◆公式SNS＆WEBサイト◆

★ドラマCD「嫌いでいさせて６」特設WEBサイト

⇒ https://www.b-boy.jp/special/kiraide-isasete/cd/

★キューエッグ公式YouTube

⇒ https://www.youtube.com/@LibrePublishing

★キューエッグ公式X @BLCD_CEL

⇒ https://x.com/blcd_cel

★ひじき先生X @saitokinako

⇒ https://x.com/saitokinako

★秒で分かるBL編集部X @bboc_omega

⇒ https://x.com/bboc_omega

★ビーボーイ編集部公式X @bboy_editor

⇒ https://twitter.com/bboy_editor

◆権利表記◆

(C)Hijiki/libre

株式会社リブレとは

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

https://libre-inc.co.jp/