【2/10発行】昆布由来の未来素材から核融合まで、人類の課題を解決する企業の挑戦『Bplatz press（ビープラッツプレス）』2月号！

公益財団法人大阪産業局

大阪市の中小企業支援拠点「大阪産業創造館」（運営：公益財団法人大阪産業局）が発行するビジネス情報マガジン『Bplatz press（ビープラッツプレス）』の最新号を本日2月10日(月)に発行しました。

『Bplatz press（ビープラッツプレス）』の最新号

「2030年に向けて目が離せないビジネス」と題した今回の特集では、未来を形づくる革新的なビジネスを一挙紹介。昆布から生まれた未来素材、自動航行システム、バイオ燃料による物流革命、視線や脳波を活用した医療とウェルネスの進化、そして核融合の壮大な挑戦――2030年に向けた未来を創るビジネスの最前線を追う一冊です。

＜特集インタビュー＞

◎「食品からフィルムへ新たな挑戦、昆布が生んだ未来素材」

株式会社舞昆のこうはら 研究開発室 室長／統括室 部長代理 湯浅 祐輔氏

◎「自動航行システムで世界の海に道をつくる」

株式会社エイトノット 代表取締役CEO／共同創業者 木村 裕人氏

◎「稲から採った培養液でミドリムシを量産、バイオ燃料のプラントで物流業界の問題解決」

株式会社Revo Energy 代表取締役 中谷 敏也氏

◎「“視線の動き”が教えてくれる世界の医療課題解決への挑戦」

株式会社アイ・ブレインサイエンス

事業企画部長 藤本 淳司氏、事業企画部アシスタントマネージャー 田中 美妃氏

◎「脳波分析でパーソナライズしたVRをヘルスケア・ウェルネス分野へ」

株式会社Mirai Innovation研究所 代表取締役社長 ペナロサ・クリスチャン氏

◎「『魔法の石』できれいなトイレを世界中に」

株式会社TI plus ホールディングス CEO 加守 清孝氏

◎「人類の課題を超越し、レーザー核融合で前人未到の未来へ」

株式会社EX-Fusion 共同創設者兼CEO 松尾 一輝氏

……他

●Webでも読める！記事はコチラから

https://bplatz.sansokan.jp/archives/category/202502(https://bplatz.sansokan.jp/archives/category/202502)

・過去の特集はコチラから

https://bplatz.sansokan.jp/press(https://bplatz.sansokan.jp/press)

●「Bplatz press」とは

2001年1月、大阪産業創造館の開業に合わせて創刊したフリーペーパー。「中小企業のまち大阪が元気になるには、がんばっている大阪人がいることを大阪人に伝えるのが一番」というコンセプトのもと、関西で活躍する元気でパワフルな経営者やユニークな取り組みを行う中小企業にフォーカスした記事を掲載しています。

◎発行日 隔月（2月、4月、6月、8月、10月、12月）

◎判型 AB判 12～16ページ

◎発行部数 3万部

◎配布場所 Osaka Metro 駅構内 共用掲示板下部のパンフレット設置スペース 22駅

（東梅田、本町、なんば、天王寺、淀屋橋、堺筋本町、野田阪神、新大阪、なかもず、大日、太子橋今市、天神橋筋六丁目、天満橋、谷町九丁目、喜連瓜破、住之江公園、大阪港、日本橋、天下茶屋、大正、蒲生四丁目、ポートタウン東）、金融機関、ビジネスホテル、シェアオフィス・コワーキングスペース、大学をはじめとした教育機関、大阪市の主要施設

●「大阪産業創造館」とは

大阪市の中小企業支援拠点として2001年1月に開業。大阪市の中小企業支援施策の執行を担う「公益財団法人大阪産業局」が運営しており、経営相談をはじめ、セミナーやビジネススクール、商談イベント、交流会、情報発信など経営に役立つさまざまな事業を展開しています。民間出身者による運営で、「現場主義」で柔軟な発想のもと企業支援事業を行っています。

●公益財団法人大阪産業局のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/104413(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/104413)