【シェーン英会話】3月2日開催！新年少～新中学2年生対象「無料おためしレッスン」

株式会社増進会ホールディングス(Z会グループ)のグループ会社、株式会社シェーンコーポレーション(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:石谷雄也)が運営する英会話スクール「シェーン英会話」は、新年少~新中学2年生対象の無料おためしレッスンを2025年3月2日(日)に開催します。レッスンはいずれも4名または6名の少人数定員制。オリジナルテキストを使い、年齢に合わせたさまざまなアクティビティを通して、楽しく英語を学べます。

※シェーン英会話は株式会社oricon ME(本社:東京都港区 代表取締役社長:小池 恒)が2025年1月6日に発表した「2025年オリコン顧客満足度(R)調査」の「子ども英語教室 小学生 推奨意向」で、5年連続90%以上*を獲得しました。(*2025年:91.4%、2024年:92.4%、2023年:92.9%、2022年:92.9%、2021年:94.6%)

詳細を見る :https://www.shane.co.jp/kids/event/ネイティブ講師とわくわくレッスン~50分おためしレッスン~とは

歌やぬり絵の他、さまざまなアクティビティを通しながら、楽しく英語を学べます。レッスンで実際に使用するテキスト「Wow!」シリーズの最初の部分を使い、初めて英語に触れるお子様でも安心して学ぶことができます。

<レッスン内容>

新年少向け「Let’s enjoy English! ~塗り絵で英語を楽しもう!~」

歌やゲームを通して身体を動かす楽しいレッスンです。ネイティブ講師が「生きた英語」でたっぷり話しかけます。

新年中・新年長向け「What colour is it? ~アルファベットを書くことに挑戦してみよう!~」

歌やぬり絵を通してネイティブ講師の生の英語に触れることはもちろん、アルファベットを書くことにも挑戦します。

新小1~新小3向け「Hello! How are you? ~英語で自己紹介をできるようになろう!~」

英語で自己紹介ができるように練習します。初めて英語に触れるお子様でも、無理なく習得できるレッスンです。



新小4~新小6向け「How old are you? ~英語で質問してみよう!~」

数字や色、発音方法などを学びます。ネイティブ講師とのやりとり、リスニング問題などを通して話す力や聴き取る力が身につくレッスンです。

新中1・新中2向け「Nice to meet you ~会話に使える自然な表現を身につけよう!~」

自己紹介を通して幅広い英語表現が身につくレッスンです。新学年に向けて、英語で説明をすることに挑戦します。

ネイティブ講師とわくわくレッスン概要

<日程>

2025年3月2日(日)

<時間>

新年少向け「Let’s enjoy English!」 10:00~10:50

新年中・新年長向け「What colour is it?」 11:00~11:50

新小1~新小3向け「Hello! How are you?」 12:00~12:50

新小4~新小6向け「How old are you?」 13:00~13:50

新中1・新中2向け「Nice to meet you」 時間はスクールにより異なります。

<定員>

4名または6名

<受講費>

無料

<申込締切>

2月28日(金)

お申し込み :https://www.shane.co.jp/kids/event/サイトのお申し込みフォームよりお申し込みください

【会社概要】

会社名:株式会社シェーンコーポレーション

所在地:東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル1F

代表者:代表取締役社長 石谷雄也

設立:1983年4月(創業:1977年)

URL:https://www.shane.co.jp/

事業内容:語学教室(シェーン英会話スクール)の経営、オリジナル教材の制作、教育機関、企業等における英語研修の受託

【お客様からのお問い合わせ先】

「シェーン英会話」の各スクールにお問合せください。

<シェーン英会話スクール一覧>

https://www.shane.co.jp/kids/school/