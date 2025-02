ドイツの国際デザイン賞「GERMAN DESIGN AWARD 2025」受賞 アイダ設計 プレカット事業部 茨城工場

株式会社アイダ設計

この度、株式会社アイダ設計(本社:埼玉県上尾市、代表取締役社長:會田 貞光)が運営する「プレカット事業部 茨城工場」は、国際的に権威のあるドイツのデザイン賞「GERMAN DESIGN AWARD 2025」の建築部門において優秀賞にあたるWinnerを受賞しました。

「GERMAN DESIGN AWARD」は、建築デザインやプロダクトデザインの分野において非常に権威ある国際的なデザイン賞のひとつで、「賞の中の賞」として知られています。この賞は1953年に設立されたドイツデザイン評議会によって運営され、革新性、美しさ、機能性、持続可能性などの厳格な基準で評価されます。特にこの賞は、他の国際的なデザイン賞を受賞することがノミネートの必須条件となり、その上で、ドイツデザイン評議会の推薦を受けたものだけがノミネートされます。そのため、ノミネートされること自体が名誉とされ、優れたデザインとして高く評価されることを意味します。

過去には、ノーマン・フォスターやスティーヴン・ホール、隈研吾など、著名な建築家が受賞した実績があります。表彰式は、2月7日にフランクフルト・アム・マインで開催され、受賞作品はドイツ国内及び国際的な場で広く紹介されるとともに、企業やブランドの価値を強化する貴重な機会となります。

受賞ページ:https://www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/52470-aida-sekkei-precut-division-ibaraki-factory.html

■審査員からのコメント

「プレカット事業部 茨城工場」は、伝統的な木造建築の手法と現代的なデザインを融合し、木材加工工程を分かりやすく見せる設計となっています。浮遊するガラス張りの通路からは、間近で製造工程を見学することができ、また、事務所棟には一般流通材を使ったトラス構造を採用することで、美しさと機能性を兼ね備えています。

見学者通路事務所棟

<GERMAN DESIGN AWARD>

ドイツデザイン評議会(The German Design Council)により2012年に設立されたデザインアワードで、「Excellent Product Design」と「Excellent Communications Design」、「Excellent Architecture」の3つの部門で構成されています。この賞の特徴は、世界各国のデザイン賞を受賞し、優れたデザインであると認められた作品の中から、ドイツデザイン評議会の推薦を受けた作品のみがノミネート対象となる点です。そのため、ノミネート自体が名誉とされています。賞には、Gold(最優秀賞)、Winner(優秀賞)、Nominee(ノミネート)の3つのランクがあり各カテゴリーの優れた作品に贈られます。

「GERMAN DESIGN AWARD」ホームページ:https://www.german-design-award.com/(https://www.german-design-award.com/)

<プレカット事業部 茨城工場 受賞一覧>

・2020年度グッドデザイン賞 「産業のための建築・空間・インテリア」部門 受賞

・ウッドデザイン賞2020 「ソーシャルデザイン」部門 受賞

・International Architecture Awards 2020 「INDUSTRIAL」部門 受賞(アメリカ)

・第54回日本サインデザイン賞 プレカット工場 銀賞 / システムサイン 入選

・日本空間デザイン賞2020 「公共生活・コミュニケーション空間」部門 入選

・いばらきデザインセレクション2020 選定

・第33回茨城建築文化賞 入選

・2019年照明普及賞 「東京支部審査委員特別賞」受賞

・NICHIHA SIDING AWARD2020 入賞

・第9回埼玉建築文化賞 生産施設・倉庫部門 最優秀賞 受賞

・AIA-JAPAN Award for Architecture 2021大賞(日本)

・iF DESIGN AWARD2022 Architecture部門 Office / Industry 受賞(ドイツ)

・French Design Award2024 「Architectural Design-Factories & Warehouses」部門 Gold Winner受賞(フランス)

・TITAN Property Awards 2024 「Architecture-Factories & Warehouses」部門 Gold Winner受賞(アメリカ)

・MUSE DESIGN AWARDS 2024

「Architectural Design - Industrial (NEW)」部門 、「Architectural Design - Factories & Warehouses」部門 Gold Winner受賞(アメリカ)

・A' Design Award and Competition 2024 「Architecture, Building and Structure Design」部門 Golden A‘ Design Award受賞(イタリア)

・New York Architectural Design Awards 2024 「Commercial Architecture - Industrial Design & Manufacturing Plants」部門 Silver Winner受賞(アメリカ)

・International Architecture & Design Awards 2024 「Architecture Industrial & Manufacturing Facilities」部門 Gold Winner受賞(ポーランド)

・London Design Awards 2024 「Architectural Design - Factories & Warehouses」部門 Gold Winner受賞(イギリス)

・Rethinking The Future Awards 2024 「Industrial (Built)」部門 First Award受賞(インド)

・Green Good Design Award 2024 「GREEN ARCHITECTURE 2024」部門 受賞(アメリカ)

・DNA Paris Design Awards 2024 「Architecture/Green Architecture」部門 受賞(フランス)

・Architecture Master Prize Awards 2024 「Industrial Buildings」部門 優秀賞 受賞 「Green architecture」部門 佳作 受賞(アメリカ)

・BLT Built Design Awards 2024 「Architectural Design - Industrial」部門 Winner受賞(スイス)

・AIA International Design Awards 「Architecture」部門 優秀賞 受賞(アメリカ)

・Global Design & Architecture Design Awards 2025 「Industrial (Built)」部門 最優秀賞 受賞(インド)

・OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON 2024 「ARCHITECTURAL DESIGN, Commercial/Manufacturing」部門 PLATINUM AWARD受賞(イギリス)

・GLOBAL ARCHITECTURE AWARDS 2024 「Industrial - Built」部門 Gold Winner受賞(ヨーロッパ)

・WORLD DESIGN AWARDS 2024「Corporate Design Built」部門 Winner受賞(ヨーロッパ)

・Global Architecture Design Awards 2024 「Architectural Design - Industrial Buildings」部門 GOLD AWARD受賞(ヨーロッパ)

・Architect of the Year Awards 2024 「Design Built」部門 Winner受賞(ヨーロッパ)

・International Design Award 2024 Honorable Mention受賞(アメリカ)

・German Design Awards 2025「Excellent Architecture-Architecture」部門 Winner受賞(ドイツ)

<プレカット工場 概要>

名称 :株式会社アイダ設計 プレカット事業部 茨城工場

所在地 :〒306-0658 茨城県坂東市緑の里11番地

敷地面積:約40,000平方メートル

建物面積:約14,000平方メートル

URL : https://www.aidagroup.co.jp/p/precut

株式会社 アイダ設計

本社所在地: 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11

電 話: 050-3100-2611(代)

代 表 者: 代表取締役社長 會田 貞光

株 式: 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)

創 立: 1981年1月6日

資 本 金: 2億1,632万円

従 業 員 数: 1,099人(2024年3月31日時点)

事 業 内 容: 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他

U R L: https://www.aidagroup.co.jp/