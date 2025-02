「Her lip to」待望のブランド2号店がジェイアール名古屋タカシマヤ5階に2025年2月22日（土）オープン！

株式会社heart relation

株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)は、ライフスタイルブランド「Her lip to」の常設店を、2025年2月22日(土)にジェイアール名古屋タカシマヤ5階にオープンいたします。今回オープンする常設店は、東京・表参道の旗艦店「House of Herme(ハウスオブエルメ)」に続く、ブランド第2号店となります。

オープンを記念して、限定ショッピングバッグやノベルティをご用意いたします。※数量限定の為、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

■ さまざまなマテリアルが調和する、秘密の庭園のような空間

内装テーマは「シークレットジャルダン」。ドレスが一輪の花のように咲き誇る、静かな秘密の庭園。水面を映すミラーが光を遊ばせ、ブラウンとエクリュのタイルが穏やかな彩りを添える。ガラスブロックとウッドを組み合わせた象徴的なカウンターはそれぞれの素材と調和し、上品で心地よい空間を演出。訪れる人々が特別な一着と出会う、隠れた庭園のような場所。

「シークレットジャルダン(秘密の庭園)」をテーマにした内装■ オープンを記念した限定ショッピングバッグ&ノベルティが登場

オープンを記念し、名古屋タカシマヤ店限定カラーのショッピングバッグ(有料)が登場。さらに、税込35,000円以上お買い上げのお客様には、ノベルティとして「HLT Drawstring Pouch」をプレゼントいたします。この機会にぜひお立ち寄りください。

店舗限定アイテムや商品のラインアップに関しては公式SNSにて順次ご案内いたします。

限定ショッピングバッグ 税込300円ノベルティ「HLT Drawstring Pouch」

■ 店舗情報

店舗名:Her lip to ジェイアール名古屋タカシマヤ店

所在地:愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ 5階

営業時間:10:00~20:00(ジェイアール名古屋タカシマヤの営業時間に準ずる)

■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

「今着たい服」



日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。



"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それが Her lip toです。

■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信している。

■ブランド一覧

Her lip to

公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:@Herlipto(https://www.instagram.com/herlipto/)

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:@Herliptobeauty(https://www.instagram.com/herliptobeauty/)

ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram:@ROSIER_by_hlt(https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/)

House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:@HeuseofHerme(https://www.instagram.com/houseofherme/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社heart relation 広報担当

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp