【株式会社ジーン】新発想のピーリング美容液「リポピール(TM)︎ セラム」 ECモールなど公式サイトをOPEN！

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株式会社ジーン





株式会社ジーン（本社：東京・南青山）は、新発想のピーリング美容液 「リポピール(TM)︎（LIPOPEEL(TM)︎） セラム」 の公式ブランドサイトおよびAmazon、楽天市場、Qoo10など主要ECモールにて公式ページを公開しました。楽天市場では本日より予約受付を開始、その他の公式サイト、公式ページでは2025年2月14日（金）より販売を開始いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


公式ブランドサイト・ECモール公式ページ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


■ 公式ブランドサイト

https://lipopeel.jp/


販売開始：2025年2月14日（金）


■ Amazon公式ページ

https://amzn.to/3WRX2km


販売開始：2025年2月14日（金）


■ 楽天市場公式ページ

https://item.rakuten.co.jp/jeane-cosme/lipopeel_serum_1/


予約開始：2025年2月10日（月）


販売開始：2025年2月14日（金）


■ Qoo10公式ページ

https://www.qoo10.jp/g/1136047588


販売開始：2025年2月14日（金）



なお、「リポピール(TM)︎ セラム」の情報については、以下のコスメ情報サイトでも公開中です。



■ アットコスメ

https://www.cosme.net/brands/130726/


■ LIPS

https://lipscosme.com/products/632497


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


リポピール(TM)︎ セラムとは




本製品は、毎日のスキンケアに手軽にプラスできる多機能導入美容液として、３つのピーリング成分の独自配合による「高効率なピールケア」と敏感肌でも毎日使える「マイルドな使用感」を実現。さらにナノカプセル化された「美肌成分の高浸透」により、毛穴の目立ち、くすみ、ざらつきといったお肌のお悩みを解消し、きめの細かい透明感のあるお肌に導きます。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


本格的な肌ケアを実現する「３つの特徴」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


■ トリプルピール成分による「高効率な角質層ケア」


独自配合による高効率かつマイルドなピールケアを実現しました


AHA（マンデル酸）、PHA（グルコノラクトン）、BHA（サリチル酸）の３つのピール成分を独自のバランスで配合。古い角質をマイルドに除去しながら、肌を滑らかに整えます。優しい使用感なので敏感肌の方でも毎日ご使用いただけます。



■ ナノカプセル化による「美肌成分の高浸透」


グルタチオンをはじめとする美肌成分を集中補給します


ナノカプセル型グルタチオンを配合し、角質層の奥までグングン浸透。また、他にもナイアシンアミドやビタミンC誘導体といった美容成分をたっぷり含み、お肌の透明感を引き出します。



■ ピーリング、成分浸透後の「整肌・保湿」


ケアの仕上げとしてお肌を整え、潤いを与えます


整肌作用（※）でお肌を整える「CICA（ツボクサエキス）」に加え、乾燥を防ぐ保湿効果を持つ「ヒアルロン酸Na」「水溶性コラーゲン」を配合。ピーリングおよび美肌成分が浸透した後の お肌を整え、保湿する効果を発揮します。



※ 肌に潤いを与え、すこやかな状態をサポートすること。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


今後の発売スケジュール　　　　　　　　　　　　　　


下記のスケジュールで販売を開始いたします。


2025年2月6日：公式ブランドサイトオープン・楽天市場で予約販売開始


2025年2月14日：一般販売スタート（Amazon・楽天市場・Qoo10等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


製品情報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


商品名：LIPOPEEL(TM)︎（リポピール(TM)︎）セラム


価格：2,480円（税込）


内容量：30ml


販売開始日：2025年2月14日（金）


販売予定チャネル：公式オンラインショップ、Amazon、楽天市場、Qoo10、バラエティショップおよびドラッグストアなど各種小売店


公式サイトURL： https://lipopeel.jp(https://lipopeel.jp)


楽天市場URL：https://www.rakuten.co.jp/jeane-cosme/(https://www.rakuten.co.jp/jeane-cosme/)




株式会社ジーンについて








当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。



＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞


・市場調査、競合調査など各種リサーチ


・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）


・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策


・クリエイティブ制作、システム開発


・各種コンサルティングサービス


・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)



＜アート・メディア事業＞


・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)


・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)


・出版事業「Jeane Books」　http://books.jeane.jp/(http://books.jeane.jp/)



＜ライフスタイル事業＞


・コスメ事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/(https://ec.jeane.jp/)


・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)


・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)



【株式会社ジーン　企業概要】


■代表者　　：代表取締役　林田洋明


■設立　　　：２０１６年１２月８日


■決算期　　：６月


■資本金　　：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）


■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)


■公式ＳＮＳ：


https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)


https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)


https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)


■所在地　　：〒107-0062　東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F


電話 03-6380-6165　FAX 03-6380-6215


■免許など　：古物商（美術品）　東京都公安委員会　第30331212827号


宅地建物取引業　国土交通大臣（1）第10616号


有料職業紹介事業　許可番号13-ユ-314999　


特定募集情報等提供事業　51-募-001048


■問い合わせ先：pr@jeane.jp