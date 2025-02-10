【株式会社ジーン】新発想のピーリング美容液「リポピール(TM)︎ セラム」 ECモールなど公式サイトをOPEN！
株式会社ジーン（本社：東京・南青山）は、新発想のピーリング美容液 「リポピール(TM)︎（LIPOPEEL(TM)︎） セラム」 の公式ブランドサイトおよびAmazon、楽天市場、Qoo10など主要ECモールにて公式ページを公開しました。楽天市場では本日より予約受付を開始、その他の公式サイト、公式ページでは2025年2月14日（金）より販売を開始いたします。
公式ブランドサイト・ECモール公式ページ
■ 公式ブランドサイト
https://lipopeel.jp/
販売開始：2025年2月14日（金）
■ Amazon公式ページ
https://amzn.to/3WRX2km
販売開始：2025年2月14日（金）
■ 楽天市場公式ページ
https://item.rakuten.co.jp/jeane-cosme/lipopeel_serum_1/
予約開始：2025年2月10日（月）
販売開始：2025年2月14日（金）
■ Qoo10公式ページ
https://www.qoo10.jp/g/1136047588
販売開始：2025年2月14日（金）
なお、「リポピール(TM)︎ セラム」の情報については、以下のコスメ情報サイトでも公開中です。
■ アットコスメ
https://www.cosme.net/brands/130726/
■ LIPS
https://lipscosme.com/products/632497
リポピール(TM)︎ セラムとは
本製品は、毎日のスキンケアに手軽にプラスできる多機能導入美容液として、３つのピーリング成分の独自配合による「高効率なピールケア」と敏感肌でも毎日使える「マイルドな使用感」を実現。さらにナノカプセル化された「美肌成分の高浸透」により、毛穴の目立ち、くすみ、ざらつきといったお肌のお悩みを解消し、きめの細かい透明感のあるお肌に導きます。
本格的な肌ケアを実現する「３つの特徴」
■ トリプルピール成分による「高効率な角質層ケア」
独自配合による高効率かつマイルドなピールケアを実現しました
AHA（マンデル酸）、PHA（グルコノラクトン）、BHA（サリチル酸）の３つのピール成分を独自のバランスで配合。古い角質をマイルドに除去しながら、肌を滑らかに整えます。優しい使用感なので敏感肌の方でも毎日ご使用いただけます。
■ ナノカプセル化による「美肌成分の高浸透」
グルタチオンをはじめとする美肌成分を集中補給します
ナノカプセル型グルタチオンを配合し、角質層の奥までグングン浸透。また、他にもナイアシンアミドやビタミンC誘導体といった美容成分をたっぷり含み、お肌の透明感を引き出します。
■ ピーリング、成分浸透後の「整肌・保湿」
ケアの仕上げとしてお肌を整え、潤いを与えます
整肌作用（※）でお肌を整える「CICA（ツボクサエキス）」に加え、乾燥を防ぐ保湿効果を持つ「ヒアルロン酸Na」「水溶性コラーゲン」を配合。ピーリングおよび美肌成分が浸透した後の お肌を整え、保湿する効果を発揮します。
※ 肌に潤いを与え、すこやかな状態をサポートすること。
今後の発売スケジュール
下記のスケジュールで販売を開始いたします。
2025年2月6日：公式ブランドサイトオープン・楽天市場で予約販売開始
2025年2月14日：一般販売スタート（Amazon・楽天市場・Qoo10等）
製品情報
商品名：LIPOPEEL(TM)︎（リポピール(TM)︎）セラム
価格：2,480円（税込）
内容量：30ml
販売開始日：2025年2月14日（金）
販売予定チャネル：公式オンラインショップ、Amazon、楽天市場、Qoo10、バラエティショップおよびドラッグストアなど各種小売店
公式サイトURL： https://lipopeel.jp(https://lipopeel.jp)
楽天市場URL：https://www.rakuten.co.jp/jeane-cosme/(https://www.rakuten.co.jp/jeane-cosme/)
株式会社ジーンについて
当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。
＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞
・市場調査、競合調査など各種リサーチ
・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）
・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策
・クリエイティブ制作、システム開発
・各種コンサルティングサービス
・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)
＜アート・メディア事業＞
・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)
・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)
・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/(http://books.jeane.jp/)
＜ライフスタイル事業＞
・コスメ事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/(https://ec.jeane.jp/)
・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)
・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)
【株式会社ジーン 企業概要】
■代表者 ：代表取締役 林田洋明
■設立 ：２０１６年１２月８日
■決算期 ：６月
■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）
■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)
■公式ＳＮＳ：
https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)
https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)
https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)
■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215
■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号
宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号
有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999
特定募集情報等提供事業 51-募-001048
■問い合わせ先：pr@jeane.jp