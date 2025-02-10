【紀ノ国屋】新作バッグ登場！マイカラー選べる10色「 ミニバッグ」販売！

株式会社紀ノ國屋カラー：ピンク、オレンジ、パープル、レッド、グリーン、イエロー、ライトグリーン、ライトブルー、ネイビー、ブラック

2022年の発売後ご好評いただいた「手提げ巾着」が、装い新たに「ミニバッグ」として登場！スマホと小さなお財布をいれてミニマムにお散歩やお出かけに。小さなペットボトルとおにぎりを入れてちょっとしたピクニックにも。10色のカラーで選ぶのが楽しくなる小さなバッグです。

スマホがしっかりはいる大きさしっかりファスナー付きお散歩にぴったりサイズ《商品概要》

■販売開始日： 2月12日（水）※オンラインストア先行販売中

■商品名 ： ミニバッグ

■カラー ： ピンク、オレンジ、パープル、レッド、グリーン、イエロー、ライトグリーン、ライトブルー、ネイビー、ブラック

■販売価格 ： 各990円（税込）

■サイズ ： 約タテ18cm/ヨコ26.5cm /マチ8cm

■素材 ： ポリエステル

■URL：

ピンク／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/2701-4960320039103

オレンジ／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/2701-4960320039080

レッド／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/2701-4960320039097

パープル／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/2701-4960320039110

グリーン／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/2701-4960320039127

イエロー／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/2701-4960320039073

ライトブルー／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/2701-4960320039134

ライトグリーン／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/2701-4960320039127

ネイビー／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/2701-4960320039158

ブラック／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/2701-4960320039165

《販売店舗》

インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、草加ヴァリエ店、流山おおたかの森S・C FLAPS店、光が丘ＩＭＡ店、CIAL横浜店、ラスカ平塚店、アトレ吉祥寺店、ニッケコルトンプラザ店、広島三越店、グランスタ丸の内店、グランスタ店、日本橋高島屋S.C.店、EQUiA北千住店、羽田空港店、エキュート立川店、武蔵小杉駅店、岩田屋本店、岡山天満屋店、大丸東京店、大丸梅田店、名古屋名鉄百貨店、ジェイアール京都伊勢丹店、渋谷スクランブルスクエア店、羽田エアポートガーデン店

※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

■紀ノ国屋ホームページ

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◎紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）

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