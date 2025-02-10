『Holoholo Hawai′i Hawaiianｍusic & Hulaconcert ＜Maunalua＞』を2025年6月28日(土)、29日(日)に開催決定！「チケットペイ」にて販売開始！
Holoholo Hawai'i HawaiianMusic & HulaConcertMaunalua コンサート(マウナルア)
ナ ホクハノハノアワードも多数受賞の実力！
人気のマウナルアのコンサート
有名な曲も多数です
・6/28(土)
新座市民会館 大ホール
・6/29(日)
名古屋芸術大学アートスクエア 大ホール
SS席：7,900円 (8,690円税込)
S席：7,500円 (8,250円税込)
A席：6,900円 (7,590円税込)
プレミアムシート：10,000円 (11,000円税込)
チケットの発売は、2月13日12:00～です。是非お見逃しなく！
■イベント詳細
イベント名：Holoholo Hawai'i Hawaiianｍusic & Hulaconcert ＜Maunalua＞【埼玉】
開催日：2025年6月28日（土）開場 12:00 / 開演 13:00
販売ページURL：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=54864
会場：新座市民会館 大ホール
チケット代金：SS席 8,690円、S席 8,250円、A席 7,590円、プレミアムシート 11,000円
出演者：Maunalua
イベント名：Holoholo Hawai'i Hawaiianｍusic & Hulaconcert ＜Maunalua＞【名古屋】
開催日：2025年6月29日（日）開場 12:00 / 開演 13:00
販売ページURL：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=54868
会場：名古屋芸術大学アートスクエア 大ホール
チケット代金：SS席 8,690円、S席 8,250円、A席 7,590円、プレミアムシート 11,000円
出演者：Maunalua
■「チケットペイ 」とは
イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。
サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/
■株式会社メタップスペイメントについて
「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」を企業理念に掲げ、カード決済をはじめコンビニ決済、店舗向け端末決済など多種多様な決済手段を提供している決済代行会社です。
<会社概要>
会社名：株式会社メタップスペイメント
所在地：東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー5階
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.metaps-payment.com
※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■本件に関するお問合せ
株式会社メタップスペイメント
チケットペイグループ
mail：ticket@metaps-payment.com