2025年2月23日（日・祝）にドン・キホーテ横浜西口店にて、人気アイドルグループGANG PARADE・月ノウサギによる無料メイクイベント＆ゲストメンバーとの3ショット撮影会を開催！

ローゼンバーグメディカル株式会社

化粧品・医療機器・医薬品・医薬部外品・健康食品・食品の企画・製造・販売および輸入を行うローゼンバーグメディカル株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:友成 聖)は、2025年2月23日(日・祝)にドン・キホーテ横浜西口店にて、人気アイドルグループGANG PARADEのメンバー月ノウサギによる無料メイクイベント&ゲストメンバーとの3ショット撮影会を行います。

GANG PARADE×NEUFIL main

【イベント概要】

月ノウサギ(GANG PARAGE)無料メイクイベント&3ショット撮影会

メンバー随一の美容好きである月ノウサギが、ゲストメンバーのメイクをプロデュースする無料メイクイベントです。

2025年2月10日(月)~イベント受付までに、ドン・キホーテ横浜西口店にてコスメブランドNEUFIL(ネフィユ)の商品を4,000円(税込)以上お買い上げの方は、3ショット撮影会に参加&優先的にイベントに入場いただけます。

※イベントはどなたでもご参加いただけますが、満員の場合は入場をお断りする場合があります。

<開催日時・ゲスト>

2025年2月23日(日・祝)

第1部:13:00~/Guest:ヤママチミキ(GANG PARADE)

第2部:16:00~/Guest:キャン・GP・マイカ(GANG PARADE)

<開催場所>

ドン・キホーテ横浜西口店5F特設会場

(〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目15-5)

<対象商品>

・NEUFIL サピュ アイパレット

・NEUFIL サピュ グリッターリキッド

・NEUFIL ラスターグロウティント

<撮影会参加枠>

200名(第1部:100名/第2部:100名)

※撮影回数は4,000円毎に1回行います。

<受付方法>

2月23日(日・祝)11:00~よりドン・キホーテ 横浜西口店5F階段下の受付にて、先着順でご希望の部の優先入場券&3ショット撮影参加チケットをお渡しいたします。必ず購入の証明ができるレシートをお持ちください。チケット引き渡し後は、参加される部の開始時刻20分前に再度5Fへお集まりください。

※メイクイベントはどなたでも参加可能です。ご希望の部の開始時刻に合わせて、5Fへお集まりください。満員の場合は入場をお断りする場合がありますのでご了承ください。

<注意事項>

※店舗へのお電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

※ドン・キホーテ横浜西口店以外で購入されたレシートは対象外となりますのでご了承ください。

※イベントは優先入場券をお持ちの方から順番にご案内いたしますので、開始時刻20分前に5Fへお集まりください。

※撮影は月ノウサギとゲストメンバーとの3ショットのみとなりどちらか片方との2ショットは行えません。

※メンバーのみ2ショット撮影は可能です。

※撮影はお客様の携帯電話をスタッフがお借りして通常のカメラモードでの撮影のみとなります。

※施設内や会場での荷物置き等による場所取り行為や座り込み行為は禁止いたします。

※当日メンバーへのプレゼントのお渡しはお控えください。

GANG PARADEGANG PARADE:

「みんなの遊び場」をコンセプトに活動する、ヤママチミキ、ユメノユア、キャン・GP・マイカ、ココ・パーティン・ココ、ユイ・ガ・ドクソン、月ノウサギ、キラ・メイ、キャ・ノン、チャンベイビー、ナルハワールド、アイナスターの11人からなるアイドルグループ。

NEUFILNEUFIL:

NEUFILは、フランス語のNEUF(新しい)とOEIL(目)を組み合わせた造語です。作家マルセル・プルーストの「真の冒険の旅は新しい土地を探すことではなく、新しい目で見ることである。」という言葉より着想を経て、思い込みを捨て自分らしくメイクを楽しんでいただきたいという思いを込めた「MAKE UP YOUR OWN NUANCE|あなただけのニュアンスを」をコンセプトに掲げるメイクブランド。