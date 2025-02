「ゼンゼロ」「アズレン」「原神」「ウマ娘」など、人気ゲームから美少女たちが集結。1位に輝いたのは？『2025年1月あみあみフィギュア月間ランキング』

大網株式会社

大網株式会社(東京都文京区)は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2025年1月フィギュア予約ランキングを発表いたしました。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

※2025年1月1日から1月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ(予約数・金額など)を元にランキングを構成しています。

※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。予めご了承くださいませ。

第1位:

RA-02 タクティカルメイド 常磐和音 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

●メーカー: 蝸之殼Snail Shell

●発売月:2025年9月予定

●参考価格:11,110円(税込)

●コピーライト:

(C) SNAIL SHELL

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180851(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180851)

第2位:

LIMEPIEシリーズ ゼンレスゾーンゼロ エレン・ジョー 月曜から金曜までVer. 1/8スケール 完成品フィギュア

●メーカー:APEX

●原作名:ゼンレスゾーンゼロ

●発売月:2025年9月予定

●参考価格:6,600円(税込)

●コピーライト:

Copyright (C) miHoYo. All Right Reserved.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181127(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181127)

第3位:

アズールレーン アンカレッジ ドルフィンブルー・レッスンVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:APEX

●原作名:アズールレーン

●発売月:2026年2月予定

●参考価格:27,500円(税込)

●コピーライト:

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181966(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181966)

第4位:

原神 エウルア 波沫のワルツVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:Wonderful Works

●原作名:原神

●発売月:2025年11月予定

●参考価格:30,580円(税込)

●コピーライト:

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181372(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181372)

第5位:

ウマ娘 プリティーダービー メジロアルダン 勝負服Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:クレーネル

●原作名:ウマ娘 プリティーダービー

●発売月:2025年10月予定

●参考価格:25,200円(税込)

●コピーライト:

(C) Cygames, Inc.

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181244(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181244)

【ピックアップ!】

TVアニメ『リコリス・リコイル』より、“錦木千束”と“井ノ上たきな”が「リコリス」の制服姿で登場!

アニメのキービジュアルを元に立体化しました。

■リコリス・リコイル 錦木千束&井ノ上たきな 1/8スケール 完成品フィギュア

●メーカー:アルター

●原作名:リコリス・リコイル

●発売月:2026年1月予定

●参考価格:25,080円(税込)

●コピーライト:

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

★製品の詳細はコチラ

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181613

【20位まで一覧】

■1位

RA-02 タクティカルメイド 常磐和音 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180851

■2位

LIMEPIEシリーズ ゼンレスゾーンゼロ エレン・ジョー 月曜から金曜までVer. 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181127

■3位

アズールレーン アンカレッジ ドルフィンブルー・レッスンVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181966

■4位

原神 エウルア 波沫のワルツVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181372

■5位

ウマ娘 プリティーダービー メジロアルダン 勝負服Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181244

■6位

リコリス・リコイル 錦木千束&井ノ上たきな 1/8スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181613

■7位

崩壊:スターレイル カフカ 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181818

■8位

恋恋 -櫻- ツンデレマネージャー小鞠 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180813

■9位

Lucrea 学園アイドルマスター 藤田ことね 世界一可愛い私 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180748

■10位

S.H.MonsterArts ゴジラ (1995) 70周年特別記念Ver. 『ゴジラvsデストロイア』

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180689

■11位

イヴ SUGER HIGH ver. 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181384

■12位

アズールレーン チェシャー ファンシー・ナイトドリームVer. 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181336

■13位

S.H.Figuarts チェン刑事 (ポリス・ストーリー/香港国際警察)

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180683

■14位

バニースーツ プランニング ヤモモ・マミ 1/6スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181614

■15位

アークナイツ シュウ 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181483

■16位

アズールレーン 「パーミャチ・メルクーリヤ 水星からスキをチョコにこめて」 1/3.5スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定版 あみあみ限定特典付き

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-182004

・あみあみ限定版 特典なし

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181507

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181506

■17位

勝利の女神:NIKKE ラプンツェル 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181373

■18位

pocket artシリーズ PA010 メイド銃士 FKEY 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181423

■19位

ソフィア・F・シャーリング チューブトップver. illustration by 高峰ナダレ 1/6スケール 完成品フィギュア

・特典版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180764

・通常版

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-180763

■20位

POP UP PARADE ホロライブプロダクション 不知火フレア 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-181531

(C) Oh-ami Inc.

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

■あみこ アカウント

https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)

『あみあみ』のイメージキャラクター「あみこ」が、ホビー情報から日常の様子まで情報発信中。画像&動画で紹介するココだけのホビー情報は、業界必見!?