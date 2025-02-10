【埼玉県】BCP（事業継続計画）セミナー「災害時の避難、帰宅、安否確認の3つの実践的な取組をお伝えします」の参加者募集！
埼玉県
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-572-ff9d20dacdac5978d7b42e3d7a692a0c.pdf
1 日時
2 会場
3 対象
4 定員
5 内容
- 第1部（14時05分～14時45分）
講義：「ヒトの対策について実践的な取組」
講師： ユナイテッド・インシュアランス株式会社 長洲 貴美子 氏
- 第2部（14時45分～15時15分）
講義： 事例紹介「BCP策定の第一歩」
講師： 株式会社吉田電工 代表取締役 吉田 雄亮 氏 統括室 前山 文明 氏
- 第3部（15時25分～16時25分）
「BCP策定ワークショップ」
6 参加費
7 参加者への無料特典
- 国が認定する「事業継続力強化計画」の策定支援
- 「事業継続力強化計画」の認定を受けた方に、オリジナル認定書を額縁にセットしての御提供
- 経営コンサルティングサービス (就業規則の修正支援、財務分析等のメニューから選択)
- 無償の安否確認システムの御提案
8 申込方法
- 電子申請・届出サービスによるお申込み 以下のURLからお申込みください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=85803
- FAXによるお申込み
チラシの裏面の参加申込書又は以下の県ホームページから参加申込書をダウンロードのうえ、必要事項を記入して送信してください。
参加申込書ダウンロードURL https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/bcp-seminar.html
お申込み用FAX番号 048-830-4813
9 主催等
10 問合せ先
地震、台風、集中豪雨などの災害はいつ起こるか分かりません。近年、激甚化・頻発化するこれらの災害から事業や従業員を守るためには事前の準備が重要です。
埼玉県では、県内中小企業のBCP（事業継続計画）策定を支援するため、三井住友海上火災保険株式会社との包括的連携協定に基づき、BCPセミナーを開催します。
本セミナーでは、災害時の避難、帰宅、安否確認の3つの実践的な取組について専門家が解説します。講演後にはBCP策定ワークショップを実施します。
参加特典もございますので、この機会をぜひご活用ください。
〇イベントチラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-572-ff9d20dacdac5978d7b42e3d7a692a0c.pdf
● セミナーの概要
1 日時
令和7年2月28日（金曜日）14時00分～16時30分
2 会場
新都心ビジネス交流プラザ 4階 会議室B （さいたま市中央区上落合2-3-2）
3 対象
県内中小企業者等
4 定員
50名（先着順）
5 内容
- 第1部（14時05分～14時45分）
講義：「ヒトの対策について実践的な取組」
講師： ユナイテッド・インシュアランス株式会社 長洲 貴美子 氏
- 第2部（14時45分～15時15分）
講義： 事例紹介「BCP策定の第一歩」
講師： 株式会社吉田電工 代表取締役 吉田 雄亮 氏 統括室 前山 文明 氏
- 第3部（15時25分～16時25分）
「BCP策定ワークショップ」
6 参加費
無料
7 参加者への無料特典
参加者には共催団体から4つの無料特典を提供いたします(希望者のみ)。
- 国が認定する「事業継続力強化計画」の策定支援
- 「事業継続力強化計画」の認定を受けた方に、オリジナル認定書を額縁にセットしての御提供
- 経営コンサルティングサービス (就業規則の修正支援、財務分析等のメニューから選択)
- 無償の安否確認システムの御提案
8 申込方法
令和7年2月26日（水曜日）までに、電子申請・届出サービス又はFAXにてお申込みください。
- 電子申請・届出サービスによるお申込み 以下のURLからお申込みください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=85803
- FAXによるお申込み
チラシの裏面の参加申込書又は以下の県ホームページから参加申込書をダウンロードのうえ、必要事項を記入して送信してください。
参加申込書ダウンロードURL https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/bcp-seminar.html
お申込み用FAX番号 048-830-4813
9 主催等
主催：埼玉県
共催：三井住友海上火災保険株式会社
ユナイテッド・インシュアランス株式会社
後援：一般社団法人埼玉県商工会議所連合会
埼玉県商工会連合会
埼玉県中小企業団体中央会
公益財団法人埼玉県産業振興公社
10 問合せ先
埼玉県 産業労働部 産業支援課 経営革新支援担当
電話：048-830-3903
FAX：048-830-4813
メール：a3770-04@pref.saitama.lg.jp