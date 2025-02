バンダイのガシャポン(R)から『1/12 SCALE MINIATURE SERIES』が登場！第1弾は楽器メーカー「Fender」「Pearl」「KORG」とコラボした３商品を発売！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ベンダー事業部(本社:東京都台東区)は、2025年2月第3週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて、1/12 SCALE MINIATURE SERIES『Fender Miniature Collection』『Pearl Drums Miniature Collection』『KORG Miniature Collection』を発売いたします。

左から『Fender Miniature Collection』(1回500円・税10%込・全5種)、『Pearl Drums Miniature Collection』(1回500円・税10%込・全5種)、『KORG Miniature Collection』(1回500円・税10%込・全4種)

『1/12 SCALE MINIATURE SERIES』

本シリーズは、楽器を中心に様々なアイテムを1/12スケールで忠実に再現したガシャポンのミニチュアシリーズです。ディテールにこだわりギミックや可動部まで精巧に作り込まれた仕様にご注目ください。

■商品詳細

・商品名 :Fender Miniature Collection

・発売日 :2025年2月第3週から順次発売

・価格 : 1回500円(税10%込)

・対象年齢 : 15才以上

・種類数 : 全5種

1.STRATOCASTER(R) BLACK 2.STRATOCASTER(R) SUNBURST 3.TELECASTER(R) BUTTERSCOTCH BLONDE 4.PRECISION BASS(TM) POLAR WHITE 5.JAZZ BASS(TM) 3-COLOR SUNBURST

・商品素材 :本体、スタンド:ABS

・サイズ :ギター:約8cm、ベース:約9.5cm、スタンド:約4cm

・生産エリア :中国

・販売ルート :全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに

設置されたガシャポン自販機シリーズ

・発売元 :株式会社バンダイ

商品詳細ページ:https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4570118143815000

■商品仕様

本商品は、世界中のアーティストから愛されるFenderのギターやベースのミニチュアシリーズです。

ピックアップやコントロールノブ、ヘッドのロゴやバックパネルなど細部まで忠実に再現しており、組み立て時、全高約8cm(組み立て時)になります。全種専用スタンド付きで、開口角度を変えて展示することが可能です。

■商品ラインアップ

STRATOCASTER(R) BLACKSTRATOCASTER(R) SUNBURSTTELECASTER(R) BUTTERSCOTCH BLONDEPRECISION BASS(TM) POLAR WHITEJAZZ BASS(TM) 3-COLOR SUNBURST

(C) 2025 Fender Musical Instruments Corporation. Fender(R) is a registered trademark of FMIC All rigths reserved.

■商品詳細

・商品名 :Pearl Drums Miniature Collection

・発売日 :2025年2月第3週から順次発売

・価格 :1回500円(税10%込)

・対象年齢 :15才以上

・種類数 :全5種

1.BASS DRUM&PEDAL 2.SNARE DRUM&HI-HAT 3.HIGH TOM&LOW TOM&STAND 4.FLOOR TOM&THRONE 5.CRASH&RIDE CYMBALS&STICKS

・商品素材 :本体:ABS・MABS

・サイズ :バスドラム:約5cm、スネア&ハイハット:約5~7cm、ハイタム&ロータム:約6cm、フロアタム&スローン:約3.8~5cm、クラッシュシンバル:約8.5cm

・生産エリア :中国

・販売ルート :全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに

設置されたガシャポン自販機シリーズ

・発売元 :株式会社バンダイ

商品詳細ページ:https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769720451000

■商品仕様

本商品は、人気ドラムブランド『Pearl』の Mastersシリーズのミニチュアです。

バスドラムペダルは可動するギミック付きで、ハイタム&ロータムには自立式スタンドが付属しています。スネアドラムは裏面のスナッピーまで再現しており、スタンドの角度調節も可能です。集めるとドラムセットを組むことができるので、是非お手元でお楽しみください。

■商品ラインアップ

BASS DRUM&PEDALSNARE DRUM&HI-HATHIGH TOM&LOW TOM&STANDFLOOR TOM&THRONECRASH&RIDE CYMBALS&STICKS

(C) 2025 Pearl Musical Instrument Co.

■商品詳細

・商品名 :KORG Miniature Collection

・発売日 :2025年2月第3週から順次発売

・価格 :1回500円(税10%込)

・対象年齢 :15才以上

・種類数 :全4種

1.Grandstage X & ST-WGS 2.MS-20 3.microKORG & ST-PC2 4.RK-100S 2

・商品素材 :本体:ABS/ストラップ:PET

・サイズ :Grandstage X & ST-WGS:約11cm、MS-20:約4.7cm、microKORG & ST-PC2:約4.4~6.5cm、RK-100S 2:約6.6cm

・生産エリア :中国

・販売ルート :全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに

設置されたガシャポン自販機シリーズ

・発売元 :株式会社バンダイ

商品詳細ページ:⁠https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769738807000

■商品仕様

本商品は、シンセサイザーなどの電子楽器で有名な『KORG』のミニチュアです。

Grandstage Xをはじめ、 microKORGなどブランドを代表する電子楽器全4種をラインアップ。

Grandstage Xは組み立てると全長約11cmとなり、フロントパネルはもちろんリアルパネルに至るまで忠実に再現しています。 全種鍵盤が可動するギミック付きです。

■商品ラインアップ

Grandstage X & ST-WGSMS-20microKORG & ST-PC2RK-100S 2

(C)KORG Inc.

