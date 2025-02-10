保険契約関連業務の効率化を加速するGAINA Automationの使い方紹介動画をYouTubeにて公開開始

株式会社アイ・エフ・クリエイト

株式会社アイ・エフ・クリエイト（本社：東京都立川市、代表取締役：小川真一）は、自社開発したRPAサービス「GAINA Automation」の使い方を紹介する動画をYouTubeで公開しました。本動画は、サービスの特長や具体的な活用方法を分かりやすく解説し、多くの方にご活用いただける内容となっています。

■ YouTube動画公開の背景

「GAINA Automation」は、地方銀行、信用金庫、不動産業者、自動車ディーラー、中古車販売業者、保険代理店など、保険関連業務を行う企業向けに開発されたRPA（Robotic Process Automation）サービスです。

新規見積書や申込書の作成、満期更新、他社見積作成、契約計上、満期情報管理などの業務を完全自動化し、業務の大幅な効率化を実現します。本サービスの導入をよりスムーズに進めていただくため、視覚的に分かりやすい動画コンテンツの提供を決定しました。

■ 動画の内容

本動画では、直感的に操作できる洗練されたUIシンプルな設計により、専門的なシステム知識がなくても簡単に利用可能。

業務効率化の実演これまで手間と時間を要していた業務が、どのようにスムーズに処理できるかを具体的に紹介。

操作シーンなど実際の画面や具体的な事例を交えながら、視聴者が導入後のイメージを持ちやすい構成。

魅力的なポイントを分かりやすく解説しています。

■ YouTube動画リンク

以下のリンクより、ぜひご覧ください。

チャンネル URL：

https://www.youtube.com/channel/UCPuVqWj5nCsm9Bhm04-tI7A

動画URL:

【GAINA Automationでできること！】

https://youtu.be/gXqdeIosFAQ

【ショート解説】GAINA Automation 新規見積・申込書作成

https://youtu.be/cetwvP9dYoY

■ 今後の展望

株式会社アイ・エフ・クリエイトでは、今後も「GAINA Automation」のさらなる活用促進のため、機能紹介やユーザー事例の発信を積極的に行ってまいります。より多くのユーザーに役立つ情報を提供し、業務のDX化をサポートしていきます。

ぜひ、この機会に「GAINA Automation」の魅力をご体験ください！

株式会社アイ・エフ・クリエイトについて

株式会社アイ・エフ・クリエイトは、保険代理店として23年の実績を有する企業であり、年間15万件の見積りの提案実績がございます。また現場の課題やニーズを深く理解し、実務に即した実用性の高いソリューションを保険代理業を営む企業への提供も行っており、大手上場の通販会社、カード会社、旅行会社、サービス提供会社、生命保険会社、損害保険会社等々、の保険事業収益拡大のため、新規収益モデルの企画、立案、運営のコンサルティング、営業支援システムの提供をしております。お客様の業務効率化と顧客満足度向上に貢献しています。

事業内容：

損害保険代理店業務

生命保険の募集に関する業務

営業支援コンサルティング業務

Webコンサルティング業務

コールセンターの企画、構築、運営業務

労働者派遣事業（派13-305549）

銀行代理業（関東財務局長（銀代）第３２９号）

提供サービス：

GAINA Automation RPA

https://www.ifcreate.com/gaina_automation/

保険比較サイト『ｉ保険（あいほけん）』シリーズ

https://www.i-hoken.info/

https://www.i-hoken.com/

https://www.kasai-hoken.info/

営業管理システム『NEO GAINA』

https://www.ifcreate.com/partner/gaina.html

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、下記URLのお問い合わせフォームよりお願いいたします。

https://www.ifcreate.com/gaina_automation/contact/