イラストレーターVtuber『和崎あこ』のオフィシャルオンラインストア『和崎あこ Official Store』にて、生誕記念2025オリジナルグッズ6点を2月7日より販売開始いたしました！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム『TOSTA』にて、「和崎あこOfficial Store」を運営しています。
その「和崎あこOfficial Store」にて、生誕記念オリジナルグッズを2月7日18時より販売開始致します。
製品情報
■和崎あこOfficial Store
https://tosta.jp/shops/wazakiako
■全種セット -生誕記念2025-
販売価格：8,000円（税込）
単品販売よりとってもお得！！
コンプリートしたいわざきっずは必見の
・ブランケット
・ミニアクリルパネル
・アクリルキーホルダー
・缶バッジ
・ボイス
がついた2025年ver.の生誕グッズの全種セットです。
■ブランケット -生誕記念2025-
販売価格：5,000円（税込）
寒い冬もこれであったか！
描き下ろし生誕イラストを使用した記念のブランケットが登場です。
一緒にぬくぬくしちゃおう～！
■ミニアクリルパネル -生誕記念2025-
販売価格：2,500円（税込）
新部屋着のあことお部屋でまったり～
描き下ろし生誕イラストを使用した記念のミニアクリルパネルです。
背景はクリアになっているので好きな背景を敷いてみてね！
■アクリルキーホルダー -生誕記念2025-
販売価格：800円（税込）
ロゴ付きの豪華一品！
描き下ろし生誕イラストを使用した記念のアクリルキーホルダーです。
ぜひお出かけに連れて行ってね！
■缶バッジ -生誕記念2025-
販売価格：500円（税込）
ワンポイントに付けてもらえばいつでも一緒！
描き下ろし生誕イラストを使用した記念の缶バッジです。
カバンや帽子などにつけてわざきっずをアピールしちゃおう！
■ボイス -生誕記念2025-
販売価格：1,000円（税込）
あこの新たな夢が聴けちゃう！？
2025年の生誕を記念したボイスです。
たくさん聴いてくれると嬉しいよ～！
販売情報
■【和崎あこ】
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YouTube：https://www.youtube.com/@wazakiako
【TOSTA】
公式サイト：https://tosta.jp/
【株式会社メディアリンク】
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